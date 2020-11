El entrenador de los pumas Mario Ledesma, y más desafíos por delante Fuente: AFP

El invicto de los Pumas en la temporada 2020 se prolongó este sábado en Newcastle con un empate 15-15 ante los Wallabies. Fue una actuación deslucida al lado del triunfo ante All Blacks siete días atrás, pero que vale por la capacidad del equipo de haber mantenido el foco y la actitud durante los 80 minutos. Fue precisamente ese aspecto el que el entrenador Mario Ledesma más valoró.

"Estoy muy orgulloso de todos los jugadores: los que entraron, los que no entraron, los que fueron a entrenar hoy y ayer a la tarde, de todo el staff. No fue una semana fácil después de ese pico emocional de la semana pasada. Nos vació un poco. Llegamos cansados", dijo el entrenador argentino luego del partido en declaraciones a ESPN.

"Hoy estuvimos muy imprecisos. Cuando llegaron al vestuario estaban muy cansados. Fue muchísimo pedirles que después de lo que pasó la semana pasada volvieran a hacer un esfuerzo semejante. Con una Australia que lo quería capitalizar y jugaba los line-outs rápidos, los penales. no nos dejaban acomodarnos. Muy imprecisos, pero a veces pasa por otro lado. Los intangibles. Siguieron agarrados de lo que podían con uñas y dientes y con un poco más de suerte. Estamos nuevamente en carrera y estoy muy orgulloso de lo que hicieron espiritualmente."

La clave de los dos puntos obtenidos, según Ledesma, estuvo en la confianza que conservó el equipo aun en la adversidad. "Es un tema de creer y seguir creyendo. En las buenas y en las malas", dijo el ex hooker. "Arrancamos el segundo tiempo con una amarilla y los chicos siguieron creciendo. Lo que necesitábamos era poner un poco de presión en el marcador y cuando aparecieron los primeros tres puntos ellos empezaron a dudar un poquito y las cosas ya no les salieron tan fáciles. Y lo tenemos a Nico que camina en el agua. El laburo que está haciendo el equipo en defensa de la mano de Corcho [el entrenador asistente Juan Fernández Lobbe] nos mantiene en partido."

También el capitán Pablo Matera rescató el valor del resultado obtenido y lo justificó por la convicción del equipo. "Hoy no se ganó, pero nosotros confiamos mucho en lo que preparamos en la semana. Y si bien durante el partido no todos los momentos son nuestros, seguimos haciendo lo que trabajamos, seguimos confiando en nuestra defensa y en el tipo que tenemos al lado y creo que esa fue la fortaleza de este equipo", dijo el tercera línea. "Ellos nos atacaron durante todo el primer tiempo y se fueron con tres puntos de diferencia. Ésa es la fuerza de este equipo: jugar juntos todo el partido y saber que cuando aparezcan las oportunidades tenemos tipos muy peligrosos que pueden hacer la diferencia."

El tercera línea surgido de Alumni reconoció que no fue una buena actuación de los Pumas y que hubo errores técnicos, pero rescató la capacidad de mantenerse concentrados y aprovechar las oportunidades que se presentaron: "No todos los partidos son excelentes. Algunos se complican un poco más. Lo importante es que el equipo nunca se frustra. Siempre sigue para adelante. Estando 9 puntos abajo no bajamos los brazos y hasta la última jugada seguimos peleando el partido."

Ledesma aceptó que no fue fácil sobrellevar la semana luego del resonante éxito ante All Blacks, el primero en la historia de los Pumas: "El cansancio físico y emocional impactó en la disciplina. Desde afuera les decíamos que no se pescara más y seguían pescando. El cansancio afectó la disciplina, también en la ejecución del plan de juego."

Los Pumas volverán a jugar el sábado. También en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, se disputará la revancha ante los All Blacks. Por la seguidilla de partidos y las condiciones en que terminaron algunos (Imhoff se retiró a los 15 y Sánchez y Boffelli terminaron dolidos), se espera un recambio grande de jugadores. "Vamos a esperar qué nos dice el médico y los fisios, pero desde el inicio el plan era rotar desde el tercer partido", confirmó Ledesma. "Es lo que necesitamos hoy. Necesitamos energía y frescura. Nos iba a pasar siempre por las condiciones en que nos preparamos iba a aparecer esto. Ahora apareció un poquito más."

