Newman le ganó a CUBA el clásico moderno de la URBA y sueña con que éste sea su año

Una tarde otoñal, de esas ideales para vivir el rugby de clubes. El URBA Top 12 dio su puntapié inicial en un 2024 que promete la misma paridad de los últimos años y este sábado lo demostraron dos de los grandes protagonistas de la última década: CUBA y Newman jugaron un partido intenso y emocionante hasta el final; un contra ruck de Rodrigo Pueyrredón y una pelota rescatada por Fermín Perkins terminaron defendiendo el 23-21 a favor de Newman, que arrancó con el pie derecho una temporada larga, que buscará coronarla con ese ansiado primer título en su historia.

El duelo disputado en Villa de Mayo tuvo momentos de buen rugby, aunque fue friccionado y disputado en cada punto de encuentro. “Siempre se dan partidos así contra CUBA, sobre todo en los primeros partidos de la temporada, porque venimos sin tanto rodaje. Fue palo y palo y había que ganarlo”, expresó Gonzalo Gutiérrez Taboada, que a los 36 años sigue brillando en el rugby de Buenos Aires. El apertura debutó en la Primera en 2007 y es el estratego de un equipo que en los últimos años fue perdiendo chispa en la línea de backs, pero tuvo un crecimiento notable con su pack de forwards. “Jugamos bien, estuvimos sólidos en defensa y bien en las formaciones fijas. Fuimos muy ordenados, pero podemos jugar mucho mejor. Es sólo el primer partido”, agregó el 10.

La patada del 10, máximo anotador del partido LA NACION/Daniel Jayo

Newman fue superior en juego, defensa y en las formaciones fijas. El scrum lo sostuvo en sus peores momentos y el line fue manejado a la perfección por Joaquín De la Vega, la figura de la cancha, que además le robó dos de su rival en la hilera. No obstante, el partido lo abrió su hermano, Felipe, que formó de apertura en CUBA: al minuto de juego le interceptó un pase a Gutiérrez Taboada y corrió más de 60 metros. Una acción que repitió a tres minutos del final, cuando le atajó un pase al apertura rival y recorrió 80 metros para darle suspenso al resultado hasta el final. “Nos hicieron dos tries de intercepción que, si bien son errores nuestros y aciertos de ellos, son de otro partido: 14 puntos en un partido tan cerrado es un montón. Eran jugadas en pleno ataque de Newman, pero hay mucho mérito de ellos también”, admitió Gutiérrez Taboada.

Newman supo cerrar el juego y plantearlo estratégicamente ante un rival que fue indisciplinado y cometió 15 penales. Luciano Borio, otro de los experimentados, apoyó el primer try del cardenal, mientras que Gutiérrez Taboada, autor de 18 puntos, marcó el suyo en la última jugada del primer tiempo. CUBA fue prolijo y agresivo en los puntos de encuentros con Segundo Pisani como bandera, pero le faltaron ideas. Ramiro Cardini apoyó su try en el segundo tiempo luego de una asistencia exquisita de De la Vega. El ingreso de Santiago Uriarte le dio más claridad en el line y pudo ganarlo en los últimos minutos: Manuel Castro Madero ejecutó un drop a los 79´, bloqueado por Benjamín Lanfranco.

Fue la cuarta victoria consecutiva de Newman sobre CUBA, en esta especie de clásico que se armó en los últimos tiempos. Luego de la semifinal perdida en el 2021 y la derrota en el primer semestre del 2022, se llevaron el segundo duelo de ese año, los dos del 2023 y el primero de esta nueva campaña. La última vez que habían hilvanado una racha así ante CUBA fue entre 2001 y 2004.

Una acción de la segunda etapa: CUBA apuró en el final, pero no le alcanzó LA NACION/Daniel Jayo

En un campeonato en el que los principales clubes pierden jugadores para alimentar a los equipos profesionales de la región, Newman escapa a ese éxodo; sólo tiene convocado a Jerónimo Ulloa en Pampas, mientras que Alberto Porolli y Francisco Montoya se retiraron a fin del 2023. Jerónimo Ureta, uno de sus baluartes en el pack, se fue a jugar a Irlanda. Mantiene una base de muchos jugadores de experiencia, con el sueño latente de ser campeones por primera vez en el rugby de Buenos Aires. “Queremos seguir construyendo lo que venimos haciendo en los últimos años. Hacer foco en la defensa, las formaciones fijas y el ataque. Hoy dimos un paso adelante en ese sentido. Sobre esto se puede construir, hay muchos chicos nuevos que se sumaron”, resaltó Gutiérrez Taboada. A los 41 años, el eterno Agustín Gosio sumó minutos en el intermedia y fue uno de los primeros en acercarse a saludar a Cruz Pereyra, debutante y portador de esa emblemática camiseta n°11.

En ese sentido, CUBA sufrió en mayor medida la pérdida de materia prima para abastecer a la Superliga Americana de Rugby: Estanislao Carullo, Marcos Eliçagaray y Simón Benítez Cruz en Pampas y Rafael Iriarte juegan ahora en Selknam. Con un plantel joven, pero largo, buscará acomodarse y regresar a las semifinales, tras quedar afuera de las definiciones en el 2023.

En un torneo extenso de 22 fechas, la regularidad manda, pero estos partidos entre clubes protagonistas pueden ser bisagras. Newman arrancó su camino con una sonrisa.

Una escena de los últimos minutos del partido en Villa de Mayo LA NACION/Daniel Jayo

La síntesis

CUBA: Marcos Moroni; Ramiro Cardini, Francisco Patrono, Felipe Perdomo y Segundo Perdomo; Felipe De la Vega y Facundo Fontán; Lucas Campion, Segundo Pisani (capitán) y Francisco Sied; Marcos Loza y Santiago Landau; Facundo Aguirre, Tomás Anderlic y Joaquín Yakiche.

Cambios: Segundo tiempo: 10´ Santiago Uriarte por Loza, Enrique Devoto por Anderlic, Esteban Iribarne por Aguirre, Francisco Garoby por Yakiche y Pedro Mastroizzi por Sied, 17´ Mateo Mengelle por Segundo Perdomo, 28´Manuel Castro Madero por Felipe Perdomo.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes

Newman: Francisco Pasman; Leandro Leivas, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Cruz Pereyra; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Felix Branca; Rodrigo Díaz de Vivar, Miguel Urtubey y Joaquín De la Vega; Tomás Ureta y Alejandro Urtubey (capitán), Luciano Borio, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Cambios: Segundo tiempo: 7´ Bautista Bosch por Borio y Mateo Montoya por Miguel Urtubey, 26´ Fermín Perkins por Prince, 29´ Rodrigo Pueyrredón por Brandi.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Javier Urtubey y Marcelo Torres.

Primer tiempo: Gol de Moroni por try de De la Vega (C), 8´Gol de Gutiérrez Taboada por try de Borio (N), 16´Penal de Gutiérrez Taboada (N), 40´ Gol de Gutiérrez Taboada por try del mismo (N). Resultado Parcial: CUBA 7-17 Newman.

Segundo tiempo: 7´Gol de Moroni por try de Cardini (C), 12´ Penal de Gutiérrez Taboada (N), 34´Penal de Gutiérrez Taboada (N), 77´Gol de Moroni por try de De La Vega (C). Resultado Parcial: CUBA 14-6 Newman.

Sanciones disciplinarias: 4′ amarilla a Pereyra (N) y 17a Amarilla a Devoto (C)

Árbitro: Pablo Deluca.

Cancha: CUBA, Villa de Mayo.