Los Pumas vs. Sudáfrica, en vivo: el minuto a minuto del cierre del Rugby Championship

Felipe Contepomi decidió siete variantes con respecto al equipo que tuvo una dura caída el último fin de semana, por 67 a 30 en Durban. Primero, dos modificaciones tácticas: Juan Cruz Mallía será wing, mientras que Santiago Carreras irá de fullback. Además, ingresarán Santiago Grondona, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo, Simón Benítez Cruz, Bautista Delguy, Pedro Rubiolo y Guido Petti. Además, una baja de último momento: Joel Sclavi se lesionó y será reemplazado por Francisco Coria.

Los quince titulares serán: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Coria, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.