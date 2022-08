La Generación Pandemial cobra protagonismo en los nuevos Pumas

El equipo que pondrá Michael Cheika en la cancha para enfrentar a Australia, y que se repetirá con pocas variantes a lo largo del Rugby Championship, incluirá nombres que todos los seguidores de los Pumas conocen de memoria. La base de este equipo no difiere en mucho de la que jugó el Mundial de Japón 2019, la misma que se forjó durante cuatro años de Super Rugby con la camiseta de Jaguares y que todavía está en plenitud. A partir de 2020, comenzó a aparecer un grupo de jugadores jóvenes que apuntalan a los históricos, elevan el nivel de competitividad interna y, en algunos casos, hasta encontraron su lugar entre los titulares. Cuando el nuevo entrenador anuncie el equipo en la mañana del jueves, por lo menos habrá tres o cuatro de ellos entre los 23.

En Francia 2023 serán los Pablo Matera, los Julián Montoya, los Tomás Cubelli y los Guido Petti Pagadizábal quienes tiren del carro. Un grupo grande de jugadores que estará jugando su tercer Mundial, todavía a una edad en la que el físico no es impedimento para que desplieguen su mejor versión. No obstante, muchos de esa camada que eran titulares indiscutidos y hasta líderes del equipo ya no tienen su lugar asegurado a causa de una nueva generación de jugadores que emergió en los últimos dos años, que bien podrían denominarse los pandemials.

Pablo Matera, uno de los experimentados que tirarán del carro que se llena de pandemials MICHAEL BRADLEY - AFP

Se trata de un grupo de jugadores de entre 21 y 24 años que se fue incorporando al seleccionado en los últimos dos años. Si bien sólo uno supera los 10 caps (Juan Martín González), la mayoría lleva largas horas con el equipo, sobre todo de compartir las burbujas que se implementaron en el Tri-Nations 2020, la ventana de julio 2021 y el Rugby Championship 2021. Fueron testigos directos, también, de una época turbulenta, con escándalos como el affaire de los tweets, las amenazas de no presentarse a jugar, la rotura de la burbuja en New South Wales y el abrupto cambio de entrenador.

De a poco, sus aportes adentro de la cancha se hacen sentir y tienen en el Rugby Championship que comenzará este sábado (a las 16.10 vs. Australia, en Mendoza) una oportunidad inmejorable para sumar confianza y rodaje y hacerse un lugar. Por edad, también se podría incluir en ese grupo a Santiago Carreras, Mayco Vivas y Juan Cruz Mallía, pero su calidad innata los hizo dar un salto precoz y ya estuvieron en Japón 2019.

Mayco Vivas fue sumando minutos con la camiseta argentina y fue parte del plantel de Japón 2019, antes de cumplir los 20 años Prensa UAR

El primero que causó impacto fue Santiago Chocobares (23), que se pierde todo el 2022 Puma por una rotura de ligamentos cruzados. El centro de Toulouse levantó la mano en los amistosos ante Australia A previos al Tri-Nation 2020 y tuvo un debut resonante nada menos que en el histórico triunfo ante los All Blacks.

En ese partido también tuvo su bautismo de fuego Santiago Grondona (24), que ya había estado involucrado en el seleccionado sin ver acción oficial (jugó ante Barbarians en 2018 y se tomó un descanso en 2019). El tercera línea de Exeter Chiefs pelea un lugar entre los titulares con Juan Martín González (21), la mejor aparición del año pasado; un jugador que combina la ductilidad y visión de cancha de un back con la dinámica de un ala.

Santiago Grondona, en un entrenamiento en Dublin, Irlanda, durante el Autumn Nation Series 2021, en noviembre pasado Prensa UAR/Juan J Gasparini

El otro tercera línea de esta camada es Joaquín Oviedo (21), que apenas jugó unos minutos ante Australia el año pasado pero que desde 2020 está en el radar. Estuvo en el amplio plantel del Tri-Nations 2020, donde apoyó un try ante Australia A; los Pumas dominaban sin poder quebrar la defensa hasta que el cordobés lo hizo en la primera que tocó. Al igual que González, se destacó en la SLAR 2021 con Jaguares XV.

Aquel semillero

El único equipo profesional de la Argentina ha resultado una buena plataforma formativa para los jugadores jóvenes, especialmente ante la larga ausencia del Campeonato Mundial Juvenil M20, que recién se reanudará en 2023. Allí también se destacó el año pasado Tomás Albornoz (24), que luego pasó a Benetton y fue convocado a último momento por la lesión de Benjamín Urdapilleta y es la única alternativa joven como apertura. Del equipo de Nacho Fernández Lobbe también emergió Ignacio Ruiz (21), que tuvo una auspiciosa presentación en los últimos minutos del tercer test ante Escocia y le ganó la pulseada a Santiago Socino y Facundo Bosch como tercer hooker.

El último Mundial Juvenil se jugó en 2019, en Rosario. Los Pumitas terminaron cuartos luego de perder la semifinal con Australia. De aquel equipo australiano, que terminó segundo tras caer con Francia, hoy están en Mendoza seis jugadores (Noah Lolesio, Lachlan Lonergan, Nick Frost, Will Harrison, Frasier McReight y Harry Wilson), marca de una transición profunda. En los Pumas hay tres: González, Lucio Cinti (22), que saltó al XV directamente después de ganar el bronce en Tokio con el seven, y Thomas Gallo (23), que apoyó el try más recordado de aquel certamen con una corrida de 50 metros y que debutó en los Pumas en con dos incursiones en el in-goal rival, precisamente ante los Wallabies.

Lucio Cinti, una de las promesas jóvenes que llegó a los Pumas con aspiraciones mundialistas Prensa UAR/Juan J Gasparini

Lucas Paulos (24) es el último integrante de la generación pandemial presente en Mendoza. Una alternativa siempre confiable como recambio en la segunda línea, algo que no sobra en la Argentina y que tendrá oportunidades ante la ausencia de Petti. También hay otros que integran la lista y por distintas razones no fueron incluidos, además de Chocobares: los medio-scrums Gonzalo García (lesionado) y Eliseo Morales (está en Mendoza como invitado); los wings Mateo Carreras y Facundo Cordero; los segundas líneas Rodrigo Fernández Criado y Nahuel Molina.

Llegaron a los Pumas en un contexto complejo, en medio de la pandemia, soportando largos encierros y casi sin ver acción adentro de la cancha. Hoy empiezan a cosechar lo que sembraron los últimos dos años. La generación pademial cobra cada vez más protagonismo.