Matteo Graziano es campeón olímpico, va por todo en Pumas 7s y marca las diferencias entre el rugby de 15 y el reducido

El desenlace de Pumas 7s en la etapa regular de la temporada del Circuito Mundial de Seven estuvo cargado de tensión hasta el final. El seleccionado argentino fue un manojo de nervios durante los 14 minutos y jugó mal, pero con ímpetu y voluntad remontó un 0-10 en el segundo tiempo frente a Sudáfrica hasta ganar por 14-10. Los tries de Agustín Fraga y Tobías Wade fueron decisivos en el encuentro que aseguró el quinto puesto en Singapur y, en consecuencia, el primer lugar de Argentina en la fase regular, antes del torneo decisivo del tour, que tendrá lugar en Madrid entre el 31 de mayo y el 2 de junio. En aquel tramo final en el certamen singapurense, otro jugador fue fundamental en el trabajo defensivo cuando ingresó desde el banco: Matteo Graziano recuperó la pelota que derivó en el try de Wade y luego pescó la última, que desembocó en la emoción del entrenador Santiago Gómez Cora y la celebración de los jugadores.

“No soy de las personas que se acuerdan mucho de lo que pasa en un partido, porque estoy con la adrenalina en lo más alto. Después las vi, y fueron dos pescas importantes. La primera es más por el trabajo de [Tomás] Elizalde que por el mío y la segunda, de [Joaquín] Pellandini e [Rodrigo] Isgró, que pasaron el ruck y lo limpiaron muy bien. Fue un premio a todo el equipo”, recordó Graziano en un diálogo para LA NACION antes de emprender el viaje a Madrid para afrontar la novedosa serie final del SVNS. Aunque Argentina se adjudicó el título de campeón de liga, por haber liderado al cabo de las siete etapas, la competencia en España consagrará al campeón de la temporada.

Graziano suele ingresar en las segundas etapas de los partidos, para apuntalar a Pumas 7s en los desenlaces; participó en 34 de los 39 encuentros de la temporada. Prensa UAR

Formado en Los Matreros, Graziano es un claro ejemplo de la búsqueda de Gómez Cora: jugadores de buenas condiciones atléticas, analizados en métricas. Un prototipo de atleta para cumplir distintas funciones en el equipo. Si bien a Pumas 7s se incorporó en el 2021, su camino se abrió antes, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. “Fue un proceso larguísimo al que me sumé un año antes. Fue hermoso. Disfruté mucho la experiencia de vivir en una villa olímpica y me encantaría repetirlo”, rememoró el rugbier de 22 años. Aquel plantel entrenado por Lucas Borges contó con jugadores que hoy alimentan los diferentes seleccionados de la UAR, entre los que se destacan Juan Martín González, Marcos Moneta, Lucio Cinti e Ignacio Mendy. “Era un equipo tremendo, del que muchos llegaron a los Pumas y a Pumas 7s. Jugamos contra potencias, como Sudáfrica, Estados Unidos y Francia, pero éramos el equipo más entrenado. Fue un trabajo muy largo y se vio plasmado en la cancha. Los chicos empezaron en 2014, yo me había sumado un año antes, y terminó dando sus frutos”, detalló. La Boya, el anexo del CASI, fue el escenario del puntapié inicial para Graziano en seven.

Matteo Graziano, tras convertirse en campeón olímpico de la juventud

Con 1,95 metros y 105 kilos, ostenta un físico privilegiado para la especialidad. Formó parte del proceso de los Pumitas y tuvo buenos rendimientos como centro en la gira por Sudáfrica de 2021, pero aceptó la idea de apostar al seven una vez concluida su etapa de juvenil. “Me llamaron a una prueba y me gustó. Desde el día uno me dije que si me dedicaba a esto no quería ningún gris: fui a fondo con el seven”, contó. No obstante, la transición no fue fácil. “Es muy complicado pasar del 15 al seven; son otros los tiempos y es otra la velocidad. Uno necesita destrezas nuevas, y tarda tiempo en adoptarlas. También hay que adaptar el peso y la composición del cuerpo. Cambiar masa adiposa por masa muscular... También está el ritmo del juego. Entrenándose, uno llega a un techo, y después, para seguir mejorando, necesita minutos en la cancha”, detalló.

