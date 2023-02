Pampas superó a Cobras Brasil XV en el Super Rugby Americas, con juego irregular un guiño de la tiranía del reglamento

escuchar

El encuentro terminó con 13 jugadores por lado. En total hubo dos expulsados y cinco amonestados. Entre tarjeta y tarjeta hubo algunas acciones aisladas que no alcanzaron a configurar un partido. El enfrentamiento que marcó la presentación de Pampas en el Super Rugby Americas, frente a Cobras Brasil XV, fue un resumen perfecto del estado que atraviesa el rugby en la actualidad: un compendio de acciones azarosas supeditadas a la interpretación que hace el referí de un reglamento excesivamente severo. Lo que ocurrió este sábado en San Pablo fue otro ejemplo de cómo el juego puede quedar desvirtuado por efecto de la aplicación de las reglas.

La victoria por 41-21 del equipo argentino tiene una sola explicación: la indisciplina de Cobras, que costó dos expulsiones y dos amonestaciones. En dos pasajes del encuentro el local actuó con tres jugadores menos, lapsos que Pampas aprovechó para sacar ventaja en el marcador. El conjunto de Buenos Aires también tuvo su cuota de tarjetas, con tres amarillas.

La responsabilidad no recae en el árbitro argentino Nehuén Jauri Rivero, que se limitó a aplicar el reglamento. Antes bien, responde a la rigurosidad de este último. Con la pretensión de resguardar la integridad física de los jugadores, las Leyes del Rugby castigan con tarjetas amarillas (10 minutos fuera de la cancha) y rojas (expulsión definitiva) a los autores de determinadas faltas más allá de la intención. Sin embargo, las conmociones cerebrales no disminuyen y, en cambio, son cada vez más frecuentes los partidos que se resuelven merced a que un equipo queda en inferioridad numérica, es decir, no por virtud del juego en sí. Esto ocurre en todos los niveles, desde la elite internacional hasta el rugby amateur, pasando por el semiprofesional, como lo es el de esta creciente liga regional. Espectáculos como el de este sábado, no obstante, poco contribuyen a la difusión del rugby.

Áspero: así fue el enfrentamiento entre Cobras y Pampas, como esta acción entre el local Lucas Tranquez y los argentinos Nicolás D'amorim y Jerónimo Ulloa. Super Rugby Americas

La primera roja apareció a los 31 minutos. En su afán por impedir que Jerónimo Ulloa anotara un try, Adrio de Melo fue con los pies hacia adelante e impactó contra la cabeza del wing de Newman, que debió salir por el golpe. La segunda, a los 15 del segundo tiempo, profundiza el debate sobre la efectividad del reglamento. Es cierto que el tackleador Robert Tenório hizo contacto con la cabeza de Juan Pablo Castro, que también tuvo que abandonar la cancha luego de esa acción, pero fue el centro sanjuanino quien propició el choque. La responsabilidad, indica la ley, es del defensor; de allí el acierto del árbitro. Pero al omitir la intencionalidad, el reglamento termina supeditando el desenlace del partido al azar, más que a la propia injerencia del juego. La amonestación al medio-scrum Douglas Rauth por un knock-on deliberado en una acción que no tenía nada de decisiva es otro ejemplo de cómo el castigo excede ampliamente el perjuicio de la falta.

Pampas se vuelve de Brasil con la victoria y el punto de bonus, pero no mucho más de lo cual pueda jactarse. En la media hora en la que Cobras jugó con 15 rugbiers, lo puso en aprietos. Lo mismo ocurrió en el segundo tiempo, aun con el triunfo argentino resuelto y los brasileños en inferioridad numérica. Aunque dominó con el scrum y por momentos impuso un ritmo frenético, el conjunto visitante se vio superado en intensidad y tuvo en el maul su talón de Aquiles, vía por la que el local marcó dos tries.

El pésimo estado de la cancha del club Nacional de San Pablo (club de fútbol de la segunda categoría del campeonato paulista), luego de una tormenta, tampoco contribuyó al lucimiento del espectáculo, en el primer partido desarrollado en Brasil en los cuatro años de historia de Superliga Americana de Rugby/Super Rugby Americas (en 2020 la competencia se suspendió por la pandemia sin que se llegara a jugar allí y en 2021 y 2022 tuvo lugar en burbujas en Uruguay, Chile y Paraguay).

Compacto de la victoria de Pampas en Brasil

Pampas empezó mejor, forzó penales y desequilibró con su movilidad para adelantarse a 14-0. Pero Cobras respondió y evidenció algunas flaquezas del equipo argentino en defensa, especialmente en el maul, para igualar. Luego sobrevinieron las expulsiones y en la última parte del primer tiempo el conjunto dirigido por Carlos Ignacio Fernández Lobbe marcó distancias decisivas (31-14). En la segunda mitad, aun con dos jugadores más y en medio del festival de tarjetas, nunca se acomodó en el partido y terminó cometiendo infracciones y jugando cerca de su in-goal.

