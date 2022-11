Los Pumas: el regreso de un histórico y los cuatro cambios para enfrentarse con Escocia, en el cierre del año

escuchar

Nicolás Sánchez, el máximo goleador en la historia de los Pumas, recibió una nueva oportunidad de mostrar sus condiciones y ponerse en carrera de cara al Mundial de Francia 2023 al ser incluido entre los suplentes para el último partido del año, el sábado ante Escocia, en Murrayfield, a las 12.15 (hora argentina). Los Pumas necesitan una victoria para cerrar el año con signo positivo luego de la mala performance del sábado pasado ante Gales (20-13). Para ello, el entrenador Michael Cheika dispuso cuatro cambios en el equipo titular e introdujo a tres jugadores que no habían visto acción en esta ventana de noviembre hasta aquí.

“Albornoz tiene un problema en el hombro y se le dio la oportunidad de Nico de reintegrarse a los Pumas más rápido de los que pensábamos, ya que estuvo lesionado por un tiempo largo”, justificó Cheika. “Va a ser importante tener un jugador de su experiencia, en cualquier situación que le toque entrar en la cancha. Es un gran jugador. No estuvo mucho con nosotros este año como para conocer el sistema de ataque y el sistema defensivo, pero por su experiencia sabemos que podemos contar con él en un partido así”.

Este año, Sánchez sólo jugó unos minutos del primer partido de la temporada, ante Escocia, en Jujuy. Salió lesionado a los 20 minutos con un desgarro en el aductor que lo marginó de la ventana de julio. Fue convocado para el Rugby Championship, pero no pudo jugar ni un partido ya que antes del debut sufrió un agravamiento de esa lesión. Al margen de la convocatoria ante Inglaterra y Gales, volvió a ser citado para este encuentro y terminó ganándose un lugar en el banco. En los 10 partidos de la temporada con Stade Français, apenas jugó 50 minutos de la derrota 23-19 ante Montpellier, en la anteúltima fecha, donde anotó seis puntos (dos penales).

Nicolás Sánchez solo jugó este año en Jujuy, justamente ante Escocia, en la presentación de Michael Cheika AFP

En conferencia de prensa, el entrenador destacó la relevancia que reviste este partido para los Pumas al afirmar que lo jugarían como si fuera una final. “Queremos terminar el año con un triunfo, es muy importante para nosotros”, dijo, “Es el último trabajo del año para nosotros, mejoramos mucho estos tres o cuatro meses que estuvimos juntos. Será una historia totalmente diferente este partido con Escocia”.

Entre los titulares hay cuatro cambios: el regreso del capitán Julián Montoya por Agustín Creevy, que no va ni al banco, Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela, desafectado para este partido, Bautista Delguy por Mateo Carreras, que no pudo demostrar sus condiciones en los dos Tests anteriores, y Matías Orlando por Matías Moroni, quien cumplió pero no logró ser factor de desequilibrio.

Otro regreso destacado es el de Santiago Medrano, que de ingresar verá acción por primera vez en el año, ya que no juega desde el partido con Italia en noviembre pasado. Medrano no había sido tenido en cuenta para la serie con Escocia en julio y estuvo en algunas convocatorias del Rugby Championship sin llegar a integrar los 23.

El capitán, Julián Montoya, vuelve a la titularidad en lugar de Agustín Creevy Prensa UAR/Pablo Gasparini

También recibe una nueva oportunidad el ex Pumas 7s Lautaro Bazán Vélez, que debutó en el tercer partido ante Escocia, fue titular en el primer partido del Rugby Championship pero no volvió a ver acción.

El partido representa una revancha de la serie de tres partidos que disputaron en julio en la Argentina. Los Pumas se impusieron 2-1 gracias a que en el último encuentro en Santiago del Estero remontaron una diferencia de 15 puntos en el segundo tiempo. “Estamos en Escocia, no es Santiago del Estero. Va a ser otro tipo de desafío”, aclaró Cheika. “Nosotros estamos más avanzados en nuestro camino al Mundial y en cómo queremos jugar. Siempre es una nueva aventura cada partido. La situación no es la misma de una semana a otra. Siempre la batalla de la semana, todo lo que pasó antes cuenta, pero no cuenta mucho, no es tan importante.”

Escocia llega con sed de revancha, tanto por lo que pasó en julio como por la dos derrotas muy ajustadas que lleva en esta ventana (16-15 vs. Australia y 31-23 ante All Blacks, además de vencer a Fiji). A diferencia de la serie de mitad de año, cuenta con regresos importantes que estuvieron ausentes entonces como Finn Russell, Stuart Hogg, Chris Harris, Jamie Ritchie y Jonny Gray, aunque no estará Hamish Watson.

Stuart Hogg vuelve a vestir la camiseta de Escocia

Las formaciones confirmadas

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo. Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Escocia: Stuart Hogg; Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu y Duhan Van der Merwe; Finn Russell y Ali Price; Jamie Ritchie (c), Jack Dempsey y Matt Fagerson; Grant Gilchrist y Jonny Gray; Zander Fagerson, Fraser Brown y Pierre Schoeman. Suplentes: George Turner, Jamie Bhatti, Murphy Walker, Glen Young, Andy Christie, Ben White, Blair Kinghorn y Cameron Redpath.