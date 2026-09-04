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Los Pumas vs. Australia, por un test match: día, horario, TV y cómo ver online

El test match se disputará el próximo sábado a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y se transmitirá en vivo por ESPN 2

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Los Pumas y Australia se vuelven a enfrentra, esta vez en Mendoza
Los Pumas y Australia se vuelven a enfrentra, esta vez en MendozaRAMIRO VEGA - AFP

Los Pumas jugarán por última vez como local en la Argentina el próximo sábado y será un test match frente a Australia, el mismo rival que los venció hace una semana en Jujuy, programado a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se podrá sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

El equipo albiceleste afrontará su sexto partido en el país, que a la postre será el último. Anteriormente, debutó en el Nations Championship con caída frente a Escocia, triunfos sobre Gales y derrota ante Inglaterra y disputó otros dos amistosos en los que perdió ante Sudáfrica primero y los Wallabies después.

Con un saldo de apenas un triunfo y cuatro derrotas, el combinado nacional intentará despedirse con una alegría frente a uno de los seleccionados más importantes del planeta, con el que en los últimos años equiparó en parte el nivel y consiguió vencerlo en ocasiones.

Los Pumas tienen un saldo de una victoria y cuatro derrotas en el año
Los Pumas tienen un saldo de una victoria y cuatro derrotas en el añoDANIEL GOLLAN

No obstante, el historial favorece a los australianos, quienes ganaron 31 de los 44 compromisos disputados contra la Argentina. El conjunto albiceleste festejó en 10 ocasiones y se registraron tres empates.

Tras el último test match vs. Australia, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi volverá a jugar en noviembre y cerrará la primera etapa del Nations Championship con tres encuentros en Europa vs. Irlanda en Dublín, Italia en Génova y Francia y París.

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Los Pumas 38-47 Escocia - Nations Championship.
  • Los Pumas 35-21 Gales - Nations Championship.
  • Los Pumas 24-31 Inglaterra - Nations Championship.
  • Los Pumas 10-17 Sudáfrica - Test Match.
  • Los Pumas 21-27 Australia - Test Match.
  • Los Pumas vs. Australia - Sábado 5 de septiembre a las 16 en Mendoza - Test Match.
  • Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín - Nations Championship.
  • Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova - Nations Championship.
  • Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París - Nations Championship.
Felipe Contepomi, head coach de los Pumas en la temporada 2026
Felipe Contepomi, head coach de los Pumas en la temporada 2026RAMIRO VEGA - AFP
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