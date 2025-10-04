Los Pumas vs. Sudáfrica, en vivo: el minuto a minuto del cierre del Rugby Championship
La selección argentina juega su último partido en el torneo frente a los Springboks, en Twickenham
Se refrescan los Pumas
González por Matera y Wenger por Delguy, los cambios en los Pumas para tratar de torcer la historia.
Sale Etzebeth con un corte
Etzebeth, guerrero y símbolo de la tercera línea sudafricana, sale temporariamente por un corte en el pómulo izquierdo. Lo reemplaza Snyman.
Try de Sudáfrica
Un scrum derivó en el try de Marx. El hooker llegó con el último esfuerzo para poner arriba a Sudáfrica por 15-13. La conversión fue fallida.
Amonestado Mayco Vivas
Tarjeta amarilla para Mayco Vivas por una acción temeraria: impactó con su hombro en el rostro de Etzebeth. Los Pumas jugarán los próximos 10 minutos con uno menos.
Empezó el segundo tiempo
Los Pumas y Sudáfrica reanudan el partido. Los argentinos están arriba en el marcador por 13 a 10. Con este resultado, Nueva Zelanda gana el título.
Así fue el try de Delguy
Final de la primera parte
Sudáfrica empujó en el final y acortó distancias; los Pumas deberán refrescarse para estar a tono con el poderío físico de los Springboks en la segunda parte. Argentina gana 13-10.
Try de Sudáfrica
Cobus Reinach aprovechó un scrum cerca del ingoal para tomar la pelota, zambullirse y sorprender a los argentinos. Sudáfrica había buscado de manera imperiosa el try y lo consigue cerca del final de la primera parte. Con la conversión, los Pumas ahora ganan 13-10.
Los Pumas se llenan de faltas
Sudáfrica empuja y asedia el ingoal argentino. Los Pumas cometen muchas infracciones y trata de aguantar.
Knock on no sancionado
Kolbe metió la mano para interceptar un pase, la toca hacia adelante, pero el árbitro no lo juzga como knock on y termina dando un scrum para Sudáfrica.
Otro penal adentro para los Pumas: 13-3
Santiago Carreras aprovecha con su pie otra falta sudafricana y con un penal sencillo amplía la diferencia. Ahora Argentina gana 13-3.
Intratable Mngomezulu
El apertura Sacha Feinberg Mngomezulu está imparable cuando toma la pelota y encara. Argentina deberá ajustar la marca, porque el 10 de los Springboks es muy desequilibrante.
El scrum, un problema
Sudáfrica somete a partir del scrum, una formación que maneja a la perfección. Los Pumas deben evitar las faltas.
Argentina estira la ventaja: 10-3
Los Pumas tuvieron posesión en ataque, Sudáfrica abusó de faltas y un penal fue aprovechado por Santiago Carreras para aumentar la diferencia. Gana Argentina 10-3.
Sudáfrica otra vez con 15 jugadores
Volvió al campo de juego Canan Moodie luego de cumplir la sanción de 10 minutos por la tarjeta amarilla. Sudáfrica ya tiene nuevamente el equipo completo.
Descuenta Sudáfrica: 7-3
Los Boks descuentan con un penal frente a los palos convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu. Ahora los Pumas ganan 7-3.
Enfocado el equipo argentino
Luego de una pérdida de Santiago Carreras cuando intentaba salir, un gran tackle de Santiago Grondona evitó lo que podía ser una situación peligrosa para Sudáfrica. Concentrado el equipo argentino.
¡Try de los Pumas!
El asedio argentino tuvo su premio con el try de Bautista Delguy en la bandera derecha. Los Pumas movieron la pelota de lado a lado y anotó el hombre que juega en el rugby francés. Santiago Carreras convirtió. Los Pumas 7 vs. Sudáfrica 0.
💨🇦🇷 ¡Un Correcaminos suelto en Twickenham! Luego de buenos pases, #LosPumas llegaron al try por intermedio de Bautista Delguy.#PUMASxESPN pic.twitter.com/KpIf5ViKvK— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 4, 2025
Revisan una jugada en el TMO
Un tackle alto a Juan Cruz Mallía generó una amarilla a Canan Moodie, en una acción que se revisó en el TMO. Sudáfrica, con un hombre menos con Argentina en ataque.
