Los Pumas vs. Sudáfrica: un debut entre los titulares y tres posibles estrenos entre los suplentes

Un debutante en la primera línea y tres posibles estrenos en el banco presentan los Pumas para enfrentarse a Sudáfrica, el bicampeón del mundo. Obligado a darles descanso a los que jugadores que actúan en Francia, Felipe Contepomi dispuso un equipo con poca experiencia para el test match del sábado, a las 16, en la cancha de Vélez, el único del año que se disputa en la capital.

El pilar derecho tucumano Francisco Moreno, jugador de Tarucas en el Super Rugby Americas, surgido de Lince y actualmente en Universitario, tendrá la difícil misión de hacer su estreno internacional ante el scrum más poderoso del planeta.

Entre los suplentes esperan sumar su primer cap el tercera línea de Stade Français Juan Martín Scelzo (hijo del histórico pilar Martín Scelzo), el hooker cordobés Leonel Oviedo (hermano mayor de Joaquín) y el tercer línea de Belgrano Juan Penoucos, el más joven del plantel.

Felipe Contepomi dispuso una formación con varias novedades (Photo by Juan GASPARINI / AFP) JUAN GASPARINI - AFP

Además, los Pumas tendrán otros cinco titulares con cinco o menos caps (Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo y Gerónimo Prisciantelli), mientras que en el banco aparecen Efraín Elías en esa misma condición (Tomás Rapetti suma seis).

Otra novedad es el regreso de Tomás Lavanini. El gigante surgido de Hindú no juega en los Pumas desde el Rugby Championship 2024, pero recibió la confianza de Contepomi para suplir las numerosas bajas y hacerle frente al poderío del pack sudafricano. Volverá a formar dupla con Guido Petti en la segunda línea más repetida en la historia de los Pumas.

Tomás Lavanini vuelve a los Pumas después de dos temporadas FRANCK FIFE - AFP

Ante la ausencia de Tomás Albornoz (por descanso y suspensión), el entrenador volvió a confiar en Santiago Carreras como apertura, ubicando a Gerónimo Prisciantelli como fullback. Los dos jugadores pueden desempeñarse en ambas posiciones, pero el año pasado en la última fecha del Rugby Championship, ante el mismo rival en Twickenham, había optado por la fórmula inversa.

Como era de esperarse debido a la capacidad física de los forwards rivales, Contepomi optó por una configuración del banco de suplentes con seis delanteros y sólo dos backs.

Debido a lo prolongado del calendario en Europa, priorizando el descanso de los jugadores y con el Mundial de Australia 2027 en la mira, Contepomi optó por darles descanso a la gran mayoría de los jugadores que actúan en el Top 14 de Francia. Las excepciones son jugadores que tuvieron poca actividad en el año (Tomás Rapetti, Efraín Elías) o por necesidad extrema (Gerónimo Prisciantelli, Ignacio Ruiz). A cambio de permitirles hacer la pretemporada con sus clubes, el entrenador podrá contar con ellos una semana adicional en la ventana de noviembre, que este año es por los puntos (el Nations Championship) y tendrá un partido más que los acostumbrados (cuatro en total).

Gerónimo Prisciantelli, otro de los titulares Gaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

Sudáfrica vino a la Argentina con la serie ante Nueva Zelanda como principal objetivo, razón por la que preservó a varios titulares que se quedaron en su país. No obstante, el entrenador Rassie Erasmus aprovechó para darle rodaje a una serie de figuras que se recuperaron recientemente de sus lesiones y configuran un equipo de primer nivel: Eben Etzebeth, Lood de Jager, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach y el capitán Siya Kolisi.

Las condiciones son adversas. El desafío es mayúsculo. Los Pumas tendrán que sacar a relucir su orgullo.

Santiago Carreras JUAN GASPARINI - AFP

Esta es la formación confirmada de los Pumas para el duelo contra los Springboks:

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.