Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: el minuto a minuto del partido

El partido de esta tarde marcará el regreso del Rugby Championship a Vélez luego de seis años. La última vez fue en la despedida del país antes del Mundial Japón 2019, también frente a Nueva Zelanda (derrota por 20-16).

Y será el adiós al público argentino en 2025, ya que el único duelo como local que resta se desarrollará en Twickenham y los restantes seis encuentros serán como visitante. Y el público respondió: la Unión Argentina de Rugby comunicó a través de la cuenta de los Pumas en X que las entradas para el encuuentro de hoy están agotadas.

¡Vélez lleno! Estadio colmado para nuestro último partido en casa 🇦🇷



¡Todos a alentar! 😎#SomosLosPumas pic.twitter.com/IdKFTrY6KF — Los Pumas (@lospumas) August 23, 2025