Otra caída ante Inglaterra les mostró a Los Pumas que les queda un largo camino para recorrer y construir

SAN JUAN.- La pared se terminó rompiendo. Picar la piedra es un concepto que incorporaron los Pumas, que implica construir jugada a jugada. Insistir. Pero en San Juan, el que lo hizo carne fue Inglaterra: arrinconó a la Argentina en todo el segundo tiempo, buscó el partido por todos lados y lo terminó ganando 22-17 gracias a un try de Jack Van Poortvliet a los 78’. La Rosa se quedó con la serie y le dejó en claro a Felipe Contepomi que todavía tiene un largo camino por recorrer en la construcción de un equipo ganador y consistente.

La satisfacción de los visitantes, que se quedaron con el test match en San Juan Marcelo Aguilar - LA NACION

Si los Pumas no fueron efectivos hace siete días en La Plata y dilapidaron oportunidades concretas, en la primera mitad en San Juan fueron todo lo contrario: en cada chance de sumar, lo hicieron. Desde un penalazo a larga distancia de Santiago Carreras a las dos conquistas generadas por los medios: en la primera, Simón Benítez Cruz hizo equilibrio y capturó una pelota que parecía perdida, generó el quiebre y dejó solo a Lucio Cinti para el primer try de la tarde. El segundo tuvo una dosis de fortuna: un kick ejecutado por Santiago Carreras que parecía largo pegó en el poste y lo tomó Ignacio Mendy, con olfato y oportunismo.

Los números son elocuentes: en la primera mitad, Argentina ingresó tres veces a la línea de 22 rivales y en dos de ellas marcó tries. Inglaterra triplicó a los Pumas en ingresos al último tramo de la cancha; de las nueve oportunidades en que lo hizo apoyó sólo en dos, a través de Seb Atkinson y Freddie Steward, ambos con buenas gestaciones, circulando la pelota.

Una postal de rugby, con Inglaterra dominante en un line Marcelo Aguilar - LA NACION

La tendencia creció en la segunda mitad, en la que los Pumas no pudieron salir cómodos de su campo. Con kicks cortos y una enormidad de penales, que le permitieron a Inglaterra jugar en terreno ajeno. En total fueron 12 penales durante los 80 minutos, una cifra que le dio al rival la posibilidad de jugar a su antojo. Los Pumas no tuvieron ni una posesión en el campo rival en la segunda mitad y quedaron lejos del ingoal inglés. Los conducidos por Steve Borthwick ingresaron diez veces en los 22 metros finales, totalizando 19 en todo la tarde. Una cifra enorme, que la terminó concretando Van Poortvliet sobre el cierre. “Les dimos demasiados penales, muchos de ellos innecesarios. Pero que el try llegue al final duele más”, señaló Contepomi.

El cierre se asemejó al encuentro de 2017, ante el mismo rival en el mismo escenario, cuando Denny Solomona, a dos minutos del final, se dirigió debajo de los palos para darle el triunfo al visitante en un contexto similar, sin los jugadores de los British and Irish Lions pero con un plantel joven, con hambre de ganarse un lugar. Inglaterra reafirma su paternidad sobre los Pumas. Es el rival que más complicó a la selección argentina en los últimos tiempos: desde 2009 ganó 14 de las 15 veces que se enfrentaron, incluyendo cuatro choques mundialistas. Cuando Inglaterra traslada la presión suele hacerlo a la perfección y, en esta oportunidad, con más posesión y territorio, lo ganó igual.

Pese a un primer tiempo parejo, Argentina no pudo sostenerse en la segunda etapa Marcelo Aguilar - LA NACION

El scrum de los Pumas volvió a ser inconsistente y es un dolor de cabeza sin solución aparente, al menos a corto plazo. En su rol de entrenador, Andrés Bordoy no le encuentra la vuelta. Ni un especialista como Francisco Gómez Kodela, que entró a la cancha con 40 años, lo pudo acomodar. El line fue uno de los aspectos positivos: con el ingreso de Guido Petti el visitante perdió cinco pelotas en la hilera: la baja del capitán Jamie George a último momento también influyó para la descoordinación en esa formación. El trabajo en el piso fue un punto que corrigieron los Pumas, con buenos contrarucks y nueve pelotas recuperadas. El hecho de defender tanto tiempo obligó a involucrar más gente en los rucks.

