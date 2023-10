escuchar

Los Pumas se enfrentan este viernes al seleccionado de Nueva Zelanda en el Stade de France por la primera semifinal del Mundial de rugby de Francia 2023. Toda la expectativa está puesta con lo que pueda conseguir el equipo nacional frente a una de las grandes potencias de ese deporte.

El conjunto argentino se puso en ventaja a los cuatro minutos del primer tiempo por intermedio de un penal anotado por Emiliano Boffelli, que pateó desde la derecha y con cierta comodidad. Más tarde, el mismo jugador acertó a los palos por segunda vez para descontar.

El primer penal de Boffelli

Emiliano Boffelli y los primeros puntos de las semifinales: se adelantan Los Pumas...



📺 #ESPNenStarPlus | @ScrumESPN



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/JyrHFZix1F — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2023

Tres minutos más tarde, el propio Boffelli fue protagonista de una jugada en la que se llevó un gran golpe. El jugador argentino fue a buscar una patada larga de los All Blacks, la embolsó y al arrastrarse hacia adelante con el impulso chocó muy fuerte contra el torso de Mark Telea. Segundos después fue atendido el número 14 y el partido fue interrumpido por unos instantes hasta que se recuperó.

Los All Blacks respondieron en la primera etapa con dos tries. El primero lo apoyó Will Jordan superados los 10 minutos, en una acción en la que cambiaron de sector con rapidez y encontraron una defensa con poca resistencia.

El try de Jordan

Muy efectivos en sus ataques, los neozelandeses marcaron otra vez en el ingoal argentino a los 15, por intermedio de Jordie Barrett, que casi junto a un lateral recibió en una rápida apertura y marcó pasando entre tres jugadores. Sin conversión, el juego se puso 12-3 en favor de los All Blacks.

El try de Barrett

Efectivos los All Blacks: Jordie Barrett y el segundo try del partido vs. Argentina.



📺 #ESPNenStarPlus | @ScrumESPN



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/8aMrDZfTRi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2023

La última jugada del primer tiempo pareció que iba a ser un ataque de los Pumas, pero un knock on le devolvió la pelota a los rivales, que lograron generar una jugada que derivó en el tercer try, el de Shannon Frizell. Fue una locomotora Telea entre varios argentinos y llegó casi hasta el ingoal; en esa acción desacopló toda la defensa y quedaron varios neozelandeses libres por la izquierda, entre ellos el número 6 apoye con facilidad. Los primeros 40 minutos se cerraron con un 20-6 para Nueva Zelanda.

El try de Frizell

Increíble: en el cierre del primer tiempo, Shannon Frizell y un try que golpea duro en las semifinales.



📺 #ESPNenStarPlus | @ScrumESPN



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/JAOYz3dmMp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2023

En el segundo tiempo, los All Blacks estiraron la ventaja enseguida con un cuarto try. Lo anotó Aaron Smith, tras un amago y un cambio de velocidad cerca del ingoal.

El try de Smith

Aaron Smith se cortó en soledad y llegó a un nuevo try de los All Blacks. 🇳🇿⚡



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/oVerKvILcF — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 20, 2023

El quinto try lo marcó Shannon Frizell. Fue el segundo personal en el partido para el número 6 de los neozelandeses, en una acción en la que los Pumas defendieron por varios minutos cerca de su ingoal hasta que Nueva Zelanda logró quebrar la resistencia.

El segundo try de Frizell

De tanto intentar... llegó el segundo try del segundo tiempo para los All Blacks. Shannon Frizell, el protagonista.



📺 #ESPNenStarPlus



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/d5ZhcAlzvS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2023

Will Jordan tuvo una segunda oportunidad para marcar y la aprovechó, sobre el lateral izquierdo: recibió solo y se arrojó al doblete fácilmente. Jordan llegó a los 30 tries en 30 test matches.

Will Jordan y su doblete en el Stade de France. 🇳🇿✖️2️⃣



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/FHxb4pFw12 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 20, 2023

El vencedor definirá el sábado 28 de octubre el título de campeón ante el ganador del encuentro que el sábado jugarán Sudáfrica e Inglaterra, también en el mismo estadio.

LA NACION