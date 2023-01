Los Pumas 7s terminaron novenos en el Seven de Sydney: un cierre positivo, con más carácter que juego

escuchar

El balance del viaje por Oceanía para los Pumas 7s dejó muchos casilleros aprobados. Desde la consolidación de varios jugadores, la posibilidad de ver un nuevo debutante, los resultados puntuales y hasta varios aspectos del juego que ajustaron y dieron un salto de calidad. Pero ninguno como el carácter y la personalidad que mostraron en todo momento, aún sin jugar del todo bien, con muchos errores en el traslado de la pelota. El último día en Sydney fue una muestra clara del temple de este equipo, en los triunfos ante Japón 19-12, Estados Unidos 19-17 y Tonga 21-19 en la final por el noveno puesto.

Frente a rivales en los papeles inferiores, sobre todo Japón y Tonga, los Pumas 7s no pudieron imponer su juego, fueron superados en el aspecto físico y tuvieron que sufrir en todos hasta el final para salir victoriosos. Ante los asiáticos empezaron ganando con comodidad gracias a los tries de Alfonso Latorre y Santiago Vera Feld, pero el rival encontró grietas en la defensa para estar a tiro hasta el final. Rodrigo Isgró, figura estelar de la gira, realizó una de sus corridas características para llevar tranquilidad en el resultado. El mendocino tuvo sus mejores dos torneos en Hamilton y Sydney, y ya es considerado como un jugador de clase mundial. En el encuentro ante Tonga también lo ganó en la última jugada, levantando la pelota de un ruck y corriendo 65 metros. Antes, Marcos Moneta había apoyado los dos tries de los Pumas 7s, el primero con uno de sus kicks con marca registrada y el otro finalizando una buena acción grupal.

Ante la ausencia de Matías Osadczuk durante todo el torneo y la de Luciano González en el último día de competencia, Argentina perdió mucho poder de desequilibrio y despliegue físico, clave para el juego más frontal que viene implementando Santiago Gómez Cora. Las figuras de Isgró y Moneta crecieron más en ese contexto, ambos apoyando grandes conquistas también ante Estados Unidos, en una remontada que remarca de la personalidad de los Pumas 7s: caían 17-0 en entretiempo cometiendo todo tipo de errores, y lo dieron vuelta sobre el final, con un segundo tiempo casi perfecto. El tercer día dejó buenas impresiones también por la evolución de Alejo Lavayén y Joaquín Pellandini, jugadores que intentan consolidarse como conductores, uno de los roles en los que Gómez Cora busca soluciones. Además, tuvo su debut Alfonso Latorre y dejó buenas sensaciones por sus condiciones físicas, sus zancadas y su try frente a Japón.

Las dos primeras jornadas no le permitieron a la Argentina clasificar a la Copa de Oro, que de todos modos seguramente hubieran estado lejos de los principales rivales por el desgaste físico que acarreaban. De esta manera, los Pumas 7s bajaron al quinto puesto del ranking, igualados con Fiji, que se quedó con la medalla de bronce. La tabla, que tiene una paridad inédita, la lidera Nueva Zelanda, presente en cuatro de los cinco podios de la temporada. Será tiempo de unas semanas de descanso, antes que el Seven Series desembarque en Los Ángeles el 25 de febrero. Un tiempo prudente para volver a recargar energías y volver a empezar.

