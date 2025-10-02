Los Pumas, con varios cambios para recuperarse del duro golpe ante Sudáfrica

A la bofetada que significó la goleada sufrida ante los Springboks, el entrenador de los Pumas Felipe Contepomi reaccionó dando un golpe de timón y dispuso siete modificaciones de nombres y dos cambios posicionales en el equipo para la revancha de este sábado, a las 10 en Londres, por la última fecha del Rugby Championship.

Ya sin posibilidades de pelear por el título tras la caída 67-30 del fin de semana, en Durban, los Pumas llegan a este partido con mucho en juego. Principalmente, recuperar el honor tras la indecorosa caída y evitar que, tras un gran inicio de la competencia, el equipo pierda confianza.

Así y todo, en la última de una gira extenuante de cinco semanas por tres continentes, por primera vez realizó cambios profundos en el equipo.

Santiago Carreras jugará como fullback en el desquite de los Pumas ante los Springboks

El más llamativo es la ubicación de Juan Cruz Mallía como wing y Santiago Carreras como fullback, la posición que mejor le sienta. Además, ingresa por primera vez en el certamen Santiago Grondona, Gerónimo Prisciantelli recibe la 10, Justo Piccardo y Simón Benítez Cruz se ganan su primera titularidad en el certamen y reaparecen Bautista Delguy, Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal.

Sudáfrica, en cambio, que va por el bicampeonato, sólo realizó una modificación, con el regreso tras una lesión del pilar izquierdo Ox Nché.

El regreso del pilar izquierdo Ox Nche, la única variante en Sudáfrica PHILL MAGAKOE� - AFP�

Formaciones confirmadas

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Guillermo Coria, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian de Allende e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (c); Ruan Nortje y Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.