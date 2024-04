Los tries de Juan Cruz Mallía en la Champions Cup y el argentino ovacionado en Italia

Escuchar

Si hay algo que no faltó en los cuartos de final de la Champions Cup fueron tries. La copa más importante de Europa tuvo 41 conquistas, un promedio de más de 10 por partido. Nada mal por tratarse de encuentros de eliminación directa, en el que los equipos suelen arriesgar menos. No fue el caso en el fin de semana, aunque faltó competitividad: tres de los cuatro partidos terminaron con goleadas abultadas. Toulouse sacó el último pasaje a las semifinales con un sobresaliente segundo tiempo y un contundente 64-26 sobre Exeter Chiefs.

El primer try de Juanchi Mallía

Juan Cruz Mallía volvió a tener participación en el último campeón francés. Como wing, el polifuncional back completó los 80 minutos, apoyó dos tries y asistió al escocés Blair Kinghorn en otro. En el Stade Ernest-Wallon, Toulouse mostró dos caras; en la primera mitad estuvo errático y se fue al descanso arriba 17-16. La segunda etapa fue una lección de rugby, comandada por Antoine Dupont y Romain Ntamack, que tuvo en sus puntos más altos a Kinghorn, Paul Costes, Pita Ahki y al inglés Jack Willis. Buenas carreras, fluidez en el juego y pases en el contacto, como marca el ADN del club.

“No basta con ganar. Hay que hacerlo por una buena diferencia, jugar bien al rugby, jugar desde todos lados; no podemos perder contra determinados equipos como visitantes. Es una presión linda. Obliga a ganar todo lo que jugamos. Es parte de la cultura de Toulouse”, había expresado durante la semana Mallía, en diálogo con LA NACION.

Otro try del wing de Toulouse

El cordobés lleva siete tries en 15 partidos en la principal copa europea desde su llegada al viejo continente en el 2021. El más recordado, el de la final ante La Rochelle en su primera temporada, en el que se consagraron campeones, en Twickenham. Toulouse, que contó con el ingreso de Santiago Chocobares en los últimos 10 minutos, está bien encaminado para clasificarse a las definiciones del Top 14, a seis fechas del final de la temporada regular. Necesitará de un plantel amplio para afrontar el tramo final de la exigente temporada.

En la semifinal de Champions Cup volverá a ser local frente a Harlequins, el domingo 5 de mayo. El conjunto de Londres dio la sorpresa al dejar en el camino a Bordeaux Begles, en un emocionante 42-41. El otro duelo de semifinales será entre Leinster (Irlanda) y Northampton Saints (Inglaterra) en Dublín. Después de dos años de dominio de la Rochelle, la Champions Cup busca un nuevo campeón.

Tomás Albornoz brilló en la Challenge Cup

La jornada del domingo en Europa también contó con una actuación sobresaliente de Tomás Albornoz en la victoria de Benetton sobre Connacht por 39-24. El tucumano apoyó dos tries y sumó dos conversiones en el éxito del equipo italiano, que se clasificó a las semifinales de la Challenge Cup, la segunda copa europea en importancia.

“Fue un partido duro hasta el último minuto. Estamos muy contentos de ganar acá en el Estadio de Monigo, es muy bueno para el equipo y para los hinchas”, expresó Albornoz, que fue elegido como el mejor jugador de la cancha. Sus dos conquistas fueron propias de su talento, velocidad y oportunismo: en el primero, pateó la pelota al fondo, la corrió, se anticipó a un defensor y se zambulló de palomita en el ingoal. En el segundo, pescó la pelota de un ruck en mitad de cancha, ejecutó un kick al fondo y llegó antes que todos. Una acción que le valió la ovación del público italiano, que coreó su nombre. “Estuve simplemente ahí para hacerlos… estoy muy contento por eso. Estamos en una semifinal de Challenge Cup, como el año pasado. Creemos que tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo para llegar a la final”, admitió el 10.

Tomás Albornoz fue elegido jugador del partido Benetton Rugby

Benetton también contó desde el arranque con Thomas Gallo e Ignacio Mendy, quien tuvo que dejar la cancha después de un puñado de minutos por un golpe en la cabeza. Además, el italo-argentino Juan Ignacio Brex volvió a ser uno de los puntos más altos y Bautista Bernasconi ingresó los últimos 21 minutos.

Mientras esperan por la recuperación de Nahuel Tetaz Chaparro, el duelo de semifinales será ante otro equipo con fuerte presencia argentina: el 4 de mayo visitarán al Gloucester de Santiago Carreras, Matías Alemanno, Mayco Vivas y Santiago Socino. En la otra llave, el Clermont de Bautista Delguy, Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Benjamín Urdapilleta se medirá ante Sharks, en Londres.