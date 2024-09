Los Pumas - Sudáfrica, por el Rugby Championship: lo que necesitan hacer los argentinos para lograr el máximo trofeo de su historia

Escuchar

Los Pumas están al borde de conseguir el título de campeón más importante de su historia. Al margen de la distancia numérica, y más aun de la adversidad que representan el rival y su contexto, estar en esa posición ya es todo un mérito y no hay razón que impida soñar con la hazaña. La paradoja que entraña esta definición es que, para ser vencedores del Rugby Championship, los argentinos deben ser fieles a la premisa de jugar sin pensar en el resultado. Si quieren levantar la copa al final de la tarde en Nelspruit, no obstante, estarán pendientes del marcador.

A las 12.05 de Buenos Aires, en el Mbombela Stadium, los Pumas se enfrentarán con los Springboks en la última fecha del Championship. La diferencia de 5 puntos en las posiciones (19 contra 14) convierte al seleccionado sudafricano en amplio favorito para quedarse con la corona del hemisferio Sur, algo que desde que la Argentina se sumó al concierto, hace 12 años, logró sólo en la versión reducida de 2019. No obstante, la reciente victoria sobre los bicampeones mundiales vigentes en Santiago del Estero, el éxito contra los All Blacks en la primera fecha y la goleada a Australia en el partido precedente abren el crédito para el seleccionado argentino, que debe ganar por tres o más tries de diferencia y con al menos ocho puntos de margen para obtener su primer campeonato.

En Santiago del Estero los Pumas tuvieron momentos de buen rugby frente a los sudafricanos, aunque éstos conformaban una versión entre A y B de Springboks; ahora los argentinos necesitan ser mejores, y pueden hacerlo. Cesar Heredia - Prensa UAR

Ningún resultado borrará lo que ya es el mejor Rugby Championship en la historia de los Pumas. Nunca el equipo había conseguido tres victorias, nunca en formato íntegro de seis partidos había terminado en otra posición que la última. Nunca había estado a las puertas de un trofeo de tamaña trascendencia. Pero la tarea no está terminada.

El primer objetivo es ser competitivos. La irregularidad que signó al seleccionado en los últimos años fue matizándose en una línea de rendimiento ascendente, pero no desapareció. El ciclo de Contepomi comenzó con una derrota ante el conjunto B de Francia; al triunfo lucido ante los All Blacks en Wellington siguió una goleada en contra en la revancha en Auckland; antes de propinarle a Australia en Santa Fe la mayor cantidad de puntos en su historia había perdido a manos del mismo rival por errores en el cierre en La Plata. Caer en un bache puede ser catastrófico frente a los poderosos Springboks, que recuperaron a todas las figuras disponibles que descansaron en la semana previa, que jugarán con el público en sus espaldas y, especialmente, juegan para su gente. Las entradas se agotaron con mucha anticipación y habrá 40.000 espectadores en el estadio.

El estadio Mbombela, de Nelspruit, puede albergar 40.000 espectadores, y las entradas están agotadas desde hace tiempo; allí se coronará al vencedor del Rugby Championship. Gallo Images - Getty Images Europe

Ahora bien: una de las claves para que los Pumas alcanzaran este grado de madurez es la capacidad de recuperarse de sus errores, de salir de los momentos de sosiego, que a veces son inevitables y no hace mucho se convertían en un pozo del que no conseguían resurgir. En las tres victorias comenzaron en desventaja amplia en el marcador y supieron dar vuelta el tanteador. Jugadores y entrenadores lo repiten como un mantra: “Jugar sin mirar el resultado”. Esto implica no apartarse del libreto al margen de las circunstancias. “Picar la piedra” es otra de las frases que utilizan. Insistir hasta que la suma de acciones positivas se traslade al marcador. Esto se contradice con las cuestiones matemáticas que encierra la definición, pero lo peor que pueden hacer los Pumas es salir a jugar pensando en ganar por tres tries de diferencia.

Sí, en cambio, deben proponerse evitar esos comienzos desconcertantes. En Wellington perdían por 20-8 antes de ganar por 38-30; en Santa Fe caían por 20-3 hasta que se despertaron y golearon por 67-27, y en Santiago del Estero comenzaron 0-17 y terminaron 29-28. “Entramos pasados de revoluciones”, admitió Juan Fernández Lobbe, asistente de Contepomi en el cuerpo técnico.

Cobus Reinach ejecuta una típica acción del rugby sudafricano: la bomba al cielo, para disputar la pelota arriba o forzar al error bajo presión; la estrategia será parte del libreto de Springboks en Nelspruit. GERONIMO URANGA - AFP

Es fácil anticipar qué propondrán los Springboks. En el Madre de Ciudades, después de encontrar un par de tries por fuera, lo que les dio resultados cuando estuvieron en desventaja fue volver a las bases, patear pelotas al cielo y presionar con el scrum. Lo realmente difícil es contener esa propuesta que ejecutan con maestría, y que además siempre entraña alguna sorpresa fuera de guion. Igualar la intensidad física, ser sólidos en defensa, no conceder penales evitables y capitalizar las situaciones de ataque son premisas obvias para los Pumas. El ingreso de Rodrigo Isgró procurará neutralizar el bombardeo aéreo, que suele estar acompañado por persecuciones de segundas y terceras líneas para ganar la pelota en lo alto. En el scrum, el aspecto en el que radica la mayor diferencia (prácticamente es igual para todo equipo que se cruce con los sudafricanos), sería un éxito obtener todas las pelotas propias y minimizar las infracciones cuando arroje el rival en las situaciones críticas. La forma de dirigir del neozelandés Ben O’Keeffe, que les dio varios penales decisivos a los verdes y dorados en esa formación en el cuarto de final y la semifinal del Mundial de Francia (ante el local e Inglaterra), será determinante.

Aun con todas sus armas, los Springboks evidenciaron no ser infalibles, y mucho menos, invencibles. Con la pelota en las manos los Pumas les hicieron mucho daño. Lo más vistoso y atractivo de este ciclo viene siendo la capacidad de marcar tries desde cualquier lugar de la cancha y a partir de distintas plataformas. Pero el partido de Santiago del Estero fue ganado en el segundo tiempo con la defensa. Cuando el ímpetu estuvo del lado sudafricano, prevaleció el tackle argentino. Sobre el cierre, la moneda podría haber caído para cualquier lado. Lo más auspicioso para los argentinos es que quedó un margen amplio para corregir. Sudáfrica va a salir a vengar lo ocurrido siete días atrás y prolongar los festejos que comenzaron con la conquista de Francia 2023. Los Pumas deben responder elevando su juego. La presión está del lado sudafricano, y ése es otro punto en favor.

En su amanecer en el seleccionado nacional, el tucumano Gonzalo García asumirá la responsabilidad de la conducción con las manos, en un compromiso definitorio y como visitante del bicampeón mundial vigente. Frans Lombard

El físico jugará un papel preponderante. Los dos planteles están en el final de una larga temporada que comenzó con la preparación para la Copa del Mundo del año pasado. Si la definición se dilata hasta los últimos minutos, quien tenga más piernas prevalecerá. De allí que Contepomi haya tomado la arriesgada decisión de rotar medio equipo y dejar en el banco a estandartes, como Pablo Matera y Juan Cruz Mallía.

Uno de los mejores desempeños de los Pumas bajo las órdenes de Michael Cheika fue la derrota por 22-21 a manos de los Springboks en el mítico Ellis Park por el Rugby Championship 2023, previa al Mundial. Más allá del tanteador final, lo que quedó en la retina fue la forma en que los argentinos sometieron a los sudafricanos en el segundo tiempo, imponiéndose físicamente y moviendo la pelota con precisión y variantes. Fue una pequeña muestra de lo que podía dar ese equipo, aun signado por la irregularidad y la inconsistencia.

El respeto sudafricano

Un año después, ya bajo la órbita de Felipe Contepomi, que entonces era su principal asistente, los Pumas muestran auspiciosos signos de madurez. Ir semana a semana, entrenamiento a entrenamiento, jugada a jugada, es una de las claves que propiciaron este presente. Así llegaron a estar a las puertas de un trofeo. Necesitan ganar por más de tres tries de distancia y de siete puntos, pero para acariciarlo tienen que evitar mirar el resultado.

Las formaciones de Sudáfrica vs. Argentina

Sudáfrica: Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Ruan Nortjé y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Ox Nché.

Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Ruan Nortjé y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Ox Nché. Entrenador: Rassie Erasmus.

Suplentes: Malcolm Marx, Gerhard Steenkamp, Vincent Koch, Elright Louw, Kwagga Smith, Cobus Reinach, Handrè Pollard y Lukhanyo Am.

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Pedro Delgado, Franco Molina, Pablo Matera, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía.

Estadio: Mbombela, de Nelspruit, Sudáfrica.

Mbombela, de Nelspruit, Sudáfrica. Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda). Hora en Argentina: 12.05 del sábado.

12.05 del sábado. TV: ESPN 2 y Disney+.