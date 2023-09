escuchar

MARSELLA, Francia.– Los rostros de los jugadores argentinos lo decían todo. Marcos Kremer fue contundente: “Todo mal, una noche negra”, enfatizó el forward de Concordia. “Ahora el objetivo es ganarle a Samoa. Si me preguntaban ayer, seguramente decía otra cosa, pero confío en mis compañeros, en este grupo, y estoy seguro de que saldremos adelante, porque no merecemos volvernos en la primera rueda”, manifestó.

“En la cancha no sentí que nos hubiera desconcentrado quedarnos con un jugador más. Sí está claro que no supimos aprovecharlo. Lo que pasó es que no hicimos nada de lo que planeamos para este partido. Perdimos en el contacto, no anduvieron el scrum y el line y ellos hicieron todo bien y se jugó el partido que ellos querían”, agregó Kremer, que se manifestó contento de haber completado el encuentro después de la larga suspensión por una expulsión en su club, el Stade Français.

El análisis de Michael Cheika

Julián Montoya, el capitán, se expresó en el mismo sentido: “No hicimos nada de lo planeado, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. Ahora tenemos que enfocarnos en Samoa”. También el entrenador Michael Cheika fue enfático: “El Mundial no terminó hoy. El equipo no cumplió todo lo que venía haciendo en los entrenamientos. Faltó eso. No fuimos dominantes en el scrum y cometimos muchos errores forzados. Ahora tenemos que pensar en Samoa. No creo que tengamos que hacer cambios en lo que venimos trabajando”.

Por su parte, Emiliano Boffelli aseguró: “Fallamos en no tomar la iniciativa del partido y en la presión, que nunca ejercimos cuando pateamos. Tampoco manejamos el juego aéreo, cuando sabíamos que iban a buscar eso con uno jugador menos. Ellos cacheteaban y les quedaban quedaban los rebotes, pero no es casualidad. Lo tenían planeado y les salió bien. Y [George] Ford sacó drops de otro partido y eso fue dándoles cada vez más confianza”. A su vez, el back rosarino, que había abierto el marcador con un penal de larga distancia, añadió: “En caliente, queremos jugar ya, pero van a venir bien estos días para recuperarnos, para ver qué es lo que hicimos mal”.

La palabra de Juan Cruz Mallía

También a Juan Martín González, uno de los que debutaron de forma absoluta por la Copa del Mundo, la sensación que le quedó del partido fue “mala”. “No hicimos nada de lo que habíamos planeado, no nos funcionaron el scrum ni el line. Pero confío en que vamos a recuperarnos”. Al tercera línea mendocino lo consoló haber logrado jugar un Mundial. “Pero no de la manera que esperaba. De todas maneras, queda mucho”, advirtió.