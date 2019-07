Martín Roger, el buen pateador santiagueño que le dio aire al CASI

Martín Roger anotó casi la mitad de los tantos del CASI Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Casi desde el vestuario mostró su determinación, ya que, ante el primer penal para su equipo, Martín Roger acomodó la ovalada a un metro de la línea de mitad de cancha y buscó los palos, sólo que el viento impidió que adelantara en el marcador a un CASI que necesitaba la victoria que finalmente conseguiría, ante el campeón Alumni , por 45-24.

"No es una costumbre, pero me tuve fe porque tenía viento a favor; fue una lástima que me quedó corta", se lamentó quien había intentado lo mismo, pero con más puntería, en la derrota 17-13 ante San Luis , en mayo pasado. Pero no se desanimó por haberle sido esquiva la anotación en el inicio ante los de Tortuguitas. Fue por su revancha y la tuvo...

Ocurrió que, en la Catedral, el apertura de 21 años que llegó el año pasado desde Santiago del Estero y debutó en el presente Top 12 de la URBA fue la gran figura de la tarde, haciendo honor a su gran virtud como pateador: anotó 20 de los 45 puntos de la Academia.

Roger se inició y formó como apertura en el Santiago Lawn Tennis. Nunca varió su posición porque quienes lo dirigieron entendieron que en ese puesto brillaría. Hoy aprende mucho con el zurdo Ignacio Almela Udry, un histórico con el que alterna en el CASI: "Nacho es un emblema y es muy lindo compartir plantel con él". Pero confiesa que no tiene un referente como pateador, ya que su único norte para perfeccionarse son los palos y a ellos les apunta durante varias horas de la semana. Claro, mientras no revisa libros y apuntes de tercer año de abogacía, la carrera que eligió para su futuro, si antes no aparece la chance de jugar rugby profesional.

"¿Por qué el CASI?", es la pregunta que surge ante un abanico de clubes que podrían haber sido opciones antes de recorrer los 1047 kilómetros desde la capital santiagueña hacia Buenos Aires. "Porque siempre me gustó este club y porque además tenía varios amigos vistiendo esta camiseta", respondió a LA NACION.

Como para cualquier chico que llega del interior, los primeros meses lejos de casa no suelen ser sencillos. Y es por ello que llegó su hermano para acompañarlo. "Es muy bueno compartir tiempo con alguien de mi familia", reconoció quien también valora el buen trato recibido desde que arribó a San Isidro: "El CASI es como mi familia, mi casa en Buenos Aires. Desde el primer momento me sentí contenido y estoy muy contento por eso".

El momento que vive la Academia, de floja campaña y con la amenaza del descenso -está 10º, con 9 derrotas y 5 victorias- puede llegar a hacer que la pelota queme, pero no para Roger, que a la hora de los lanzamientos tiene la total tranquilidad que le brinda el resto del plantel. Y ello se termina notando en su alta eficacia: "La confianza es todo, por suerte tengo un grupo que me la brindó desde el primer momento. Siempre estuve muy cómodo y eso es muy importante".

Es hincha de Boca, pero no está tan pendiente en los últimos tiempos de la actualidad xeneize, ya que hoy todas sus energías están puestas en que el CASI pueda resurgir y volver a pelear arriba. "Esta victoria fue un gran desahogo, ya que necesitábamos ganar, por eso fuimos a festejarlo con los hinchas", explicó Roger, el gran pateador santiagueño que le dio aire a la Academia.

La síntesis

CASI (45): Jerónimo Solveyra; Jerónimo Tumbarello, Bruno Devoto, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Cotella; Martín Roger y Tobías Casaurang; Juan Ymaz, Vicente Boronat y Eugenio Sartori; Ignacio Larrague y Thomas de Almeida; Emanuel Marín, Rufino Jurado y Martín Brousson (C).

Entrenadores: Santiago Piñero, Oscar Murgier y Rodrigo Martínez.

Cambios: ST 18', Felipe Helman por Brousson; 26', Marco Ciccioli por Marín; 31', Thomas Domínguez por Casaurang, y 35', Tobías Allen por Boronat.

Alumni (24): Tobías Wade; Rafael Desanto, Guido Salse, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (C); Tobías Moyano, Mariano Romanini y Juan Patricio Anderson; Bernardo Quaranta e Ignacio Tagtachian; Juan Acosta, Tomás Bivort y Federico Lucca.

Entrenadores: Santiago Van der Ghote y Nahuel Neyra

Cambios: ST 25', Alejo González Chaves por Salse; 30', Nicolás Frene por Acosta, y 32', Santiago Ambroa por Passerotti.

Primer Tiempo: 12', Penal de Díaz Luzzi (A); 14', Try de Cotella (C); 18 y 39', Goles de Roger por Tries de Tumbarello y Prisciantelli (C); 22', Penal de Roger (C), y 33 y 26', Goles de Díaz Luzzi por Tries de Wade y Acosta (A).

Resultado Parcial: CASI 22 - Alumni 17.

Segundo Tiempo: 9, 30 y 33', Penales de Roger (C); 15', Gol de Díaz Luzzi por Try de Wade (A), y 22 y 39', Goles de Roger por Tries de Larrague -2- (C).

Árbitro: Federico Anselmi.

Cancha: Club Atlético de San Isidro.