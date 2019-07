Pucará vs. Newman, duelo en las alturas del Top 12, y un par de clásicos

Mariano Navarro, centro de Pucará; el escolta del Top 12 viene de perder contra el puntero, SIC, y procurará recuperarse en Burzaco frente a Newman. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Para el fanático que no quede saciado con Crusaders vs. Jaguares, la final del Súper Rugby, ni con Griffons vs. Jaguares XV, el debut de otra franquicia argentina por la Copa Currie, está el Top 12 de la URBA, que a la tarde va a completar la amplia oferta de rugby del sábado.

Y que vuelve a proponer un cruce directo entre equipos que ocupan los puestos de acceso a las semifinales. Pucará, el escolta de San Isidro Club, necesita reponerse del golpe que le asestó el propio líder hace siete días en Boulogne. Y Newman, que atraviesa una impresionante serie de ocho victorias, pondrá a prueba su esplendoroso momento, en Burzaco. El segundo y el cuarto chocarán a las 15.30, la hora de la mayoría de los seis encuentros de la 14ª jornada.

Gonzalo Gutiérrez Taboada, goleador y figura de Newman, que lleva ocho triunfos sucesivos y marcha cuarto, en el último puesto de clasificación para las semifinales. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Entre los atractivos de la fecha habrá dos clásicos: uno, el de CASI y Alumni, bastante desiguales en la tabla de posiciones; el otro, San Luis vs. La Plata, con más entusiasmo que aspiraciones en ambos casos. De los cuatro, el único que parece tener chances ciertas de ser semifinalista es el campeón, que marcha quinto; la Academia y los dos conjuntos platenses están lejos de la pelea principal y, salvo sorpresas, estarán más ocupados en permanecer en el Top 12 que en trascender en el torneo. De todos modos, la rivalidad y el colorido que habrá en Tolosa ponen una buena cuota de atención allí, al punto de que el cotejo más tardío del día (15.40) será uno de los dos televisados (ESPN Extra).

Los otros que luchan en lo alto afrontarán diversos niveles de dificultad. El puntero se medirá con el último, como visitante: Rosario y SIC se enfrentarán en un partido a priori desequilibrado pero en el que no se puede descartar un resultado ilógico. Hindú, por ahora tercero, recibirá a Belgrano, un contrincante siempre riesgoso, en el anticipo de la tarde: los transmitirá ESPN Extra a partir de las 13.45.

El restante encuentro será CUBA vs. Regatas Bella Vista, un duelo entre habitantes de la zona media de la tabla.

El programa de la fecha

13.45

Hindú (3º, con 38 puntos) vs. Belgrano (6º, 33) -ESPN Extra-

15.30

Pucará (2º, 40) vs. Newman (4º, 37)

Rosario (12º, 15) vs. SIC (1º, 49)

CASI (10º, 19) vs. Alumni (5º, 36)

CUBA (9º, 25) vs. Regatas Bella Vista (7º, 29)

15.40

San Luis (8º, 26) vs. La Plata (11º, 16) -ESPN Extra-