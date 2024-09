Los Pumas - Australia: Santa Fe se moviliza con una bienvenida cálida a la selección argentina a orillas del Paraná

Escuchar

SANTA FE.– Oscurece y ya la peatonal está repleta de gente. No hay una plaza hotelera disponible en la ciudad. Culpa en parte de la venida de los Pumas, amén de alguno que otro congreso de medicina. El regreso del seleccionado argentino de rugby luego de seis años despertó el interés de locales y vecinos de la región. Con un puñado de entradas todavía en venta, incluidas populares a un valor de $15.000, la organización augura una concurrencia casi total en el estadio de Colón, habilitado para recibir a 33.000 espectadores.

Entre los transeúntes no extraña ver a los jugadores de los Wallabies, el rival de turno, que pasean sin ser molestados por la San Martín, cerca de su morada, el hotel InterTower. Los Pumas, en cambio, eligieron recluirse en el hotel de Colón, más alejado del ruido. Pero no escaparon de sus hinchas. En los entrenamientos abiertos y las diversas actividades solidarias devolvieron anticipadamente, con fotos y autógrafos, el aliento que recibirán este sábado, cuando a las 16 afronten su cuarto partido del Rugby Championship 2024.

El miércoles, las tribunas de la cancha de CRAI, el subcampeón del Torneo Regional del Litoral (viene de caer en la final ante el Jockey rosarino), estuvieron desbordadas de gente. El jueves, la conferencia de prensa en la que el entrenador Felipe Contepomi anunció la formación se realizó en un lugar no tradicional del rugby, el Patio de la Cervecería, y contó con la presencia de autoridades municipales, de la UAR y de la Unión Santafesina de Rugby (USR), además de patrocinadores. Presente al lado del entrenador, el segunda línea Pedro Rubiolo fue homenajeado por su club de origen, CRAR, de Rafaela. Es uno de los Pumas oriundos de esta provincia, como su coterráneo Mayco Vivas y el rufinense Santiago Chocobares. Para esta ocasión no fueron convocados los rosarinos Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente y Lucio Sordoni.

El Patio de la Cervecería fue un escenario distinto para la conferencia de prensa previa que ofreció Felipe Contepomi; junto a él estuvo el rafaelino Pedro Rubiolo. Franco Perego

Este año, por primera vez la FUAR mudó al interior su clásica cena de recaudación anual, y el desembarco en Santa Fe transcurrió con idéntico éxito. Desde 2015, esta fundación ayuda a mejorar la calidad de vida de aquellos rugbiers que sufrieron lesiones graves.

Otros eventos que sirvieron para aunar a los jugadores con sus seguidores a lo largo de la semana fueron la visita de siete Pumas al Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina, donde compartieron un momento con chicos discapacitados; la inauguración del Museo del Rugby en la estación Belgrano; la charla de Coco Oderigo y su Fundación Espartanos en el Colegio Inmaculada, y el paso de los australianos por un jardín de infantes de niños carecientes.

En un año particularmente complicado para la Unión Argentina para conseguir sedes en el interior del país, una de sus principales fuentes de ingreso, la institución encontró en el gobierno santafesino, a través de la Lotería de la Provincia, y en la alianza con un privado, el empresario gastronómico Carlos Fertonani, el apoyo necesario para realizar un acontecimiento de esta magnitud.

En CRAI, numerosos niños y adolescentes recibieron de los Pumas fotos y autógrafos en camisetas; los rugbiers realizaron numerosas actividades sociales y solidarias antes del partido de este sábado. UAR

Se trata de la primera vez que los Pumas jugarán en la ciudad de Berni y Saer por el Rugby Championship. En total, es la sexta visita, quinta oficial. El estreno ocurrió en 2007, con Contepomi como protagonista. Antes de viajar al Mundial de Francia, los Pumas se enfrentaron con Irlanda presentando un equipo alternativo. El apertura era una de las pocas figuras y jugaba un partido especial, ya que por esa época actuaba en Leinster, club del país europeo. Fue clave en la victoria por 22-20 al anotar 17 puntos, incluido un drop sobre el cierre para sentenciar el triunfo.

Contepomi vuelve ahora transformado en entrenador en jefe. Una mutación notable atravesó también esta capital provincial. Diecisiete años atrás vivía de espalda al Paraná; hoy se asoma a su gracia con un moderno desarrollo inmobiliario en la zona portuaria al estilo de Puerto Madero y del vecino Puerto Norte de Rosario. Gustos al margen, al menos le da otro perfil a la monotonía que, en general, devuelven las calles de esta ciudad. Buen lugar, además, para almorzar pescado de río bajo el sol.

La segunda venida tuvo a Contepomi, curiosamente, en la vereda de enfrente. Como preparación para el Championship de 2012, el primero, los Pumas jugaron contra Stade Français, en el que Felipe oficiaba de centro. Fue triunfo por 31-17, en un encuentro no oficial.

Julián Montoya y Pablo Matera en pleno entrenamiento en el Cementerio de los Elefantes, en el que suele irle bien al conjunto nacional; frente a Wallabies, el capitán cumplirá su participación número 100 en el seleccionado. Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín

Luego hubo tres visitas consecutivas en ventanas de junio, entre 2016 y 2018: éxito sobre Italia y caídas a manos de Inglaterra y Gales, en orden cronológico. Una época en que la convivencia entre Jaguares y Pumas no tenía solución. La derrota ante un conjunto alternativo de los galeses derivó en la salida anticipada de Daniel Hourcade, en una emotiva conferencia de prensa bajo las tribunas del Brigadier López.

Para los Wallabies, se trata de la primera incursión por Santa Fe para un test match. No obstante, ya estuvieron aquí en 1987, cuando en el marco de una gira de ocho partidos (dos de ellos, frente a los Pumas) se midieron con el seleccionado local, también en la cancha de Colón, que por entonces tenía una fisonomía bien distinta. Los australianos se impusieron por 37-12, con figuras como Michael Lynagh y Simon Poidevin. Julio Clement, que ese año representó a los Pumas en el primer Mundial, ex presidente de la USR y ex miembro del Consejo Directivo de la UAR, fue el hooker del equipo local.

Los Pumas vuelven a jugar en Santa Fe. La ciudad los recibió con sol y un agradable calor invernal. Sólo resta que los jugadores devuelvan tanta bienvenida con una buena producción en la cancha.