MARSELLA, Francia.– La expresión “semifinal anticipada” no tiene tanto impacto, pero eso es lo que se dará este fin de semana en Saint-Denis. Los cuatro mejores equipos del mundo en la actualidad, los favoritos para alzar la Copa Webb Ellis a fin de mes, los únicos que mostraron verdaderas credenciales a lo largo del certamen como para ser considerados los principales aspirantes, se cruzarán entre sí en la instancia de cuartos de final. Irlanda y Nueva Zelanda, el sábado, y Francia y Sudáfrica, el domingo, a las 21 (16 de la Argentina) en ambos casos y en el Stade de France, se eliminarán en dos cruces imperdibles. Inglaterra y Fiji completarán el domingo a las 17 (12) el cuadro que abrirán la Argentina y Gales.

Obra de un sorteo realizado tres años atrás, cuando el mapa mundial del rugby estaba pintado de otros colores, los ocho seleccionados principales de Francia 2023 quedaron divididos en dos sectores muy marcados. Los cuatro mejores de un lado, los cuatro siguientes del otro. Por ende, este fin de semana el certamen se quedará sin dos animadores prematuramente.

La historia o el presente

El duelo entre Irlanda y Nueva Zelanda determinará qué tiene más peso, si la historia o el presente. Irlanda es el mejor equipo del momento, número 1 del ranking, campeón del Grand Slam en el Seis Naciones, invicto en 17 partidos. Nueva Zelanda es el mejor de todos los tiempos y, si bien su presente no es lo brillante que fue en otras épocas y el conjunto negro empezó perdiendo contra Francia, luego dio acabadas muestras de su poderío.

Irlanda y Nueva Zelanda protagonizarán este sábado uno de los partidos de mayor expectativa en los cuartos de final de Francia 2023; los europeos son los números 1 del ranking y los All Blacks apuestan a la historia. ap - Photosport

Irlanda juega, además, contra sus propios fantasmas: nunca superó una instancia de cuartos de final en un Mundial. Es el único de los ocho más grandes que no lo logrado. Pero nunca llegó en tan buena forma como en esta ocasión. Y sin embargo, le toca cruzarse con los All Blacks, tres veces campeones. Todo pronóstico es aventurado.

Los irlandeses no quieren ni mencionar ese dato. Se centran en su actualidad y, en eso, tienen una leve ventaja sobre los tricampeones. La racha invicta comenzó cuando ganaron la serie en tierras maoríes en julio del año pasado. De los últimos ocho enfrentamientos entre sí ganaron cinco, los únicos cinco en los 36 duelos que registra el historial entre ambos.

Irlanda celebra su último triunfo sobre Nueva Zelanda, en el mejor momento de su existencia; el campeón del Seis Naciones ganó cinco de los últimos ocho enfrentamientos entre sí. Ramsey Cardy - Sportsfile

Nueva Zelanda también tiene un hechizo por romper: en los nueve mundiales anteriores, la única vez en que no superó la etapa de cuartos fue cuando el certamen se desarrolló en Francia, en 2007.

El triunfo sobre Sudáfrica en la tercera fecha fue, hasta ahora, el partido más impresionante del Mundial, tanto por lo que ocurrió fuera de la cancha como lo que sucedió en las tribunas y la fiesta que se vivió posteriormente en las calles de París. Ese día Irlanda se constituyó como el máximo candidato a levantar la copa, y lo ratificó con una aniquiladora actuación frente a Escocia. Ahora, sin embargo, es a todo o nada.

Los All Blacks empezaron con el pie izquierdo, superados por Francia en el partido inaugural. Pero avanzaron en un grupo accesible en el que rápidamente recuperaron su forma. Siguen siendo el equipo que mayor capacidad de hacer daño tiene desde cualquier situación de juego, desde cualquier sector de la cancha. Para avanzar, no obstante, deberán superar primeramente a los forwards irlandeses y luego a su inquebrantable mentalidad ganadora.

La revancha

Ni en sueños esperaba Inglaterra tener tan pronta revancha de la humillante derrota sufrida a manos de Fiji en Twickenham, durante la preparación mundialista. Mucho menos, que sería en los cuartos de final de un Mundial. Los isleños vienen siendo, para bien y para mal, la sorpresa del certamen. Los ingleses superaron invictos la etapa de clasificación, pero ni así se sacaron el estigma de esa derrota ni terminan de encantar a su público.

El éxito por 30-22 de Fiji en agosto dio un impulso de confianza que el equipo insular capitalizó superando a Australia y clasificándose por primera vez en 16 años. La última vez también había sido en Francia, en 2007. Ahora, el duelo se anticipa más parejo que el de entonces versus Sudáfrica.

