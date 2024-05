Los Pumas 7s y su última gran apuesta antes de París 2024: se juegan todo en la finalísima del circuito en Madrid

Nadie les quitará a Los Pumas 7s el título de liga del SVNS, luego de liderar las siete etapas de la temporada regular. El llanto de Santiago Gómez Cora y el abrazo con Gastón Revol en Singapur quedarán en las páginas doradas del seven. “La emoción mía pasó por el rugby argentino, por poner al rugby argentino primero. Ser potencia en algo”, admitió el entrenador en la previa del novedoso torneo de Madrid, que definirá al campeón de la temporada general. Dos títulos distintos, con un formato que se realiza por primera vez y hasta se prestó a la confusión. “Al principio no iba a estar el premio que nos dieron. No creo que el mejor de un fin de semana sea el mejor de una temporada. Ojalá ganemos el torneo, desde ya. Vamos a dar el 100%”, agregó el entrenador.

Los Pumas 7s debutarán este viernes, a partir de las 14.27 ante Gran Bretaña, mientras que el sábado se medirán ante Francia a las 12.51 y cerrarán la etapa de grupos a partir de las 16.17, ante Australia. Los dos mejores se clasificarán a las semifinales del domingo, para definir al campeón de la temporada 2023/24. “Por un lado, está el show de World Rugby, que está bueno para el público. Sirve para vender y nosotros vivimos de esa venta, somos parte de este circo. Pero lo más importante para nosotros era ser el mejor del año, que no es casualidad. Un fin de semana los primeros cinco o seis equipos pueden ganar un torneo. ¿Fuiste el mejor del año? No, fuiste el mejor del fin de semana. Y nosotros fuimos los mejores del año, que era algo difícil de soñar”, detalló Gómez Cora. “Los campeones de la liga somos nosotros. Internamente sabemos que fuimos los mejores, si el título es para otro, no me interesa. Ganar todo el año es tremendo y fuimos siempre primeros desde la primera gira hasta el último torneo”.

En una temporada en la que los Juegos Olímpicos de París son el gran anhelo, el ex jugador de Lomas Athletic valoró el camino transcurrido y el proceso para que Argentina esté en lo más alto del seven mundial. “Nos planteamos un sueño en común, que en un momento era la medalla de los Juegos Olímpicos y después, marcar una era. Hay que ganar a lo largo de la temporada con viajes, cansancio, lesiones y todas las variables que hay... Tokio fue un hito histórico por lograr una medalla olímpica, pero no nos conformamos con eso. Nos juntamos y dijimos: ´o este equipo se desarma o continuamos para marcar una era de un equipo competitivo´. Lo estamos haciendo”.

Para el torneo de Madrid, los Pumas 7s presentarán el mismo plantel que hace un mes en Singapur. Matías Osadczuk, que se perdió el último encuentro en Asia y arrastraba un golpe en la rodilla, finalmente estará entre los 13 para el fin de semana. De los que viajaron quedó afuera Facundo Pueyrredón, que todavía no debutó. Marcos Moneta, que continúa con su recuperación de su fractura de peroné, estará en el estadio del Atlético de Madrid como comentarista de ESPN.

La presentación de todos los equipos del Seven en Madrid Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World R

La gran atracción del torneo será la presencia de Antoine Dupont, que una semana después de liderar a Toulouse al título de la Champions Cup, regresará al seven para continuar con su puesta a punto de cara a París 2024. Tras su extraordinaria actuación en la final del torneo más importante de Europa, el jugador de 27 años jugará su tercer torneo en el SVNS; en Vancouver se quedó con la medalla de bronce y en Los Ángeles, Francia ganó la medalla de oro después de 19 años. Una notable adaptación de un jugador que será rival de los Pumas 7s el sábado.

Otro que cambia de disciplina será Hugo Keenan, fullback de Irlanda, que reforzará al segundo mejor seleccionado de la temporada regular. El back de Leinster ya participó del seven en la clasificación de su país al circuito mundial, hace cinco años. Será una interesante variante en la conducción de los ataques junto a Terry Kenedy, la figura del equipo. Tras una campaña decepcionante, Fiji tendrá de regreso a Jerry Tuwai, uno de los grandes jugadores de la historia del seven. A los 35 años el único bicampeón olímpico reaparecerá luego de algunos cortocircuitos con su anterior entrenador, Ben Gollings. Su talento, experiencia y capacidad para organizar el equipo pueden ser un buen impulso para Fiji, que comparte el grupo con Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica.

Santiago Gómez Cora disfrutó de muchos momentos de festejos en la actual temporada del rugby seven Gaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

Argentina buscará finalizar entre los primeros dos del grupo para llegar con chances al domingo: “Son los tres rivales muy distintos en la forma de jugar. El foco principal está puesto en Gran Bretaña, porque ganar el primer partido te da mucha confianza. Es un equipo al que le gusta jugar con la procesión, es insoportable. Francia es una lotería: o están inspirados y les ganan a todos o pierden contra todos. Australia fue un rival directo estos tres años peleando arriba por jugar las finales. Es un equipo que juega muy profundo, no verticaliza tanto el ataque, pero defiende muy bien y el punto de encuentro es el punto más fuerte”, analizó Gómez Cora, en un torneo que da poco margen de error. Además de buscar el título de la temporada será una buena medida para intentar retomar la senda victoriosa y, aún sin Moneta, reencontrar el nivel del arranque de temporada.

Se definen los ascensos y descensos

Si bien los focos principales estarán en la lucha por el título en las ramas masculina y femenina, la pelea por integrar el SVNS 2024/25 promete ser apasionante. Los cuatro peores seleccionados del circuito, más los cuatro mejores del Challenger Series jugarán por cuatro plazas para la próxima temporada.

Las Yaguaretés argentinas buscarán el ansiado ascenso a la elite del seven y mañana debutarán ante Sudáfrica, a partir de las 7.00. Luego se enfrentarán a Brasil a las 10.28 y el sábado lo harán ante Bélgica, a las 8.28. Luego del quinto puesto en Cracovia hace dos semanas, las dirigidas por Nahuel García buscarán dar el golpe en Madrid. El domingo será la definición con los cuartos de final, en el que se medirán el primero contra el cuarto de cada grupo y el segundo contra el tercero. Los que accedan a las semifinales, se asegurarán un lugar en el SVNS 2024/25.

En el torneo masculino Uruguay, líder del Challenger Series, buscará regresar a la máxima categoría en un repechaje que tiene a Estados Unidos y España como máximos favoritos.