¡Empezó el partido!
Ya juegan los Pumas y Sudáfrica en el último partido del Rugby Championship 2025. Los Springboks buscan un triunfo para sellar el bicampeonato, mientras que los Pumas quieren desquite de la goleada del último fin de semana.
¡Equipos a la cancha!
Ya están los dos equipos en el campo de juego, en medio de un marco imponente que da el público en Twickenham. Será momento de los himnos.
La amenaza sudafricana
“Pelotas aéreas, formaciones fijas, juego directo”. Así resumió Contepomi las principales amenazas sudafricanas a las que deben atenerse los Pumas. “El foco va a pasar por la precisión. Sudáfrica es un equipo que hace muy bien lo que hace. Es muy preciso en el plan de juego. Tenemos que imponer más nuestras condiciones. En Durban ellos impusieron las condiciones en posesión, territorio y demás. Es ganar la batalla estratégica para ser más competitivo”, resumió el coach argentino.
El 10 en el que confía Contepomi
Ante la lesión de Albornoz, esta vez el apertura será Gerónimo Prisciantelli, que está con el equipo desde noviembre pero sólo jugó siete minutos ante Australia en la derrota en Townsville. “Gero es un jugador muy valiente, atrevido. Por demás, a veces. Son las oportunidades que cualquier jugador quiere tener”, justificó Contepomi. “Hay que ponerlo en contexto: está jugando contra el mejor equipo del mundo y de 10, no es fácil. Pero tenemos plena confianza en él. Más allá de que no haya jugado tantos partidos, es la preparación y el entendimiento de lo que el equipo quiere hacer.”
Twickenham recibe a los Pumas
La novedad para este cierre del Championship fue que Argentina eligió ceder la localía por razones económicas. El encuentro se desarrollará en la catedral del rugby inglés: Twickenham. “Sabemos que tenemos un desafío durísimo. Tuvimos una buena semana corta de entrenamiento y la posiblidad de jugar contra los bicampeones del mundo en Twickenham no es menor”, dijo Felipe Contepomi en la conferencia de prensa previa.
🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/Cx7OZpvSyi— Los Pumas (@lospumas) October 4, 2025
Muchos cambios en los Pumas
Felipe Contepomi decidió siete variantes con respecto al equipo que tuvo una dura caída el último fin de semana, por 67 a 30 en Durban. Primero, dos modificaciones tácticas: Juan Cruz Mallía será wing, mientras que Santiago Carreras irá de fullback. Además, ingresarán Santiago Grondona, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo, Simón Benítez Cruz, Bautista Delguy, Pedro Rubiolo y Guido Petti. Además, una baja de último momento: Joel Sclavi se lesionó y será reemplazado por Francisco Coria.
Los quince titulares serán: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Coria, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Tomás Rapetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.
Sudáfrica, con un solo cambio
Sudáfrica sólo realizó una modificación respecto del equipo que goleó hace siete días a Argentina: el regreso tras una lesión del pilar izquierdo Ox Nché.
Los quince elegidos por Rassie Erasmus para salir de entrada son: Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Canan Moodie, Damian de Allende e Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán); Ruan Nortje e Eben Etzebeth; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché.
Como suplentes estarán: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.
Bienvenidos a Los Pumas vs. Sudáfrica
Los Pumas, ya sin chances de conseguir el título, cierran su participación en el Rugby Championship frente a Sudáfrica, que va por el bicampeonato, en un encuentro que comenzará a las 10 de nuestro país en el legendario estadio de Twickenham, en Londres. Será el sexto y último encuentro del certamen para la selección argentina, que cosechó dos victorias y tres derrotas en el trayecto. El árbitro principal será el italiano Andrea Piardi.
Más notas de Los Pumas
- 1
Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025
- 2
Los Pumas cierran el Rugby Championship intentando refrescar su imagen ante los inspirados Springboks
- 3
En qué canal pasan los Pumas vs. Sudáfrica por el Rugby Championship 2025 hoy
- 4
El pie demoledor de Sudáfrica y el plus que genera un equipo dinastía: superarse por amor al juego