Fiji le ganó a Inglaterra en Twickenham en agosto pasado; ahora los británicos tienen un inesperadamente pronto desquite, y en un mundial. Alastair Grant - AP

Inglaterra comenzó de manera sólida derrotando a los Pumas con un jugador menos durante casi todo el partido, pero no consiguió crecer en su juego a partir de eso. Contrariamente, siguió desdibujándose y casi perdió contra Samoa, un rival similar al de este domingo, pero que tiene menos orden y menos jugadores desequilibrantes.

Fiji le hizo partido a Gales y sorprendió a Australia, pero no volvió a ser el mismo, acaso relajado. Incluso cayó en su última presentación, ante el sorpresivo Portugal. Prueba de que todavía le faltan madurez y estructuras sólidas. Ya es, no obstante, uno de los grandes animadores del campeonato con su juego vistoso. Fiji, que nunca estuvo en una semifinal, quiere hacerse un lugar en el Tier 1.

Las alineaciones de Inglaterra vs. Fiji

¿Inglaterra vuelve a una semi de Mundial o Fiji dará un nuevo golpe? 👀#RWC2023 #ENGvFIJ pic.twitter.com/eeQQLbkfZO — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) October 13, 2023

El entrenador Steve Borthwick sorprendió mandando al banco a George Ford, héroe del partido ante los Pumas. Se la jugó con Owen Farrell como apertura y Marcus Smith como fullback. No alcanza para aventurar una Inglaterra más osada.

Sobran entradas para el domingo en el Stade Vélodrome, de Marsella. Muchos australianos pusieron las suyas en reventa. Y también hay muchos ingleses que se desencantaron con el equipo y eligieron devolver las que tenían. Normalmente, los hinchas de la Rosa son los que más viajan siguiendo a su seleccionado, máxime cuando están tan cerca. No es éste el caso. Hay más entradas disponibles para ese encuentro que para el Argentina vs. Gales de 24 horas antes. Gane quien gane, la tendrá muy complicada en la semifinal, porque el cruce será con los irlandeses o los neozelandeses.

Otro examen durísimo para el local

Después de superar la prueba de carácter que implicó enfrentarse con los All Blacks en el enfrentamiento inaugural, de sacarse la presión que conllevaba ser local, y con el antecedente de aquella derrota inicial a manos de los Pumas en 2007, Francia afronta un nuevo desafío. En los cuartos de final le cayó en suerte el campeón del mundo. Sudáfrica es tan favorito como los otros tres equipos de los dos cuartos de final más atractivos a ojos neutrales.

El regreso de Antoine Dupont, recuperado en tiempo récord de una fractura en un pómulo, alimenta la ilusión del pueblo francés. El mejor jugador del mundo vuelve al ruedo a tiempo para los momentos cruciales. Con él, Francia adquiere otra dimensión. Es el único capaz de ganar un partido por sí mismo.

El crack al que esperó un país: Antoine Dupont vuelve al seleccionado francés luego de una fractura en un pómulo, sufrida en el partido frente a Namibia. David Rogers - Getty Images Europe

Para los franceses el cruce será una revancha del que sostuvieron en el Mundial Sudáfrica 1995. En aquel partido, semifinal efectuada en Durban bajo una torrencial lluvia, no les convalidaron sobre el final un try que parecía legítimo. La pelota quedó sepultada bajo una torre de jugadores y el árbitro adujo que no se advertía si había sido apoyada. Esa fue la única vez que se enfrentaron en mundiales.

La gente va a jugar su papel. Hasta ahora, para los franceses fue todo algarabía y música. ¿Qué pasará si se ven en aprietos? ¿Cómo responderán los jugadores ante la presión del público?

Aunque el Gallo no ganó el Seis Naciones, la victoria sobre Inglaterra por 53-10 en Twickenham fue una de las mejores actuaciones de un seleccionado este año. Excepto frente a Uruguay, los locales replicaron esa forma en el Mundial. Francia llega invicto en 18 partidos en casa y con una sola derrota en los últimos 28 (vs. Escocia en 2021).

Sudáfrica, el campeón vigente que aparece por segunda vez en el camino de Francia en la historia mundialista. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

La derrota contra Irlanda mandó a Sudáfrica a este encuentro, pero no pareció dolerle demasiado. Springboks arriesgó de más y no tuvo un pateador certero. En un partido de eliminación directa, no va a darse ese lujo. Así y todo, el entrenador Jacques Nienaber mantuvo a Manie Libbok como apertura titular y mandó al certero Handré Pollard al banco, con la posibilidad de que se suba al barco en los momentos cruciales. Además, sorprendió con Cobus Reinach como 9 titular en lugar de Faf de Klerk.

También Galthié salió con algún truco: un banco poblado por seis forwards y dos backs. Entre los primeros, el tercera línea Sekou Macalou, que también puede formar como wing. La mala noticia es que no se recuperó a tiempo el hooker Julien Marchand. La batalla de forwards promete ser feroz. En ella se resolverá el partido. Y en eso Sudáfrica se hace fuerte. Va a ser injusto que uno de los dos no esté en las semifinales.