Con 195 centímetros y 105 kilogramos, Matteo es un portento físico; debió adaptar su cuerpo para pasar del rugby de 15 jugadores por conjunto al seven. Santiago Cichero/AFV

Su estreno en la serie mundial tuvo lugar a fines del 2021 en Dubái, en la primera etapa post Juegos Olímpicos de Tokio. Pero en esa temporada tuvo escaso rodaje y continuó su transición al seven en Argentina. “Al principio no viajaba y estaba mucho tiempo entrenándome en Argentina con otros chicos. Era parte del proceso. Entre que uno se incorpora, se entrena, empieza a viajar seguido y suma minutos, hay un año, un año y medio”, explicó Graziano, uno de los 15 jugadores que debutaron en el circuito luego de Tokio 2020. De ese grupo, Santiago Vera Feld, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Tobías Wade, Alejo Lavayén, Joaquín Pellandini y Alfonso Latorre son los que continúan en el radar de Pumas 7s. Todos protagonizan el momento más fructífero del proceso de Gómez Cora, que abarca segundos puestos en las tablas de las temporadas 2021/2022 y 2022/2023 y el primero en la actual. “Siempre digo que es un equipo de grandes jugadores, pero sobre todo de grandes personas. Es importantísimo, porque la adaptación a un mundo nuevo, como lo es el circuito de seven, se hace más fácil. Este equipo no se construyó este año, sino hace un montón, después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Me tocó sumar y se hizo más fácil”, agregó.

En la 2023/2024 el joven de Los Matreros jugó 34 de los 39 encuentros de Pumas 7s. La mayoría, ingresando en los segundos períodos, para cerrar los partidos. “Hace un tiempo no me tocaba entrar mucho, y ahora por suerte entro casi siempre, desde el banco. Es un rol muy importante, porque hay muchos partidos que se destraban y se definen en los últimos minutos. Los del banco tratamos de aportar ese granito de arena al equipo para los cierres”, comentó. Los otros que suelen ingresar como reservas son Fraga, Elizalde y Gastón Revol, y en algunas ocasiones Gómez Cora se guarda una carta fuerte, como Rodrigo Isgró y Luciano González, para generar impacto. “A todos nos gustaría jugar desde el principio, pero nuestro rol es importante y hay que saber adaptarse. Todos queremos ser titulares y hay una competencia muy sana, pero somos 20 jugadores que estamos detrás del mismo objetivo, que tiramos todos hacia el mismo lado”, advirtió Matteo.

"Es un equipo de grandes jugadores, pero sobre todo de grandes personas. Es importantísimo, porque la adaptación a un mundo nuevo, como lo es el circuito de seven, se hace más fácil", valora Matteo, que pasa muchas horas con sus compañeros, como en esta conexión entre vuelos con Tomás Elizalde, Gastón Revol, Santiago Álvarez Fourcade y Rodrigo Isgró. @gastonrevol

A dos meses de París 2024, Pumas 7s afrontará el torneo de Madrid con la certeza de que es el mejor de la temporada, pero aún queda el desafío más importante. El certamen que se desarrollará en el Estadio Metropolitano entre el viernes 31 y el domingo 2 permitirá ratificar lo hecho y superar lo de los últimos tres torneos, en los que Argentina quedó fuera de los mejores cuatro lugares. “Cumplimos uno de los tantos objetivos que teníamos para este año, que nos dio un empujón anímico y fue muy importante. Pero vamos por todo: queremos ser campeones en Madrid y en los Juegos Olímpicos. A eso vamos”, enfatizó Graziano, uno de los jóvenes que se establecieron en Pumas 7s y van por más.