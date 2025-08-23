LA NACION
en vivo

Los Pumas vs. All Blacks, en vivo: el minuto a minuto del partido

Juegan en el estadio José Amalfitani, por el Rugby Championship

Santiago Chocobares choca con la defensa de All Blacks
Santiago Chocobares choca con la defensa de All Blacks Santiago Filipuzzi - LA NACION

Empatan los All Blacks

Después de un penal por offside, los All Blacks consiguen la igualdad y ahora el marcador está igualado 3-3. Mientras, atienden a Albornoz y la salida la hace Mallía.

Prueba Albornoz... ¡afuera!

Albornoz prueba a los palos y la pelota se va ancha. Los Pumas desperdician la chance de ponerse 6-0 arriba. Siguen ganando 3-0.

Los Pumas, en territorio enemigo

El equipo argentino encadena diez fases de ataque y se planta en campo antagónico. Pero se vuelve sin puntos por un penal y con una preocupación: Albornoz acusa un golpe en su mano izquierda.

¡Los Pumas, adelante por 3-0!

Tomás Albornoz acierta el primer penal de la tarde y los Pumas se ponen en ventaja por 3-0 en Liniers.

¡Ya juegan!

El árbitro da la orden y ya juegan en el José Amalfitani los Pumas y los All Blacks, por la segunda fecha del Rugby Championship.

¡Equipos a la cancha y se viene el partido!

Los All Blacks y los Pumas pisan el impecable césped del José Amalfitani. Forman ambos equipos titulares y se entonan los himnos nacionales de la Argentina y de Nueva Zelanda. Luego, se vendrá el tradicional haka de los oceánicos. Y en algunos minutos, el esperado partido.

Por la primera victoria ante los All Blacks en el país

El equipo argentino busca la primera victoria en territorio nacional ante los All Blacks. Hasta acá, los Pumas perdieron 16 veces y empataron apenas en una ocasión: el mítico 21-21 en 1985, en la cancha de Ferro. Esta tarde, los oceánicos estrenarán el número 1 en el ránking mundial, que consiguieron la semana pasada al vencer a los Pumas en Córdoba y luego de la derrota de Sudáfrica on Australia. Los Springboks descendieron al tercer lugar.

Con entradas agotadas y... a romper la racha

El partido de esta tarde marcará el regreso del Rugby Championship a Vélez luego de seis años. La última vez fue en la despedida del país antes del Mundial Japón 2019, también frente a Nueva Zelanda (derrota por 20-16).

Y será el adiós al público argentino en 2025, ya que el único duelo como local que resta se desarrollará en Twickenham y los restantes seis encuentros serán como visitante. Y el público respondió: la Unión Argentina de Rugby comunicó a través de la cuenta de los Pumas en X que las entradas para el encuuentro de hoy están agotadas.

La despedida de Tetaz Chaparro

Nahuel Tetaz Chaparro anunció este viernes que el del sábado será su último partido con la camiseta de los Pumas. El pilar izquierdo de 36 años debutó en la selección en 2010 y totalizará 80 caps. Tras lesionarse antes del Mundial de Francia en 2023, regresó en la ventana de julio y fortaleció una posición en la que escasean variantes.

Fue una decisión muy difícil de tomar. De hecho no me salen las palabras”, expresó el oriundo de General Madariaga en un posteo por redes sociales. “Uno nunca sabe cuándo es el momento justo, pero lo venía pensando hace más de una semana. Lo hablé con mi familia más cercana, mi mujer, mis hijos. Fue un poco por eso, estar más tiempo con ellos, entre otras cosas”.

Los titulares de los Pumas

Felipe Contepomi, entrenador del equipo argentino, tampoco hace muchos retoques para el partido de esta tarde en Liniers: Mateo Carreras reaparece y Juan Martín González recupera la titularidad, sin perder la preeminencia de un banco que tiene a los dos pilares que mejor formaron el scrum el sábado, a Guido Petti Pagadizábal, a Marcos Kremer y a Santiago Carreras, en otra clara apuesta por cerrar con fuerza.

  • Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
  • Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Simón Benítez Cruz, Marcos Kremer, Guido Petti Pagadizábal, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro e Ignacio Ruiz.

Así van los All Blacks

Scott Robertson, entrenador del equipo visitante, dispone el siguiente XV para salir a la cancha en el estadio de Vélez, en el que se destaca el debut de Simon Parker como octavo (1,97 metros y 117 kilos):

  • Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Ardie Savea, Simon Parker y Tupou Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan de Groot.
  • Suplentes: Damian McKenzie, Quinn Tupaea, Finlay Christie, Wallace Sititi, Josh Lord, Pasillo Tosi, Tamaiti Williams y Samisoni Taukei’aho.

Fiesta del rugby en Liniers

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que los Pumas y los All Blacks sostendrán desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani, de Liniers. Será la segunda fecha del Rugby Championship. En el primer encuentro, disputado la semana pasada en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, los neocelandeses se impusieron por 41-24.

Por Alejo Miranda
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Rugby
  1. Último partido de los Pumas en casa en 2025 y la chance de saldar la deuda: vencer a All Blacks en Argentina
    1

    Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship: pequeños ajustes que dividen entre abismo y hazaña

  2. Fabian Holland es de Holanda, tuvo por ídolo a Messi y es un amable All Black... de 2,04 metros y 124 kilos
    2

    Fabian Holland, el gigante holandés que soñaba ser como Messi y terminó jugando en los All Blacks

  3. Las razones de Contepomi para elegir a Mateo Carreras en lugar de un jugador en pleno ascenso
    3

    Los Pumas vs. All Blacks: las razones de Contepomi para elegir a Mateo Carreras en lugar de Isgró

  4. En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025
    4

    En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

Cargando banners ...