La euforia de SIC tras la memorable remontada en el clásico contra CASI: “Ganar así es lo más lindo que hay, más lindo que ganar por 50″

Once minutos de furia fueron todo lo que necesitó el SIC para quedarse con el superclásico ante el CASI. Once minutos en los que San Isidro Club pasó por arriba a su vecino y archirrival para dar vuelta el partido. Once minutos para dejar atrás un primer tiempo huraño y encaminarse a una victoria de tintes épicos. Con tres tries entre los minutos 13 y 24 del segundo tiempo, el SIC pasó de perder por 20-3 a ganar por 25-23 y terminar festejando y cantando frente a la bulliciosa tribuna del CASI.

Ganar el clásico basta para justificar tamaño festejo, pero hacerlo de esa forma le da un sabor especial. Fue de ésos que quedan en algún rincón de la memoria y son analizados por cuestiones adyacentes al juego. Los momentos de lucimiento escasearon, pero sobraron entrega, emoción e intriga hasta el final, condimentos ineludibles para macerar un buen clásico.

“Ganar así es lo más lindo que hay, más lindo que ganar por 50″, sentenció Carlos Pirán, figura clave en dos de los tries del SIC. “Tuvimos un primer tiempo muy complicado, muy trabado, en el que cometimos muchos errores. Teníamos un precedente importante y nos dijimos que si habíamos logrado dar vuelta aquel partido, no íbamos a bajar los brazos”.

Compacto de CASI 23 vs. SIC 25

En 2017, en Boulogne, el SIC remontó un 10-30 y venció por 31-30 con un try conseguido sobre la hora por Benjamín Madero. El triunfo de este sábado tampoco estuvo exento de sufrimiento, aunque de una manera distinta. Los últimos 15 minutos fueron pura lucha, con el CASI intentando y el SIC tackleando. El apertura del local Alejo Montes de Oca tuvo un penal a tres minutos del final para volver a pasar al frente, pero desde una posición esquinada falló. El SIC recuperó su salida y los forwards escondieron la pelota durante tres minutos hasta que Juan Sores Gache la reventó hacia afuera y estallaron los festejos.

“Ganar así es lo que más se disfruta al final. Es para toda la gente”, dijo el capitán Tomás Meyrelles. “No damos ningún partido por perdido y dejamos todo hasta el final. En el entretiempo nos miramos a la cara y nos propusimos salir a ser protagonistas. No se jugó tan bien, pero es un clásico y lo importante era ganar”.

Justo Piccardo se apresta a pasar la pelota porque se sabe tackleado por Jerónimo Solveyra; el fullback lamentó la caída, pero al mismo tiempo se complació por el progreso de los jóvenes de CASI y por el futuro. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El duelo de estilos que proponía esta 133ª versión del clásico de San Isidro, el más importante del rugby de Buenos Aires, no fue tal al inicio. El SIC salió a jugar y arriesgar más de la cuenta, pero obtuvo réditos. Cometió errores tácticos, disciplinarios y de manejo que el CASI, con mayor aplomo, capitalizó y convirtió en puntos.

Con destrezas, también, como viene mostrando este año, la Academia anotó dos lindos tries. Uno, a partir de un line-out propio atrás de la mitad de la cancha que definió en la punta opuesta, y otro, tras recuperar un penal de Montes de Oca que dio en el palo. “El CASI venía jugando un partidazo, hay mucho mérito de ellos. Nosotros en el entretiempo nos propusimos arrancar de cero. Hacer lo simple, ser punzantes y no tirar la pelota tan rápido a la punta. Así fuimos agarrando inercia y lo dimos vuelta”, continuó Pirán.

El segundo centro fue clave en la remontada. Marcó el camino cortándose y quebrando dos tackles para el primer try, y participó en el segundo, que definió el fullback Francisco González Capdevila. Esa conquista fue propiciada por un quiebre del apertura Joaquín Lamas, que con un kick 50-22 facilitó el line y maul que derivó en el segundo try. Otra pieza crucial en la remontada.

Joaquín Lamas venía de ser decisivo frente a Alumni y esta vez cumplió, con 10 puntos anotados vía patadas; CASI jugó con un diseño de camiseta conmemorativo del que utilizó más de un siglo atrás, en festejo de sus 120 años. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Duele mucho perder así”, reconoció Jerónimo Solveyra, fullback del CASI. “Ya van varios partidos que venimos ganando bien y en 10 minutos se nos escapan. Es una cuestión de concentración y maduración”. La juventud de los jugadores del CASI, dijo Solveyra, no es excusa para esta situación. “Los líderes tenemos que tratar de no bajar los brazos”, alegó. En cambio, eligió quedarse con los aspectos positivos: “Estamos contentos porque estamos jugándoles de igual a igual a los equipos de arriba. Estamos como para dar el salto”.

Para tener revancha en el clásico, las cebras deberán esperar a la segunda vuelta del Top 13. El SIC sumó la séptima victoria en los últimos ocho enfrentamientos entre sí y sigue acercándose en el historial, que ahora domina el CASI por 69 a 54, con 10 empates. Además, se mantiene en el tren de los cinco de arriba, que parecen estar destinados a luchar por las cuatro plazas de semifinales, aun cuando transcurrieron apenas 11 de las 26 fechas regulares.

“Después del partido que perdimos contra Plaza [Rosario], que creo fue nuestro peor del campeonato, venimos mejorando. Venimos de ganar un partido durísimo ante Alumni y lo de hoy, aunque no jugamos tan bien, nos da confianza”, valoró González Capdevila, el autor del try de la victoria. Pirán fue más enfático: “Esto es un envión anímico de p... madre. Fue una prueba de carácter tremenda y es un impulso para todo lo que viene”.

Los clásicos siempre son especiales, pero cuando se los gana así, valen doble.

Síntesis de CASI 23 vs. SIC 25