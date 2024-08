Los Pumas vs. All Blacks: regresos de peso, cambios de puestos y un debutante en el estreno en el Rugby Championship

Escuchar

Felipe Contepomi confirmó a los 23 Pumas que se enfrentarán con los All Blacks este sábado a las 4.05 de Buenos Aires, en el Sky Stadium, de Wellington. Tres semanas después del último test match, el de Maldonado frente a Uruguay, los argentinos eempezarán un desafiante Rugby Championship con dos encuentros como visitantes con el poderoso seleccionado neozelandés, campeón en nueve de las once realizaciones.

Habrá regresos importantes entre quienes tuvieron descanso en la ventana de julio. Juan Martín González, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía serán titulares, mientras que Joel Sclavi y Tomás Lavanini estarán entre los reservas, en un banco que tendrá el retorno de un histórico y un posible debutante. A los 39 años Agustín Creevy sumaría su partido 109 en el seleccionado nacional, mientras que Efraín Elías jugaría su primero. Cuando Creevy debutó en el nivel internacional, en abril de 2005, Elías todavía no había cumplido un año de edad. Capitán y figura de los Pumitas, el segunda línea formado en Jockey Club Córdoba se ganó un lugar en el Championship sobre la base de buenos rendimientos y una madurez impropia de su edad.

Efraín Elías fue el capitán de los Pumitas en el Rugby Championship de menores de 20 años, hace varias semanas; ahora el tercera línea cordobés salta directamente al torneo grande del hemisferio Sur. UAR

La convocatoria a Creevy llegó tras la una lesión en las costillas del capitán, Julián Montoya, que viajó a Nueva Zelanda y apunta a estar en el segundo compromiso, en Auckland. Ignacio Ruiz actuará por primera vez como titular ante una potencia, mientras que el rol de capitán será desempeñado por Pablo Matera. El tercera línea no cumple esa función desde la ventana de noviembre del 2022, en el encuentro con Gales.

Al igual que en gran parte del ciclo de Michael Cheika, Contepomi eligió a Marcos Kremer, Matera y Juan Martín González para la tercera línea titular, prescindiendo de un octavo natural; Joaquín Oviedo estará en el banco. González llevará la camiseta 8, como en el 2023, cumpliendo un papel en el que todavía no se siente del todo cómodo.

Otro que no estará en su posición natural es Matías Moroni, que comenzará como wing, con la misión de frenar los avances de Mark Telea, el jugador más desequilibrante de los All Blacks. “No hay desafío más grande que estar en Nueva Zelanda enfrentándose con uno de los mejores. Históricamente éste es el desafío más grande que un jugador de rugby puede tener. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez, tengas 20 o 33 años″, dimensionó en diálogo con ESPN el back que actualmente no tiene club. “A los All Blacks no podés darles ni un minuto. Cuando agarran confianza empiezan a agrandarse y a sentirse más cómodos en el partido. Creo que los partidos que se logró ganarles, desde el minuto uno hasta el último no les dimos respiro”, agregó Moroni, que no se desempeña como wing titular desde el 2021, cuando lo hizo ante Australia.

El inolvidable tackle de Matias Moroni al galés Louis Rees-Zammit en un cuarto de final del Mundial de Francia; este sábado, el habitualmente centro se correrá a la posición de wing. ap - AP

Lo que sí mantendrá Contepomi es su pareja de medios predilecta, la de Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras. El regreso de Mallía como segundo lanzador será fundamental para ayudar en la conducción. Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz tienen cada vez más protagonismo entre los relevos y serán los dos únicos backs en el banco. Habrá seis forwards allí, para lo que se prevé una contienda muy física.

Las dos veces que los Pumas derrotaron a los All Blacks, en 2020 y 2022, sobre 41 enfrentamientos entre sí, las victorias estuvieron sustentadas en una defensa granítica que no ofreció fisuras y en una agresividad física que tuvo control. Después de varias semanas juntos, los argentinos intentarán aceitar el juego, crecer en confianza y dar el golpe.

Los Pumas presentarán varios cambios respecto a los partidos de la ventana de julio, pero Thomas Gallo (con la pelota) seguirá como titular en el debut por el Championship. LA NACION/Rodrigo Néspolo

El local, con lo mejor

Para el inicio del torneo, el entrenador Scott Roberton pondrá lo mejor que tiene a disposición. Por una lesión en una mano, el capitán Scott Barrett no estará disponible; tomará su lugar Sam Darry, campeón del Super Rugby Pacific por Blues. Tampoco estará, en la segunda línea, Patrick Tuipulotu.

Ardie Savea será el capitán de un equipo titular que contará con los regresos de tres experimentados: TJ Perenara, Anton Lienert-Brown y Beauden Barrett. Entre los reservas reaparece Will Jordan, que la semana pasada jugó su primer partido en el 2024, con la camiseta de Tasman. El back de 26 años viene de recuperarse de una lesión en un hombro y acumula 31 tries en 31 presencias en el seleccionado neozelandés. En el último cruce entre sí, una semifinal del Mundial de Francia, consiguió tres tries contra los Pumas.

Will Jordan estará como suplente ante los argentinos, a los que hizo sufrir en Francia 2023: el wing anotó tres tries en la semifinal del Mundial. MICHAEL BRADLEY - AFP

Formaciones de All Blacks vs. los Pumas

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Mark Telea; Damian McKenzie y TJ Perenara; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) e Ethan Blackadder; Sam Darry y Tupou Vaa’i; Tyrel Lomax, Codie Taylor e Ethan de Groot.

Beauden Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Mark Telea; Damian McKenzie y TJ Perenara; Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán) e Ethan Blackadder; Sam Darry y Tupou Vaa’i; Tyrel Lomax, Codie Taylor e Ethan de Groot. Suplentes: Will Jordan, Rieko Ioane, Cortez Ratima, Wallace Sititi, Josh Lord, Fletcher Newell, Ofa Tu’ungafasi y Asafo Aumua.

Entrenador: Scott Robertson.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera (capitán) y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo.

Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera (capitán) y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo. Suplentes: Tomás Albornoz, Lautaro Bazán Vélez, Joaquín Oviedo, Tomás Lavanini, Efraín Elías, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Agustín Creevy.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Hora: 4.05 de Argentina.

4.05 de Argentina. Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Angus Gardner (Australia). Estadio: Sky, de Wellington.

Sky, de Wellington. TV: ESPN y Disney+.