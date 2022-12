Pablo Matera debutó en la liga de ascenso de Japón, a nueve meses del Mundial de Francia

escuchar

Pablo Matera empezó el año en uno de los mejores equipos del mundo y lo termina en el ascenso de Japón. Así de cambiante fue el 2022 del referente de los Pumas. Con la camiseta nacional jugó 11 de los 12 test matches del año y fue el único argentino incluido en el equipo ideal de la temporada, componiendo la tercera línea junto a Ardie Savea y Josh van der Flier. En Suzuka, el ex jugador de Alumni inició su aventura en la segunda categoría de la League One japonesa, con el objetivo grupal de lograr el ascenso y el personal de tener una menor carga física que le permita llegar mejor al Mundial de Francia, que se iniciará en septiembre. La meta colectiva tuvo un mal comienzo: Mie Honda Heat cayó por 35-27 frente a Uruyasu D-Rocks.

“Recuerdo la última Copa del Mundo. Jugamos por Jaguares la final contra Crusaders, después fuimos directamente al Rugby Championship, y recuerdo sentirme exhausto en el Mundial. Y ésa no es la forma que debería ser. Tendría que prepararme todo el año para jugar la Copa del Mundo, no llegar cansado”, sostuvo Matera hace unos meses, en diálogo con James Marshall en el podcast neozelandés What a Lad. “Fue una decisión difícil porque pasé el mejor momento en Crusaders y no quería dejar mi lugar ahí, realmente lo disfruté y lo amé. Pero creo que la de ir a Japón fue la decisión más inteligente en un año de Mundial”, agregó.

Rugbier de los Pumas, hincha de la selección de fútbol

En el primer semestre de 2022 el formado en Alumni fue un jugador importante en la nueva conquista obtenida por Crusaders en el Super Rugby Pacific. Tanto es así que Scott Robertson, el entrenador, quiso convencerlo de continuar otro año. Pero el desgaste físico y mental que iba a implicar otra temporada en la que los jugadores de All Blacks van a tener más descanso, lo hizo inclinarse por una liga más corta, menos competitiva y, como si fuera poco, mucho mejor remunerada. “Siempre quise ir a Japón. Pensé que iba a ser dentro de unos años, pero la oportunidad llegó ahora y creo que fue un buen momento para hacerlo. Mi esposa ama a Japón; ella estuvo ahí de vacaciones y en la Copa del Mundo. La encantó, así que fue la que tomó la decisión con más fuerza. Nos encantan los nuevos desafíos. Ir a Nueva Zelanda lo fue, lo disfrutamos y lo tomamos ahora como algo nuevo para aprender”, justificó el ex capitán del seleccionado.

El ex capitán de los Pumas participa en una liga que tiene varias estrellas internacionales, gracias a que los equipos son solventados por poderosas empresas. Captura de TV

Los equipos en Japón están manejados por grandes empresas, que realizan generosos aportes para atraer a los mejores jugadores del mundo. Matera no es el primero ni va a ser el último importante en llegar. De hecho, comparte plantel con Franco Mostert, sudafricano campeón del mundo. También Malcolm Marx, Damian de Allende y Marika Koroibete, otras tres estrellas incluidas en el mejor equipo de 2022, se desempeñan en una liga que no para de crecer, hecho que el seleccionado local aprovecha para seguir dando pasos adelante. En el encuentro de este sábado, Mie Honda Heat tuvo enfrente a varias figuras: Israel Folau, el ex fullback de Wallabies, y Greig Laidlaw, ex capitán de Escocia. El mejor del encuentro fue Otere Black, un apertura de largo recorrido en el Súper Rugby en Blues y Hurricanes.

Lejos de la jerarquía de la elite, la liga de Japón tiene un juego frenético, de alto ritmo y poca pausa. El nivel de lucha en el contacto físico es más bajo y los extranjeros destacados suelen marcar diferencia en ese aspecto. En su debut, Matera fue el más buscado en ataque, con 17 acarreos, y cumplió una buena tarea defensiva, con 11 tackles y una pesca en los 80 minutos en que estuvo en la cancha. Con el correr de las fechas deberá adaptarse más al sistema de juego, al idioma y a la rápida dinámica que imprimen los equipos en la liga.

Compacto del estreno de Matera en la segunda categoría de Japón

Si bien experimenta un retroceso en competitividad, Matera sostiene la idea de llegar con toda la energía posible a su tercera Copa del Mundo. Es indispensable en la estructura que diseña el seleccionado Michael Cheika. Ya mostró innumerables veces sus cualidades técnicas y su liderazgo, y de hecho este año lo expuso en Christchurch, la cuna del rugby. Jugó en Argentina, Inglaterra, Francia y Nueva Zelanda. Ahora, su apuesta es otra.