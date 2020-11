Los Pumas-Australia, por el Tri-Nations: horario, TV y formaciones del partido

The Rugby Championship 2021 | Fase de grupos Suspendido Australia Argentina

Los Pumas, que vienen de derrotar por primera vez en su historia a los All Blacks, se enfrentan a Australia, en el segundo partido correspondiente al Tri-Nations. El duelo, que será en la ciudad australiana de Newcastle, comenzará a las 5.45, hora de Argentina y será televisado por ESPN 2.

El rugby argentino está en una nube. El triunfo contra los All Blacks entrará en la leyenda, pero ahora, el equipo sudamericano debe volver a la tierra cuando se mida frente a los Wallabies. El duelo será un desafío para Los Pumas. Más que eso, será una reválida. Argentina querrá demostrar que el triunfo contra los All Blacks no fue una casualidad.

"Hace dos días que dejé de pensar en el partido ganado a Nueva Zelanda. Lo importante es concentrarse ahora en este duelo con Australia y poner toda la energía en eso", dijo este jueves el técnico argentino, Mario Ledesma. "Contra los Wallabies debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo. Incidir en lo que nos permitió ganar ese partido contra los All Blacks", añadió el seleccionador de Los Pumas.

Argentina repite equipo

Ledesma ha decidido confiar en los mismos hombres que ganaron a Nueva Zelanda en Sídney. Y presentará una formación idéntica a la que salió de inicio contra los All Blacks, y que se impuso por 25-15.

Por su parte, el técnico de los Wallabies, Dave Rennie, confiará también en el equipo que se impuso a los All Blacks el pasado 7 de noviembre (24-22), con tres pequeñas modificaciones, todas en la línea de forwards. Los pilares Scott Sio y Taniela Tupou y el tercera línea Ned Hanigan comenzarán esta vez el partido. Sio sustituye a James Slipper, lesionado, y será su primer partido internacional como titular desde el Mundial de 2019. Tupou ha sido preferido a Allan Alaalatoa, que estará en el banquillo. Y el tercera línea Hanigan sustituirá a Lachlan Swinton, expulsado del último partido y suspendido cuatro semanas.

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, repetirá el equipo que derrotó a los All Blacks Fuente: AFP

Los Wallabies deben ganar el sábado para consolidar sus aspiraciones de llevarse el Tres Naciones, que se juega íntegramente en Australia este año y que tomó esta forma reducida, cambiando su denominación de Rugby Championship, tras la baja de Sudáfrica, campeona del mundo.

Los tres equipos participantes llevan una victoria, pero Argentina solo ha jugado un partido por el momento. En el equipo argentino, la noticia en Australia es la presencia de Michael Cheika, seleccionador de los Wallabies entre 2014 y 2019, y ahora ayudante de Ledesma en Los Pumas.

El capitán de Los Pumas, Pablo Matera, destacó el buen trabajo de Cheika en el equipo. "El primer día nos dijo, 'Hey, qué están esperando? Ustedes tienen todo. Tienen jugadores físicos, jugadores jóvenes, mucha energía. Simplemente entren y tomen el partido", dijo Matera sobre la influencia de Cheika en la victoria contra Nueva Zelanda.

Por su parte, Rennie dijo que no le preocupa el conocimiento del equipo australiano que pueda tener su predecesor, Cheika, que dejó el cargo tras el Mundial de 2019. "Sin duda, hubo un impresionante esfuerzo defensivo en el triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda. Si él (Cheika) ha tenido algo que ver en eso, ha hecho un buen trabajo", dijo el seleccionador australiano.

Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en su historia Crédito: VillarPress

La historia, en contra

Pero la historia, como contra Nueva Zelanda, juega contra Argentina, que ha perdido 17 de sus últimos 19 partidos contra los Wallabies, incluidos 14 de sus 15 últimos encuentros jugados en Australia contra la selección local.

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera (c); Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.

Australia: Tom Banks; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Reece Hodge y Nic White; Michale Hooper (c), Harry Wilson y Ned Hanigan; Mike Philip y Rob Simmons; Taniela Tupou, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie.

Suplentes: Folau Fainga'a, Angus Bell, Allan Alaalatoa, Rob Valentini, Liam Wright, Jake Gordon, Noah Lolesio, Filipo Daugunu.

Hora: 5.45 de Argentina

5.45 de Argentina TV: ESPN 2

ESPN 2 Estadio: McDonald Jones, Newcastle, Australia.

McDonald Jones, Newcastle, Australia. Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

