Los Pumas-Fiji, en Tokio 2020: el análisis argentino de la derrota en semifinales y cómo llegan ante Gran Bretaña

TOKIO.- Todo lo bueno del primer tiempo se diluyó en la segunda mitad. Y cada error fue una certera puñalada de Fiji. “Cada pelota perdida es un try contra”, comenta Ignacio Mendy. “Nos faltó regularidad y entramos en una catarata de errores”, resume Santiago Alvarez Fourcade. Los Pumas cayeron por 26-14 en la semifinal del torneo olímpico y ahora buscarán la medalla de bronce ante Gran Bretaña, desde las 5.30 (hora argentina). El objetivo de avanzar a semifinales ya se cumplió, pero ahora queda el premio de poder trepar al tercer lugar del podio en Tokio 2020.

Marcos Moneta, que sumó otro try a su cuenta personal, destacó el “placer de jugar con este grupo de jugadores” antes de meterse de lleno en lo que vendrá. Gran Bretaña es un rival conocido y hay dos chicos recientes en el Quest for Gold Seven de Los Ángeles, en el último torneo camino a Tokio 2020. En Estados Unidos, los Pumas 7s cayeron por 21-14 cuando ya tenían el título asegurado, pero habían sumado un triunfo por 21-19 en la primera jornada. En ese éxito, la Argentina arrancó mejor que su rival, pero después tuvo que dar batalla ante el duro combinado de las islas. Al final, un tackle de Moneta y una buena jugada de Mendy inclinaron la balanza. “Si queremos vencer a Gran Bretaña debemos ser prolijos, disciplinados y consistentes”. En algo coinciden puertas adentro del vestuario Puma: no será un rival tan rápido y potente, pero sí muy físico.

La Argentina cayó ante Fiji y se juega el bronce con Gran Bretaña Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

¿Qué dejó la derrota contra Fiji? “Hicimos un buen primer tiempo ante una potencia (la Argentina ganaba 14-12), pero estos partidos son dinámicos, difíciles de mantener el ritmo, y eso es algo que tenemos que corregir: mantener la regularidad todo el partido”, destacó Alvarez Fourcade, en diálogo con LA NACION. Y añadió: “Son rivales fuertes y rápidos, con los que los puntos de encuentro son un desastre. Pero tenemos que mirar lo que hicimos mal y mejorar, no hay excusas. Tenemos que terminar los Juegos de la mejor manera y poder mirarnos a la cara sabiendo que dejamos todo”.