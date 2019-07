Los ocho jugadores que no son de Jaguares: qué pueden aportarle a los Pumas

Nicolás Sánchez, el "europeo" más obvio en la convocatoria de Mario Ledesma Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Cualquiera sea el resultado, el partido de pasado mañana marcará un hito. Que quedará eclipsado si los Pumas vencen por primera vez a los All Blacks, naturalmente, pero que no deja de tener una relevancia central en la estructura del rugby nacional. Por primera vez en cuatro años, el entrenador tendrá a disposición a todos los argentinos del planeta.

La veda total para los jugadores que no participaran en el Súper Rugby impuesta en los primeros dos años de transición se laxó en 2018, cuando Mario Ledesma pudo citar dos jugadores por ventana en el Rugby Championship (todos primeras líneas), quedó reducida a la mínima expresión para el Mundial de Japón. Ledesma convocó a discreción, con la única condición, autoimpuesta, de priorizar, ante aptitudes similares, a los que se quedaron en el país.

Así, en la lista para el Rugby Championship, que comenzará este sábado con el explosivo choque con Nueva Zelanda (15.05 en Vélez), Ledesma añadió a la base de 39 jaguares a seis jugadores que actúan en Europa, más dos que promovió de Argentina XV. Ocho piezas que, en distintos grados, contribuirán a elevar el nivel del seleccionado.

Juan Figallo (Saracens, Inglaterra)

Una autoridad en el scrum, la acción del juego que más sufrieron los Pumas post 2015. Fue el primer "europeo" en ser citado (el año pasado jugó los dos partidos contra Sudáfrica), por lo que está mínimamente familiarizado con el sistema. La incógnita: entre lesiones y la competencia en su puesto, en el equipo campeón de Europa y de Inglaterra apenas jugó 115 minutos en la temporada (un partido como titular, tres desde el banco). Tiene dos mundiales, aunque al último se sumó a mitad de camino tras no ser convocado inicialmente por una lesión en una rodilla.

Ramiro Herrera (Stade Français, Francia)

Otro pilar derecho de experiencia mundialista que llega para reforzar el scrum. Estuvo en 2018, en las últimas dos fechas del Championship. Llega con más bagaje que Figallo (692 minutos en 19 partidos), pero no tiene la misma jerarquía. Por experiencia y cualidades debería estar un paso delante de los jaguares (Santiago Medrano fue el titular en la posición; el suplente Enrique Pieretto ni siquiera fue citado para este sábado).

Facundo Isa (Toulon, Francia)

El tercera línea viene a potenciar un puesto ya de por sí muy fuerte. Si se lo utiliza como octavo (la función en que mejor rindió en los Pumas), la salida de Ortega Desio implicaría una merma en el line-out y en despliegue, pero lo que aporta la potencia del santiagueño con la pelota en las manos no está en ningún otro jugador del equipo. En Toulon fue pieza clave, pero más como ala. En la temporada jugó 1026 minutos y anotó cuatro tries.

Nicolás Sánchez (Stade Français, Francia)

Como si nunca se hubiera ido. Tras ser la figura de Jaguares en 2018 jugó el Championship y la ventana de noviembre, por lo que conoce a la perfección a sus compañeros y el sistema. Una adición clave en un puesto neurálgico. La incógnita: su estado físico, ya que no paró desde principios de 2018.

Benjamín Urdapilleta (Castres, Francia)

Su última experiencia en celeste y blanco data de 2012 y el apertura tuvo la mala fortuna de desgarrarse; como mínimo se perderá los dos primeros partidos. Es muy efectivo en los envíos a los palos y le gusta jugar cerca de la defensa, por lo que se adapta al estilo de los Pumas. Fue el segundo goleador del Top 14 2017/18 (5º en el 2018/19) y el jugador más valioso de la final. A priori, por su jerarquía corre con una mínima ventaja sobre Joaquín Díaz Bonilla y Domingo Miotti, aperturas de Jaguares. Los dos tuvieron un gran Súper Rugby, pero el primero mostró cierta inconsistencia en momentos críticos y el segundo necesita aún más rodaje.

Santiago Cordero (Bordeaux Bègles, Francia)

Ledesma no lo incluyó en la primera nómina, pero como algunos rugbiers no se repusieron a tiempo terminó llamándolo. Mejor jugador de Exeter (subcampeón de Inglaterra) y mejor wing de la Premiership, puede ser también fullback. No la tiene fácil en una posición superpoblada de talento, pero puede ganarse la titularidad.

Lucas Mensa (Argentina XV, Pucará)

La mayor sorpresa de la lista. El único de los ocho carente de experiencia en los Pumas. Puede jugar tanto de apertura como de primer centro, su puesto en Argentina XV. En favor: detrás de Jerónimo De la Fuente no hay alternativas consolidadas como Nº 12. Santiago González Iglesias no parece ser de la preferencia de Ledesma (no fue incluido para el partido del sábado) y Bautista Ezcurra está en Sudáfrica por Jaguares XV (en el último encuentro actuó como wing). En contra: aún no fue probado en el máximo nivel. Pero siempre hay una sorpresa en la nómina; eEn Inglaterra 2015 fue alguien de sus características: Juan Pablo Socino.

Manuel Montero (Argentina XV, Pucará)

Nueva oportunidad para la Pantera, que se perdió el Mundial por una de sus varias lesiones, el karma de su carrera. Su buen desempeño en Pucará le da otra chance, pero el wing la tiene difícil. Su puesto, como se dijo, está superpoblado, y después de 2016 Montero jugó jugó un solo partido en el seleccionado. En favor: un físico y una potencia que no son comunes entre los backs argentinos y que, si logra calibrar en los demás aspectos del juego, pueden ser desequilibrantes.