Poco por rescatar, aunque es difícil sacar conclusiones en un contexto así. Un estreno desvirtuado por la tiranía del reglamento.

Síntesis de Cobras Brasil XV 21 vs. Pampas 41

Cobras Brasil XV: Lucas Spago; Ariel Rodrigues, Nicolás Cantarutti, Roberto Tenório y Daniel Lima; Lucas Tranquez y Douglas Rauth; Matheus Cláudio, André Arruda y Adrio de Melo; Gabriel Paganini (capitán) y Lucio Anconetani; Enrique Ferreira, Endy Willian Pinheiro y Levy Marinho.

Entrenador: Joshua Reeves.

Cambios: ST, Cleber Dias da Silva Júnior por Anconetani, Felipe Gonçalves Cunha por Ferrer Spago y Brendon Alves Pinheiro por Marinho; 6 minutos, Alain Altahona por Rauth; 18, Bautista Vidal por Ferreira; 20, Leonardo Silva por Pinheiro; 26, Diver Ceballos por Rodrigues, y 39, Ben Donald por Arruda.

Pampas: Juan Ignacio Landó; Jerónimo Ulloa, Juan Pablo Castro (capitán), Felipe De la Vega e Iñaki Delguy; Joaquín De la Vega Mendía y Rafael Iriarte; Manuel Bernstein, Santiago Ruiz y Nicolás D’amorim; Federico Lavanini y Lorenzo Colidio; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: PT, 32 minutos, Benjamín Elizalde por Ulloa; ST, 13, Rodrigo Fernández Criado por Lavanini, Jerónimo Ureta por Bernstein y Javier Corvalán por Prince; 15, Tomás Suárez Folch por Castro; 20, Rodrigo Pérez Boulan por Gurovich y Mateo Albanese por Iriarte; 25, Martín Villar por Coronel, y 39, Gurovich por D’Amorim y Coronel por Delguy.

Primer tiempo: 6 minutos, gol de Landó por try de Delguy (P); 12, gol de Landó por try de De la Vega Mendía (P); 13, try-penal (C); 23, gol de Tranquez por try de Pinheiro (C); 28, penal de Landó (P); 32, gol de Landó por try de Ulloa, y 36, gol de Landó por try de Gurovich (P). Amonestados: 13, Coronel (P); 27, Anconetani (C), y 34, Rauth (C). Expulsados: 31m, De Melo (C). Resultado parcial: Cobras Brasil XV 14 vs. Pampas 31.

6 minutos, gol de Landó por try de Delguy (P); 12, gol de Landó por try de De la Vega Mendía (P); 13, try-penal (C); 23, gol de Tranquez por try de Pinheiro (C); 28, penal de Landó (P); 32, gol de Landó por try de Ulloa, y 36, gol de Landó por try de Gurovich (P). 13, Coronel (P); 27, Anconetani (C), y 34, Rauth (C). 31m, De Melo (C). Cobras Brasil XV 14 vs. Pampas 31. Segundo tiempo: 10 minutos, gol de Tranquez por try de Cláudio (C); 19, try de Landó (P), y 28, try de Ruiz (P). Amonestados: 17, Altahona (C); 36, Villar (P), y 38, Pérez Boulan (P). Expulsados: 15, Tenório (C). Resultado parcial: Cobras Brasil XV 7 vs. Pampas 10.

10 minutos, gol de Tranquez por try de Cláudio (C); 19, try de Landó (P), y 28, try de Ruiz (P). 17, Altahona (C); 36, Villar (P), y 38, Pérez Boulan (P). 15, Tenório (C). Cobras Brasil XV 7 vs. Pampas 10. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina).

Cancha: Estadio Nicolau Alayon, San Pablo, Brasil.

Los resultados de la 1ª fecha

Dogos XV (Argentina) 30 vs. Yacaré XV (Paraguay) 24

vs. Yacaré XV (Paraguay) Selknam (Chile) 45 vs. American Raptors (Estados Unidos) 10

vs. American Raptors (Estados Unidos) Cobras Brasil XV 21 vs. Pampas (Argentina) 41

vs. Pampas (Argentina) Libre: Peñarol

Los cruces de la 2ª jornada

Viernes 24, a las 20: Peñarol vs. American Raptors

Sábado 25, a las 18: Selknam vs. Pampas

Domingo 26, a las 15: Cobras Brasil XV vs. Dogos XV

Libre: Yacaré XV