El foco individual, desparejo

Aún con vaivenes en la salida de campo propio, Simón Benítez Cruz dejó buenas impresiones en su primer encuentro con la camiseta 9. Es una amenaza más en ataque y eso obliga a que el rival reagrupe más defensores y haya más espacios. El mejor jugador de los Pumas volvió a ser Juan Martín González, omnipresente. Lucio Cinti redondeó uno de sus mejores producciones en los Pumas, bien complementado por Matías Moroni, fundamental para leer los ataques de Inglaterra. Sus acciones contagian, por eso los entrenadores lo eligen siempre entre los 23 hace más de una década. Más allá de un error sobre el final, Benjamín Elizalde cumplió una buena tarea en un escenario complejo.

Al sol de San Juan: los Pumas tuvieron el apoyo de un estadio casi completo en su capacidad Marcelo Aguilar - LA NACION

A contrapunto, Thomas Gallo cometió errores y fue dominado en el scrum. En su partido récord, Pablo Matera alternó buenas y malas, al igual que Santiago Carreras. El banco de reservas se movió lento: la diferencia de jerarquía entre los titulares y los reservas era notoria y sólo Facundo Isa pudo generar algo de impacto. Cuatro de los cambios se produjeron en los últimos 10 minutos. Eso es dar ventajas.

Si bien este partido significó una mejora con respecto al de hace siete días, el balance de la serie contra Inglaterra es negativo, más allá de la rotación y el descanso a 12 jugadores, que estarán en el Rugby Championship, el próximo gran desafío por delante, aunque resta un encuentro ante Uruguay, el fin de semana que viene, en Salta. De todos modos, seis debuts en la serie es una buena señal para agrandar la base y seguir construyendo de cara al próximo mundial.

La síntesis del partido

Argentina: Benjamín Elizalde; Matías Moroni, Lucio Cinti, Justo Piccardo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Pablo Matera y Santiago Grondona; Pedro Rubiolo y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Cambios: ST: 2 minutos Pedro Delgado por Gómez Kodela, 5´Mayco Vivas por Gallo, 16´Facundo Isa por Santiago Grondona, 26´ Martín Roger por Carreras, 31´ Agustín Moyano por Benítez Cruz y Benjamín Grondona por Matera, 37´ Bautista Bernasconi por Montoya y Lucas Paulos por Rubiolo

Entrenador: Felipe Contepomi.

Inglaterra: Freddie Steward; Tom Roebuck, Luke Northmore, Seb Atkinson y Will Mur; George Ford (cocapitán) y Ben Spencer; Sam Underhill, Tom Willis y Ben Curry; Alex Coles y Charlie Ewels; Joe Heyes, Theo Dan y Fin Baxter.

Cambios: ST: 9´Curtis Langdon por Dan, 16´ Bevan Rodd por Baxter, Asher Opoku-Fordjour por Heyes, Guy Pepper por Underhill y Cadan Murley por Miur, 18´ Jack Van Poortvliet por Spencer, 25´ Axel Dombrandt por Willis, 37´ Chandler Cunningham-South por Coles.

Entrenador: Steve Borthwick.

Primer tiempo: 3 minutos gol de Ford por try de Atkinson (I), 8´ penal de Carreras (A), 25´ gol de Carreras por try de Cinti (A), 32´ gol de Ford por try de Steward (I), 40´ gol de Carreras por try de Mendy (A). Resultado parcial: Argentina 17-14 Inglaterra.

19´amarilla a Curry (I)

Segundo tiempo: 12´penal de Ford (I), 38´try de Van Poortvliet (I). Segundo tiempo: Argentina 0-8 Inglaterra

18´ amarilla a Matera (A)

Árbitro: Luc Ramos (Francia)

Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario

