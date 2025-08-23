Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: el minuto a minuto del partido
Juegan en el estadio José Amalfitani, por el Rugby Championship
Empatan los All Blacks
Después de un penal por offside, los All Blacks consiguen la igualdad y ahora el marcador está igualado 3-3. Mientras, atienden a Albornoz y la salida la hace Mallía.
Prueba Albornoz... ¡afuera!
Albornoz prueba a los palos y la pelota se va ancha. Los Pumas desperdician la chance de ponerse 6-0 arriba. Siguen ganando 3-0.
Los Pumas, en territorio enemigo
El equipo argentino encadena diez fases de ataque y se planta en campo antagónico. Pero se vuelve sin puntos por un penal y con una preocupación: Albornoz acusa un golpe en su mano izquierda.
¡Los Pumas, adelante por 3-0!
Tomás Albornoz acierta el primer penal de la tarde y los Pumas se ponen en ventaja por 3-0 en Liniers.
¡Ya juegan!
El árbitro da la orden y ya juegan en el José Amalfitani los Pumas y los All Blacks, por la segunda fecha del Rugby Championship.
¡Equipos a la cancha y se viene el partido!
Los All Blacks y los Pumas pisan el impecable césped del José Amalfitani. Forman ambos equipos titulares y se entonan los himnos nacionales de la Argentina y de Nueva Zelanda. Luego, se vendrá el tradicional haka de los oceánicos. Y en algunos minutos, el esperado partido.
Por la primera victoria ante los All Blacks en el país
El equipo argentino busca la primera victoria en territorio nacional ante los All Blacks. Hasta acá, los Pumas perdieron 16 veces y empataron apenas en una ocasión: el mítico 21-21 en 1985, en la cancha de Ferro. Esta tarde, los oceánicos estrenarán el número 1 en el ránking mundial, que consiguieron la semana pasada al vencer a los Pumas en Córdoba y luego de la derrota de Sudáfrica on Australia. Los Springboks descendieron al tercer lugar.
Con entradas agotadas y... a romper la racha
El partido de esta tarde marcará el regreso del Rugby Championship a Vélez luego de seis años. La última vez fue en la despedida del país antes del Mundial Japón 2019, también frente a Nueva Zelanda (derrota por 20-16).
Y será el adiós al público argentino en 2025, ya que el único duelo como local que resta se desarrollará en Twickenham y los restantes seis encuentros serán como visitante. Y el público respondió: la Unión Argentina de Rugby comunicó a través de la cuenta de los Pumas en X que las entradas para el encuuentro de hoy están agotadas.
¡Vélez lleno! Estadio colmado para nuestro último partido en casa 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) August 23, 2025
¡Todos a alentar! 😎#SomosLosPumas pic.twitter.com/IdKFTrY6KF
Los Pumas nunca ganaron en Vélez un partido válido por el Rugby Championship. Esto tiene una explicación lógica: las cuatro ocasiones en que actuaron en la que es considerada su casa fueron ante Nueva Zelanda, la máxima potencia mundial. Las tres primeras (2016, 2017 y 2018), frente a un equipo todopoderoso. Esta versión de los All Blacks es más terrenal. Conserva el prestigio que inviste al seleccionado, pero es vulnerable.
La despedida de Tetaz Chaparro
Nahuel Tetaz Chaparro anunció este viernes que el del sábado será su último partido con la camiseta de los Pumas. El pilar izquierdo de 36 años debutó en la selección en 2010 y totalizará 80 caps. Tras lesionarse antes del Mundial de Francia en 2023, regresó en la ventana de julio y fortaleció una posición en la que escasean variantes.
“Fue una decisión muy difícil de tomar. De hecho no me salen las palabras”, expresó el oriundo de General Madariaga en un posteo por redes sociales. “Uno nunca sabe cuándo es el momento justo, pero lo venía pensando hace más de una semana. Lo hablé con mi familia más cercana, mi mujer, mis hijos. Fue un poco por eso, estar más tiempo con ellos, entre otras cosas”.
Los titulares de los Pumas
Felipe Contepomi, entrenador del equipo argentino, tampoco hace muchos retoques para el partido de esta tarde en Liniers: Mateo Carreras reaparece y Juan Martín González recupera la titularidad, sin perder la preeminencia de un banco que tiene a los dos pilares que mejor formaron el scrum el sábado, a Guido Petti Pagadizábal, a Marcos Kremer y a Santiago Carreras, en otra clara apuesta por cerrar con fuerza.
- Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
- Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Simón Benítez Cruz, Marcos Kremer, Guido Petti Pagadizábal, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro e Ignacio Ruiz.
¡Los 23 para la revancha en Vélez! 🇦🇷#SomosLosPumas pic.twitter.com/SHcKYVDtwu— Los Pumas (@lospumas) August 21, 2025
Así van los All Blacks
Scott Robertson, entrenador del equipo visitante, dispone el siguiente XV para salir a la cancha en el estadio de Vélez, en el que se destaca el debut de Simon Parker como octavo (1,97 metros y 117 kilos):
- Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Ardie Savea, Simon Parker y Tupou Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan de Groot.
- Suplentes: Damian McKenzie, Quinn Tupaea, Finlay Christie, Wallace Sititi, Josh Lord, Pasillo Tosi, Tamaiti Williams y Samisoni Taukei’aho.
Team for game two against Argentina!— All Blacks (@AllBlacks) August 21, 2025
Codie Taylor to become our 14th centurion 🫡
Simon Parker named to debut at Number 8 😤#CT100 pic.twitter.com/PkXcdfhFz5
Fiesta del rugby en Liniers
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que los Pumas y los All Blacks sostendrán desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani, de Liniers. Será la segunda fecha del Rugby Championship. En el primer encuentro, disputado la semana pasada en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, los neocelandeses se impusieron por 41-24.
Más notas de Los Pumas
- 1
Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship: pequeños ajustes que dividen entre abismo y hazaña
- 2
Fabian Holland, el gigante holandés que soñaba ser como Messi y terminó jugando en los All Blacks
- 3
Los Pumas vs. All Blacks: las razones de Contepomi para elegir a Mateo Carreras en lugar de Isgró
- 4
En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy