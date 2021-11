La noche mágica de Santiago Cordero en París: tres tries, uno a lo Lionel Messi

La noche transcurría tranquila para Racing 92 . Se fue al descanso con ventaja en el marcador, por 14-6, y además controlaba el juego y estaba mejor parado que su rival. Pero en el complemento algo pasó para que Bordeaux reaccione y se lleve un triunfo por 37-14 , en condición de visitante, algo que no es fácil en un rugby francés en el que prevalecen las localías. Y una de las razones fue la actuación de Santiago Cordero, que vivió una de sus grandes noches en el rugby europeo.

El wing formado en Regatas de Bella Vista apoyó tres tries y quedó a centímetros del cuarto. Cada vez que tocó la pelota generó dudas en la defensa rival y su electrizante cambio de paso se hizo presente. Estuvo intratable en ese segundo tiempo en el que su equipo arrolló a un Racing 92 que no encontró respuestas. Casi de modo consecutivo, a los 51 y a los 55 minutos, anotó sus dos primeras conquistas, después de la primera reacción que ensayó el equipo con el try del samoano Ulupano Seuteni, otro de los destacados en la victoria.

Pero Cordero se iba a guardar su mejor carta para construir una jugada fantástica. A los 65′ tomó un rebote, metió un rastrón preciso y la punteó con el pie para marchar derecho al in-goal, en una acción que la cuenta de TikTok del club le agregó un relato de gol de Messi. El try fue elegido entre los cinco mejores del fin de semana y el argentino entró en la terna del mejor jugador de la fecha, junto a Zach Mercer y Gabin Villiere.

El diario Midi Olympique lo eligió como el mejor: “Un argentino que consigue un hat-trick en París, ¿eso te recuerda a algo? Lamentablemente, para los hinchas del PSG, aquí no estamos hablando de Leo Messi, ni mucho menos de la actuación esperada en el momento de su traspaso del Barcelona a la capital. El wing de Bordeaux Begles, Santiago Cordero, prendió fuego en París la Defense Arena en el segundo tiempo”, describió el diario.

No es una novedad que Santiago Cordero apoye tries. En Bordeaux lleva una excelente cifra de 21 en 36 partidos, desde que llegó, en 2019, procedente de Exeter Chiefs. Un equipo con un estilo ofensivo que lo abastece con pelotas de calidad, que el back de 27 años suele definir bien. Fue su segundo hat-trick con esa camiseta, luego del que le anotó a Dragons en la Champions Cup, en diciembre de 2020.

Para encontrar al último argentino que apoyó por triplicado hay que retroceder a 2016, cuando Juan Imhoff lo hizo ante Toulon. Precisamente el rosarino, que sigue en Racing 92, estuvo en la vereda de enfrente ingresando desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

Tras un año en el que jugó seis de los doce test con los Pumas y apoyó un try frente a Italia, Cordero volvió a destacarse en su club, que quedó como escolta de Toulouse, tras jugarse 11 fechas del Top 14.

Los argentinos destacados

El fin de semana se reanudaron las principales ligas de Europa, tras la ventana de noviembre, que significó el cierre del año internacional. Dos minutos le alcanzaron a Emiliano Boffelli para marcar su primer try en su debut en Edinburgh Rugby, que además tuvo el aporte del tucumano Ramiro Moyano, con dos tries. Tomás Cubelli apoyó un try clave para que Biarritz le gane a Stade Francais en el Top 14, mientras que Facundo Isa fue una de las grandes figuras de Toulon, en la victoria sobre Lyon. Agustín Creevy, fuera de los Pumas en los últimos dos años, marcó su sexto try en la temporada con London Irish, que consiguió un resonante triunfo frente a Harlquins, el último campeón de Inglaterra.