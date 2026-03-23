Volvió el rugby en Europa: el Puma que se afianza en un grande de Inglaterra y los tries argentinos

La vibrante definición del Seis Naciones atrapó todas las miradas del mundo del rugby. El penal de Thomas Ramos frente a Inglaterra, que le dio el título a Francia, fue el desenlace de película para una de las mejores ediciones de los últimos años del torneo más importante de Europa. Pasó la euforia del rugby de selecciones y las principales ligas volvieron a tomar protagonismo en una etapa del año en la que se empiezan a definir los equipos para clasificar a las instancias decisivas.

En Inglaterra, Joaquín Moro se destacó en Leicester Tigers, que venció a Bristol Bears 33-19 en un choque clave en la lucha por las semifinales de la Premiership. El tercera línea apoyó un try y estuvo muy participativo en ataque y en defensa durante los 80 minutos. En su primera temporada se afianzó en uno de los grandes de Inglaterra, que celebró la Premiership Rugby Cup la semana pasada y buscará volver a coronarse en la liga.

El bahiense acumula 21 partidos en todas las competencias y hace unos días renovó su contrato con el equipo que hace de local en Welford Road. “Joaquín llegó a su primer entorno de club profesional como nuestro único argentino y se ha preparado muy bien, realizando grandes actuaciones en todas las competencias. Lo emocionante es que tiene una edad muy baja y esperamos que mejore cada vez más a medida que continuamos impulsando su crecimiento”, valoró Geoff Parling, su entrenador.

Con sólo tres tests en los Pumas, Moro asoma como una buena alternativa por su polifuncionalidad para alternar como octavo o ala abierto. En Bristol Bears ingresaron en el segundo tiempo Matías Moroni y Santiago Grondona, y extrañaron a Pedro Rubiolo, que estará ausente durante varios meses por una lesión en la rodilla.

En Inglaterra también se lució Simón Benítez Cruz, cada vez más consolidado como medioscrum de Newcastle Red Bulls. Apoyó un nuevo try y mostró varios destellos de su calidad en la ajustada derrota ante el puntero Northampton Saints 28-27. El escolta, Bath, aplastó a Saracens 62-15 con el ingreso de Santiago Carrera en el segundo tiempo. En el visitante fueron titulares Juan Martín González y Lucio Cinti.

Al Top 14 aún le quedan siete fechas para los play-off, pero ya se empiezan a perfilar los favoritos. Con la mayoría de sus figuras en periodo de descanso luego de la consagración de Francia en el Seis Naciones, Toulouse perdió 44-20 en su visita a Toulouse, pero se mantiene como el cómodo líder (Efraín Elías fue titular). El Montpellier de Domingo Miotti sigue creciendo, logró su cuarto triunfo consecutivo y quedó como único escolta, puesto que les daría el acceso directo a las semifinales. El tucumano aportó 12 puntos con el pie en la victoria de visitante 20-17 sobre Clermont, que contó con Bautista Delguy y Marcos Kremer como titulares. El entrerriano regresó tras más de dos meses de ausencia por una lesión en el dedo pulgar y es una gran noticia para el tramo final de la temporada.

Facundo Bosch apoyó un try en la goleada de Bayonne (Lucas Paulos, Rodrigo Bruni y Mateo Carreras también fueron titulares) sobre Montauban, mientras que Ignacio Ruiz hizo lo propio en la caída de Perpignan (jugaron Benjamín Urdapilleta y Joaquín Oviedo) frente a Lyon. Juan Martín Scelzo también marcó el suyo a pura potencia, levantándose de la base del scrum en el éxito de Stade Francais como visitante ante el Toulon de Tomás Albornoz. Con Julián Montoya y Facundo Isa, Pau cayó 20-6 en su visita a La Rochelle y perdió una buena chance de acercarse al líder.

Otro try de Mendy en Italia

Benetton volvió al triunfo con un nuevo try de Ignacio Mendy, el elusivo wing que generó varias ocasiones de quiebre y llegó a su quinta conquista en la temporada con Benetton. Su equipo venció 31-19 a Ospreys en el United Rugby Championship, el torneo en el que participan los mejores equipos de Irlanda, Gales, Sudáfrica, Escocia e Italia. Thomas Gallo también fue de la partida, mientras que en Zebre, que perdió ante Scarlets, ingresaron Enrique Pieretto, Bautista Stavile (un try), Gonzalo García, Juan Pitinari y Martín Roger.