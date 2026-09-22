Juegos Suramericanos: Pumas 7s y Yaguaretés, dos medallas doradas que valen doble

ROSARIO.– Más que contar la gente que había en la cancha, habría que ver cuánta se quedó afuera. Hubo que clausurar el ingreso y muchos se perdieron la fiesta, tan fuerte es el magnetismo de este equipo. El público que vino a ver a sus ídolos se llevó mucho más que un buen espectáculo. Los Pumas 7s ganaron en estos Juegos Suramericanos mucho más que una medalla dorada. La posibilidad de jugar en casa con todas las figuras y recibir el afecto de los seguidores es un fenómeno esporádico, casi excepcional. Si los jugadores estuvieron a la altura de las circunstancias no fue tanto por haber ganado un campeonato lógico, sino por haber alimentado ese fenómeno popular que se sigue expandiendo.

A la par, la selección femenina de las Yaguaretés se empezó a meter también en el corazón de los argentinos. En este caso sí por méritos deportivos. Las chicas ratificaron el enorme crecimiento que alcanzaron la temporada pasada e iniciaron la nueva con su primera dorada en la historia de los Suramericanos, la clasificación a los Panamericanos de Lima 2027 (vuelven después de ausentarse en 2023) y el puntapié inicial de una campaña en la que buscarán volver a estar en la elite del Circuito Mundial.

Marcos Moneta volvió a ser el mejor argentino y deleitó a la hinchada que lo tiene como ídolo Lucia Rios

“Nada más lindo que se haga en casa y con nuestra gente. Es algo espectacular”, festejó Gregorio Pérez Pardo. “Hemos jugado algunos torneos en Mar del Plata, pero nada oficial de esta magnitud. Nada más lindo que sentir el apoyo de la gente. Esto es un buen arranque para la temporada que se viene”.

La lógica no invalida el mérito. Los Pumas 7s derrotaron a Chile por 17-7 en la final disputada en la cancha sintética del Hipódromo Independencia. Un triunfo esperable, pero no por ello menos disfrutable para los hinchas que desbordaron las tribunas. Complicado también, merced a cierto nerviosismo que derivó en errores no forzados que los chilenos capitalizaron con su acostumbrada enjundia. Marcos Moneta brindó tranquilidad con su try apenas iniciado el segundo tiempo y marcó lo que sería el score final. Santino Zangara y Juan Patricio Batac apoyaron en la primera mitad.

Sin Brasil en el camino, la mayor potencia de la región en la rama femenina (ya clasificado a los Panamericanos), las Yaguaretés tenían la obligación moral de adjudicarse el oro. La victoria del sábado ante Colombia (24-5), una rivalidad históricamente pareja, ratificó el favoritismo argentino. Volvieron a verse las caras en la definición, y allí quedó más que nunca en evidencia el salto que dio este equipo con la amplia victoria por 33-5.

Primera medalla de oro para la Argentina en el seven femenino en los Suramericanos y el pase a los Panamericanos de Lima 2027 Lucia Rios

“Es una alegría inmensa, estamos muy emocionadas de haber conseguido la primera medalla dorada para la Argentina”, dijo la entrerriana Antonela Reding. “Haber jugado tantos torneos este año, habernos enfrentado a los mejores equipos, haberles marcado tries a todos nos dio mucha confianza y nos permitió construir confianza entre nosotras”.

La última vez que los Pumas 7s habían jugado oficialmente en la Argentina fue en el Sudamericano de Seven de 2015, en Santa Fe. El seven no es una disciplina habitual. En la Argentina está reducida a un puñado de certámenes al final de la temporada doméstica. Pero esta selección ha logrado algo mágico, que es trascender las fronteras del deporte y conquistar un público que excede al mundo del rugby tradicional. El plan de alto rendimiento pergeñado por la UAR en comunión con el Enard y el genio estratégico e inspirador de Santiago Gómez Cora cumplen una gran función en ese sentido. Pero es la entrega y el compromiso que viene demostrando este equipo desde Tokio 2021 (por poner un punto de partida caprichoso), más el carisma de algunas figuras como Moneta o Lucho González, lo que en definitiva enamora al público. Un idilio que en Rosario se reveló en su máxima expresión.

Acostumbrados a jugar en enclaves remotos con horarios desajustados (como Hong Kong, Singapur o Australia), el vínculo entre los jugadores y la hinchada se limita prácticamente a la interacción por redes sociales. Sólo cuando aparecen de forma aislada para ver a su club o a alguna franquicia la admiración adquiere forma real. De allí el valor adicional que cobró este certamen.

Después de recibir la medalla, como tras cada partido, no hubo un jugador o jugadora que no se quedase un largo rato firmando autógrafos y sacándose fotos con todos los que se lo pidieran. Hubo mayoría de adolescentes, mucho público femenino y familiares y amigos de los jugadores. El juninense Batac contó con una hinchada propia nutrida y bulliciosa. El local De Haro, naturalmente, la más numerosa. Moneta fue el más buscado, pero no fue el único: todos fueron ampliamente requeridos y devolvieron ese afecto dedicándoles el tiempo que fuera necesario.

El desborde, con tribunas rebalsadas y gente alrededor de todo el perímetro de la cancha, con colas de 500 metros para entrar hasta el inicio del partido, tiene un doble mérito, considerando que a pocos metros el fan fest atrajo una multitud con Benja Amadeo y Turf. La explicación se encuentra, también, en las graves deficiencias en la organización, que no anticipó tal convocatoria (algo que era predecible) y se vio superada por todos lados por un evento de una magnitud que demostró no tener capacidad de manejar.

Para Pumas 7s y Yaguaretés, Santa Fe 2026 marcó el inicio de una temporada en la que cifran grandes expectativas. La lucha por el título anual y clasificación olímpica para los varones, la permanencia en la elite y el desarrollo continuo para las chicas. Por encima de todo, significó el abrazo con su público. Una experiencia que resultó gratificante para ambas partes.