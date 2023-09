escuchar

Se dio la lógica en el comienzo del Mundial de rugby 2023. Lo que sorprendió fue la manera. Italia obtuvo una esperada victoria frente a Namibia en el primer partido de la Copa del Mundo, disputado en el Stade Geoffroy-Guichard, en Saint-Etienne. Pero el conjunto europeo mostró una ajustada actuación y no tuvo piedad con los africanos: anotó 7 tries y goleó por 52 a 8, en una actuación en la que mostró muy pocas fisuras. De esta manera, suma sus primeros puntos (5, gracias al bonus) y lidera momentáneamente el Grupo A, que también componen Francia (4 puntos, pues ganó sin bonus a All Blacks), Nueva Zelanda y Uruguay (que espera su debut), ambos sin unidades.

El plantel italiano cuenta con dos rugbiers argentinos: el centro Juan Ignacio Brex, que estuvo entre los 15 hombres que salieron de entrada, y el pilar Iván Nemer, que ingresó en la segunda parte. Brex, de 31 años, surgió de San Cirano y jugó en Pampas XV; Nemer, de 25 años integró el Sub 20 argentino.

Manuel Zuliani apoyó uno de los tries en el segundo tiempo Agencia AFP - AFP

Namibia se puso al frente en el comienzo con un penal de Swanepoel, pero inmediatamente Italia equilibró con uno de Tommaso Allan. A partir de entonces, el control quedó en manos de los italianos. Lorenzo Cannone y Alessandro Garbisi anotaron tries en una primera parte que finalizó 17-8 (Mouton apoyó la única conquista del partido para los namibios).

El espectacular try de Capuozzo

Si hay partido de Italia, hay try de Ange Capuozzo. No importa cuando leas esto. 🏉🇮🇹🔥#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/ugfeVaPo7a — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 9, 2023

El segundo tiempo fue un verdadero concierto de Italia, que vulneró el ingoal de los africanos en cinco oportunidades. La superioridad física fue la clave para que se alternaran en los tries Dino Lamb, Ange Capuozzo, Epalahame Faiva, Manuel Zuliani y Paolo Odogwu. El pie de Tommaso Allan hizo el resto: metió todas las conversiones y sumó (con el penal del primer tiempo) 17 puntos.

GRUPO A

