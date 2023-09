escuchar

Los Pumas quedaron libre en la segunda fecha de la etapa de grupos del Mundial de Rugby 2023 y ello les permite contar con casi dos semanas para recuperarse de la dura derrota el debut ante Inglaterra en el estadio de Marsella. En su búnker en La Baule-Escoublac, el combinado nacional se entrena cada jornada con la cabeza puesta en el segundo cotejo ante Samoa, correspondiente a la tercera jornada de la zona D, con el objetivo de dar otra imagen y, a la vez, conseguir una victoria para no despedirse temprano de un torneo en el que aspira a ser protagonista y dar el golpe.

El duelo contra los oceánicos está programado para el viernes 22 de septiembre a las 12.45 (hora argentina) en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Tras el entrenamiento de este domingo, el head coach albiceleste, Michael Cheika, brindó una conferencia de prensa en la que contó cómo se están preparando: “Estamos ya metidos en nuestra planificación para el partido del viernes. Hoy es el primer día de preparación. Hemos analizado a Samoa y, con lo que vimos ayer en el partido con Chile, pudimos confirmar lo que ya habíamos visto antes. De todas maneras, estamos poniendo el foco en nuestro juego, que es tener continuidad en ataque con la pelota, y ser muy sólidos en defensa porque son un equipo fuerte y la defensa es muy importante para nosotros”.

Michael Cheika sabe de la importancia del partido vs. Samoa para la continuidad de los Pumas en el Mundial 2023 Juan Gasparini / Gaspafotos

Además, el entrenador se refirió a la caída vs. el conjunto inglés, pero resaltó que deben situarse en el presente: “Hicimos la revisión del primer partido, como siempre, y ahora pasamos a las cosas que necesitamos hacer. No queremos estar más en el futuro, ni muy en el pasado. Los jugadores tienen claro qué cosas queremos mejorar en la preparación; no ha cambiado mucho, es ser más regulares en todos los sectores. Estos días hablamos mucho sobre la mentalidad. Es parte de la formación, saber qué tipo de equipo somos dentro y fuera de la cancha. Esa mentalidad es importante”.

Samoa debutó en la Copa del Mundo con un cómodo triunfo ante Chile en el estadio de Bordeaux 43-10. A priori, no es un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que la favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex ‘hombres de negro’ como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex apertura de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Samoa le ganó sin problemas a Chile en su debut en el Mundial 2023 ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Todos los encuentros de la Argentina se pueden ver en vivo por TV a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

Fixture y resultados del grupo D

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra vs. Japón - Domingo 17 de septiembre a las 16 en Niza.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D