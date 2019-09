Santiago Carreras marca su try ante Tonga Fuente: AFP

TOKIO.- En su primer partido en Jaguares, ante Sharks en Durban, entró cuando faltaban cinco minutos y selló el partido con un tackle tremendo. Cuando Mario Ledesma le dio la oportunidad con la camiseta de los Pumas fue partícipe de la jugada que les habría dado la victoria ante Sudáfrica en Pretoria de no ser por la dudosa interpretación del árbitro en la revisión televisiva. Se ganó un lugar entre los 23 para el debut ante Francia y su desfachatez le bastó para quedarse con la titularidad ante Tonga, que honró jugando los 80 minutos, apoyando un try y siendo uno de los puntos salientes. A los 21 años, Santiago Carreras es una de las figuras de los Pumas en el Mundial de rugby de Japón 2019.

De cara al encuentro del sábado (a las 5 de nuestro país) ante los ingleses, que pasó a ser trascendental y marcará el futuro de los Pumas en el certamen, se descuenta que volverá a integrar el equipo que salga a la cancha desde el inicio. Un duelo que no los tiene como favoritos, pero para el que Carreras se tiene toda la confianza del mundo. "No creo que Inglaterra sea ni más ni menos que nosotros", afirma. "Creo que somos un gran equipo y nos tenemos mucha fe para jugar el partido del sábado."

El joven surgido de Córdoba Athletic era un desconocido para el público no ávido de rugby hasta hace nada más que un mes. Luego de su buena temporada debut en Jaguares, fue incluido en el plantel de Jaguares XV que ganó la Currie Cup First Division en Sudáfrica. Pero no pudo estar en los partidos decisivos, debido a que Mario Ledesma lo convocó para jugar el último amistoso premundialista con los Pumas, ante Sudáfrica. Veinte minutos de acción en el Loftus Versfeld le alcanzaron para convencer al entrenador de que tenía que estar en Japón.

Se abrazan Santiago Carreras y Julián Montoya, los dos tryman ante Tonga Fuente: AFP

"Si te digo cómo llegué hasta acá te miento. Siempre intenté focalizarme en día a día, dar lo mejor de mí para estar preparado para cualquier circunstancia. Después, que te elijan o no es algo que no pasa por uno. Fue una gran noticia cuando me enteré que estaba en la lista y ahora voy a intentar dar lo mejor de mí en cada momento", dice en diálogo con LA NACION en el que denota toda su juventud e inexperiencia. Muestra humildad, responde corto, serio, parece que se quiere ir. Todo lo contrario a cómo se desempeña en la cancha.

Transmite la sensación de no darse cuenta del momento que está atravesando: "Es increíble la sensación de poder salir con esta camiseta y jugar. Creo que lo estoy disfrutando, pero hay que seguir trabajando para seguir mejorando, tanto en lo individual como en lo grupal."

Su crecimiento fue meteórico. Carreras sobresalió en dos mundiales juveniles con los Pumitas (2017 y 2018), principalmente como segundo centro, y comenzó este año integrando el plantel de Jaguares. Una serie de lesiones le abrieron la posibilidad de jugar como wing y no la desaprovechó. En su tercer partido, marcó dos fantásticos tries en la victoria ante Reds.

En la cancha, Carreras se destaca por su gran velocidad, lectura de juego y oportunismo, además de utilizar bien el pie en ataque. Ante Francia, cuando entró al inicio del segundo tiempo, estuvo cerca de marcar al capturar una pelota suelta e iniciar una contra que terminaron frustrando entre la línea de touch y el fullback francés. Tuvo revancha ante Tonga en una acción similar: pelota recuperada en mitad de cancha y corrida de 50 metros hacia el try sin que nadie pudiera acercársele siquiera.

"Fue algo muy lindo", describió. "Poder marcar un try con esta camiseta y sobre todo en un Mundial. la verdad es que fue importante para el equipo."

Ante Tonga, los Pumas jugaron bien sólo por un rato y luego se desinflaron increíblemente, cuando tenían todo para soltarse y seguir ganando en confianza. "Arrancamos muy bien, tuvimos un gran primer tiempo. Al final del primer tiempo nos pusieron un poco de presión y en el segundo nos desgastamos en ese intento de marcar y no poder, nos frustró bastante", justificó el cordobés.

También ha dado sobradas muestras de ser un gran tackleador, aunque el partido del sábado en Osaka no fue el mejor en ese sentido. "En defensa tuve un par de dudas, pero bien. Hay cosas para corregir en la semana", admite.

Santiago Carreras fue una de las figuras en el partido ante Tonga Fuente: AFP

Una semana que comienza hoy y que pasa a ser trascendental para la continuidad o no de los Pumas en el Mundial ante un equipo inglés que llegó como uno de los favoritos a alzar la Copa y que en los dos primeros partidos ha mostrado estar un escalón por encima los argentinos.

La presencia de Carreras, luego de ser el mejor de los backs en el balance de estas primeras dos fechas, parece asegurada. "Obviamente que uno tiene todas las ganas de jugar y voy a pelear en la semana para poder jugar el sábado", agregó. "Para corregir lo que venimos haciendo mal y perfeccionar lo que venimos haciendo bien para tener un gran partido. Aportando desde donde toque."

De Pumitas a Jaguares, de Jaguares a un partido con los Pumas y de allí a titular en un Mundial. Santiago Carreras recién está empezando y ya llegó muy lejos. Y su futuro es todavía más promisorio.