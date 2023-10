escuchar

LE BAULE-ESCOUBLAC, Francia. De repente, en pocos días llovieron goleadas en la Copa del Mundo. Inglaterra y los Pumas a Chile por 71-0 y 59-5, respectivamente; Escocia a Rumania por 84-0, y los All Blacks a Italia por 96-17. El rugby llevaba al menos dos Mundiales sin resultados tan amplios. Se sospechaba que ya eran tiempos de -salvo alguna excepción- partidos más parejos. ¿Influirá esto en dar marcha atrás con la idea de extender a 24 la cantidad de países participantes en Australia 2027? No debería.

A esas goleadas por la tercera fecha se agregaron el 96-0 de Francia a Namibia, el 71-3 de los All Blacks también a Namibia, y otras dos que sufrió Rumania: 82-8 con Irlanda y 76-0 con Sudáfrica. Rumania es, hasta ahora, el peor equipo del campeonato . En tres partidos tiene una diferencia de -234 tantos. Namibia lo sigue con -218. El más flojo de Europa y el único africano, además de Sudáfrica, que no mejora pese a ser figura repetida en los Mundiales.

La victoria de los All Blacks sobre Namibia

De todos estos partidos se podían esperar resultados abultados, menos el de los All Blacks contra Italia. Si había datos que daban a los equipos del Rugby Championship por debajo de los del 6 Naciones y si existían dudas sobre el andar de los neozelandeses, esa noche en Lyon no tuvieron piedad. Los ABs nunca bajaron el ritmo en los 80 minutos y, literalmente, los pasaron por encima a los azurros. Dos conversiones más y llegaban a 100. Desde el 108-13 de los mismos All Blacks a Portugal en Francia 2007 que no se registraba tamaña diferencia en una Copa del Mundo .

En Japón 2019, por ejemplo, sólo se dieron tres resultados abultados. Dos por intermedio de los All Blacks (63-0 a Canadá y 71-9 a Namibia) y uno de Inglaterra (45-7 a Estados Unidos). Cuatro años antes, en Inglaterra, Uruguay sufrió dos goleadas: 65-3 con Australia y 60-3 con los locales, en tanto que Sudáfrica golpeó a Estados Unidos por 64-0 y por 64-19 a Namibia. E Irlanda 50-7 a Canadá.

Nueva Zelanda 2011 había registrado las últimas goleadas en cadena : los All Blacks por 83-7 a Japón y por 79-15 a Canadá; los Pumas e Inglaterra a Rumania 43-8 a y 67-3, respectivamente; Australia 65-7 a Estados Unidos y Sudáfrica y Gales a Namibia por 87-0 y 81-7.

El éxito de los Pumas sobre Chile

A los resultados siempre hay que tomarlos con pinzas y analizarlos más allá de los números. Es verdad que Chile, por ejemplo, recibió 130 tantos en dos partidos. Pero puesta en contexto, a la primera participación de los Cóndores en un Mundial debe calificársela como positiva . El seleccionado trasandino, aún superado ampliamente, dejó buenas sensaciones y gran actitud, y si se analiza desde dónde venía, certificó que si en el futuro fortalece sus bases y consigue más roce internacional puede seguir progresando. Chile es una de las explicaciones para buscar alternativas en pos de tener más equipos en los próximos Mundiales.

Chile compitió, sus jugadores y entrenadores vivieron experiencias extraordinarias en la cancha y en los vestuarios, compartiendo con ingleses y argentinos, y como señaló su coach, el uruguayo Pablo Lemoine: “ Fue un mes increíble acá. Este Mundial nos ha dado mucho y ha puesto al rugby chileno en otro camino. Esperábamos que ayudara el rugby chileno y lo conseguimos. Una de las cosas que más valoramos es que nos vamos con muchos hinchas nuevos ”. Eso también es un Mundial.

El 84-0 de Escocia a Rumania

La otra cara son Rumania y Namibia. Si bien ambos cayeron en los grupos más difíciles y competitivos, su nivel no avanzó a pesar de jugar casi todas las ediciones de los Mundiales. Namibia sigue sin ganar un partido y los europeos, que estuvieron en todos menos en 2019, han retrocedido notablemente . Portugal hizo un papel claramente superior. Georgia, el otro europeo fuera del 6N, tampoco respondió a las expectativas.

Es difícil hoy encontrar en el alto nivel profesional Mundiales de cualquier deporte con diferencias abismales entre un equipo y otro . En el rugby todavía existen varios escalones de distancia entre las potencias y los países emergentes. La única manera de ir achicándolas es agregar a estos últimos a la competencia fuerte y regular. Por eso, más allá de las goleadas que se produjeron en los últimos días aquí en Francia, la idea de un Mundial con cuatro selecciones más –después habrá que ver cómo se acomoda la programación para que no sea un torneo más largo del que ya es- o un campeonato anual o ventanas que mezclen a equipos del Tier 1 con el 2 y 3, es un primer paso para que el rugby se extienda y, con el tiempo, se empareje.