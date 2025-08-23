Los tries y los penales de Los Pumas en la victoria ante los All Blacks

Después del triunfo de los All Blacks ante los Pumas en la primera fecha del Rugby Championship, en Córdoba, este sábado llegó la esperada revancha: los locales vencieron por 29-23, en la revancha en el estadio de Vélez, y consumaron su primer triunfo en la Argentina ante la poderosa formación neozelandesa. Una victoria para celebrar toda la vida, cimentada en el pie de Santiago Carreras (anotó 13 puntos, luego de haber ingresado por Tomás Albornoz, lesionado en el primer tiempo) y en la actitud de todo el equipo, que levantó un resultado inicialmente adverso.

El partido marcó la segunda jornada del torneo, que también integran Sudáfrica y Australia. En dos semanas, los Pumas visitarán a los Wallabies.

Aquí, las jugadas más destacadas del partido.

Apenas en el inicio del encuentro, con los Pumas por delante, sucedió la primera acción importante: Tomás Albornoz dejó la cancha tras una lesión, en su lugar entra Santiago Carreras, que sería clave convirtiendo 13 puntos. El apertura salió luego de ser embestido y quedar con una molestia en su mano izquierda.

Mateo Carreras logró el primer try para los Pumas, que acortó la diferencia. Tras escabullirse, puso el partido 11-13 ante los All Blacks. Luego, el otro Carreras, Santiago, convirtió y puso la igualdad 13-13.

Una acción destacada del primer tiempo la protagonizó Pablo Matera (elegido figura del match): fue directo a chocarlo al número 3 de los All Blacks, Fletcher Newell, que salió volando tras el impacto.

Los Pumas pasarían al frente en el marcador gracias a otro penal del cordobés Santiago Carreras, que ponía el partido 16-13. Fue la primera acción destacada del segundo tiempo.

Y a los pocos minutos, los Pumas estirarían la ventaja. Pablo Matera ganaría metros, llevándose a todos los rivales a la rastra, y Gonzalo García fue quien llegó al try. Y, nuevamente Carreras convertiría el penal para que Argentina duplicara en puntos a su rival: se ponía 26-13.

Con el triunfo consumado, siendo la primera victoria en suelo argentino para los Pumas ante los All Blacks en la historia, así lo celebraron los jugadores y la gente, que agotó las entradas en cancha de Vélez para presenciar este día histórico.

El compacto del histórico triunfo de los Pumas