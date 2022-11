Los Pumas, tras la caída en Gales: “Estamos muy calientes por el resultado. Tiene que dolernos todo el día”

escuchar

Las caras de los Pumas eran de frustración e impotencia. De saber que había buenos motivos como para conseguir la segunda victoria al hilo y encadenar triunfos que alimentaran la confianza. No pudo ser en el Principality Stadium, frente a un rival, Gales, que llegaba golpeado en el cierre de un año de pocas señales positivas y tras una goleada ante All Blacks seis días atrás. Por 20 a 13 cayeron los argentinos en el segundo de los tres test matches de su gira por Reino Unido.

“Tuvimos errores que dijimos no queríamos tener. Estamos muy calientes por el resultado. Tenemos que ser autocríticos, ver lo que hicimos mal y corregir. Nos queda un partido más y vamos a ir por todo”, sostuvo Mateo Carreras, uno de los que volvieron en la ventana de noviembre y que otra vez fue titular. El wing tuvo algunas intervenciones, pero pocas de calidad. Fue preso de un sistema que utilizó mucho el pie y pocas veces lanzó la pelota al canal 3.

El medio-scrum Gonzalo Bertranou pateó en los rucks en defensa; el seleccionado usó mucho el juego con el pie en la derrota en Cardiff. afp - AFP

Si bien en 2022 los Pumas han logrado progresos y establecido avances, sobre todo en el lado mental, aún les falta sostenerlos en el tiempo y reponerse emocionalmente de las victorias. Así como se lee: reponerse emocionalmente de las victorias. Persiste una suerte de relajación después de los triunfos importantes que van cosechando. De hecho, desde hace 15 años no logran dos éxitos en fines de semana sucesivos contra potencias. El último encadenamiento se dio en el Mundial Francia 2007, con los triunfos sobre Irlanda en el grupo y Escocia en uno de los cuartos de final.

“Estamos con la bronca de no haber logrado nuestro objetivo de ganar dos partidos consecutivos e ir así a un tercero, como para ganar los tres en las islas. No hay mucho tiempo para dar vuelta la página”, deslizó Pablo Matera, que ante la ausencia de Julián Montoya –consecuencia de un golpe sufrido ante Inglaterra, se lo dio de baja de la alineación titular– volvió a ocupar el rol de capitán.

Compacto de Gales 20 vs. los Pumas 13

Entre los triunfos argentinos frente a Wallabies y All Blacks este año hubo una semana libre en medio, que ayudó a bajar las revoluciones. Ganar de un fin de semana al siguiente sigue siendo una cuenta pendiente para un seleccionado que no hizo pie en Cardiff ni aprovechó las situaciones en las que estuvo cerca de marcar. “Dejamos pasar algunas oportunidades. Una pelota que nos trabaron arriba, un knock-on cerca del in-goal... El primer tiempo empezó bajo control para nosotros y en los últimos 15 minutos nos costó hacer pie, nos hicieron muchos puntos y nos fuimos abajo. Estuvimos muy cerca”, analizó Matera, que se convirtió en el tercer jugador en alcanzar la cifra de 90 presencias con la camiseta nacional, después de Agustín Creevy y Nicolás Sánchez. “El equipo que aplicara más presión iba a sacar esa pequeña diferencia. Gales lo hizo mejor que nosotros y por eso se llevó un partido que creemos podríamos haber ganado. El partido ideal no existe. Ellos salieron a contraatacar y podríamos haberlo hecho mejor cuando no tuvimos la pelota”, agregó.

Fue la sexta caída argentina en once encuentros en una temporada que, sin embargo, ya es positiva. Escocia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica (en dos ocasiones) y ahora Gales son los rivales que salieron victoriosos en este ciclo corto de Michael Cheika. “Tenemos que mirar adentro, hacernos cargo y corregir las cosas. Nos ganaron por errores nuestros. Nos duele perder, tiene que dolernos todo el día de hoy, y mañana hay que pensar en recuperarnos”, sentenció Mateo Carreras, que intentará sostenerse en un puesto, el de wing, en el que Cheika varió mucho durante todo el año y que tiene a Juan Imhoff, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Martín Bogado esperando su chance.

Los Pumas escuchan el himno nacional en Cardiff; quedaron enojados por no haber cumplido los objetivos de no cometer determinados errores y ganar el segundo partido de la gira por Reino Unido. ap - AP

“Queremos ser peligrosos y cada vez que pasamos la mitad de la cancha volvernos con puntos. Es frustrante intentar e intentar y que no nos salgan las cosas, pero tenemos un partido dentro siete días y queremos ganarlo”. En Edimburgo los Pumas visitarán a un adversario al que conocen bien y con el que se enfrentaron tres veces este año. Será una buena chance de recuperarse y de cerrar la temporada con una sonrisa, siempre pensando en Francia 2023.