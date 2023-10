escuchar

SAINT-DENIS, Francia.– Con el rostro compungido, Michael Cheika afrontó la conferencia de prensa. “No lloré, pero vivimos una emoción importante”, dijo en su esforzado castellano. Reclinado contra el asiento, lucía vencido. Arrollado por la contundencia del resultado. Nueva Zelanda sacó de un golpe a los Pumas del sueño con que habían llegado a esta semifinal del Mundial de Francia.

Cuando asumió como entrenador de los Pumas, Cheika habló de la posibilidad de ser campeones del mundo y les hizo creer a los jugadores que era posible. Parecía una utopía entonces, y los All Blacks probaron que era así. Haber alcanzado una semifinal, no obstante, no es poco para un equipo como el argentino, que está un escalón debajo de las potencias. Pero el dolor que significa que se haya apagado esa ilusión tardará en sanar.

El Mundial sigue para Matías Alemanno, Guido Petti Pagadizábal y Emiliano Boffelli, pero la imposibilidad de ser campeones y el derrumbe frente a All Blacks se hacen sentir. Lewis Joly - AP

“Fui jugador de rugby, también; no me gusta perder. Pero no es un momento triste, es el momento de más orgullo”, resaltó Cheika. “Llegamos a la semifinal de un Mundial, con muchos jugadores en su primera participación, que no tienen esta experiencia. Este camino no es siempre un camino fácil. El equipo hizo un gran desgaste físico, el compromiso físico fue el mejor que tuvimos en todo el Mundial. Fallamos en detalles. Estoy triste. Los jugadores quieren hacer mucho por el país, por los fans, hacer lo mejor posible. Cuando fallamos en ese objetivo, es duro”.

Los detalles, precisamente, fueron la pequeña diferencia que terminó por configurar un resultado amplio. Nueva Zelanda fue clínico en los momentos críticos, los Pumas fallaron allí. Cheika lo reconoció: “Lo más importante en este tipo de batallas está en el maul, en el scrum, y no sé exactamente por qué en momentos importantes, antes del fin del primer tiempo fallamos y terminamos con un try en contra. Y después arrancamos el segundo tiempo de la misma manera. Me gustó mucho cómo atacamos, cómo defendimos, pero debíamos haber tenido la pelota una o dos fases más para quebrarlos. Una semifinal de un Mundial es el nivel más alto que exista. Un error te cuesta un try”.

"Estamos tristes, pero fue más dura la derrota contra Inglaterra porque ese día no pudimos hacer nada de lo que nos propusimos. Los All Blacks no nos dejaron y fue todo mérito de ellos. Fueron impecables y nosotros quizá fallamos en los detalles y en momentos claves del partido, y a esos errores ellos los facturan”" Santiago Carreras, apertura

Cheika rescató, una vez más, la actitud del equipo. Esta vez no fue eso, como había ocurrido en el estreno ante Inglaterra, lo que propició la derrota. “El compromiso estuvo”, valoró el entrenador, que el viernes próximo dirigirá su último partido al frente de los Pumas. “Fallamos en algunos detalles en particular. El primer try de Will Jordan, por ejemplo: nos habíamos preparado para situaciones como esa. Pasó muchas veces en el partido. Contra un equipo como Nueva Zelanda, que es muy eficaz para marcar puntos, esos detalles son muy costosos. No fue sólo una cosa, fue una combinación de pequeñas faltas en momentos importantes”.

"Es una semana importante para nosotros. No es poco terminar terceros", valoró el entrenador australiano, que piensa que luego de un par de días de tristeza, aparecerá la motivación nuevamente en el seleccionado argentino. EMMANUEL DUNAND - AFP

No haber llegado a la final es el final del sueño pero no el final del recorrido. Queda un paso muy importante, es el partido por la medalla de bronce. “No vamos a cambiar el plan de juego para ese partido, vamos a intentar ejecutarlo mejor”, dijo Cheika. “Es una semana importante para nosotros. No es poco terminar terceros. Tenemos que aprender de esta semifinal para terminar en la tercera posición. Necesitamos uno o dos días para recuperarnos físicamente, recuperarnos de la cabeza y volver para estar listos para el viernes. Ese día vamos a estar bien, seguramente. Necesitamos sufrir, pero aprendimos cosas que son importantes”.

Para el balance, entonces, todavía falta. El desenlace del duelo del próximo viernes ante el perdedor de Sudáfrica ante Inglaterra, a jugarse también en el Stade de France (al contrario del de 2007 que fue en el Parc des Princes), tendrá un peso importante. “No puedo hacerlo ahora porque no terminamos”, aclaró Cheika. “Ya no podemos ganar el Mundial, pero estoy muy contento de estar en este lugar con este equipo. Demostramos fuerza, ambición, capacidad de recuperación después de lo que pasó en el primer partido. Lo que ocurrió hoy es otro obstáculo, pero una cosa de la que estamos orgullosos de nuestro equipo es la capacidad de volver de momentos difíciles. El equipo va a estar listo para la semana próxima. Después de ese partido, haremos un balance”.

Neozelandeses distendidos, argentinos en la charla del epílogo: momento de palabras hondas, quizás borroneadas por la intensidad de las emociones del momento. MIGUEL MEDINA - AFP

Antes de que terminara el primer tiempo, Michael Cheika dejó la cabina notablemente ofuscado. En los minutos finales, un par de fallos cuestionables de Angus Gardner le quitaron el ímpetu a los Pumas y derivaron en 10 puntos para los All Blacks (un penal, un try, un gol), amén de algunos errores puntuales de los argentinos. Casualmente, fue el mismo referí que había dirigido en la victoria argentina en Sydney en 2020, la primera en la historia ante los All Blacks. “No estoy contento con la manera en que el árbitro cobró los rucks en el primer tiempo, sobre todo”, protestó el australiano. “Pero así es este juego. Necesitamos aceptarnos para la semana próxima. Lo que yo diga no va cambiar nada para el próximo juego. Hace años que estoy en esto y siempre fue así. Pero no me gustó cómo refereó el árbitro el ruck”.

"No me acuerdo de cómo fue la semana previa del tercer puesto de 2015, pero después de recuperarnos uno o dos días del físico y de la cabeza nos enfocaremos en eso porque para nosotros el Mundial no se terminó. Este equipo siempre sale a ganar y a dejar todo, así será también el viernes”" Matías Moroni, centro

Cheika llegó compungido a la conferencia de prensa, pero se fue con una sonrisa. Todavía queda un partido. Todavía tiene historia por escribir.