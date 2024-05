Pumas 7s goleó a Canadá y define el primer puesto de la temporada ante Irlanda

Escuchar

Marcos Moneta es de esos jugadores que revisten carácter de irremplazables. Un jugador distinto, de los que aparecen muy de vez en cuando. Su ausencia en el Seven de Singapur luego de haber sufrido una fractura de peroné en la etapa anterior obliga a los Pumas 7s a cambiar sutilmente su fisonomía. Aunque el equipo demostró largamente tener individualidades como para ser igualmente competitivo en su ausencia, no deja de ser una baja sensible. Reemplazarlo implica no sólo cambiar un nombre por otro, también fuerza a modificar el sistema de juego, ya que hay acciones que están especialmente diseñadas para potenciar sus virtudes.

Aunque con características diferentes, en esta séptima y última etapa de la temporada regular del Circuito Mundial 2023/24 es Rodrigo Isgró quien está cumpliendo su función. Con ingresos en distintos espacios a toda velocidad, considerado el mejor jugador del mundo en la especialidad el año pasado, se está luciendo como definidor. Con dos conquistas más en el partido ante Canadá, ya lleva cuatro en tres partidos en la competencia.

La victoria por 38-0 en el cierre de la etapa regular devolvió al equipo de Santiago Gómez Cora a los octavos de final y potenció la recuperación que había evidenciado el primer día con la goleada ante Nueva Zelanda. Así, finalizó primera en su grupo tras el éxito de los maoríes ante Australia y a las 8.24 se medirá con Irlanda por un lugar entre los cuatro mejores.

Rodrigo Isgró vuela al try ante Canadá, en el Seven de Singapur Bryan Foo / Gaspafotos

El duelo será un mano a mano decisivo para terminar primeros de la etapa regular, ya que los irlandeses marchan segundos, ocho puntos atrás de los argentinos, y son los únicos que pueden aspirar a sobrepasarlos. Para hacerlo, deben ganar el título y que los argentinos finalicen del sexto puesto para abajo. Ambos tienen un lugar asegurado entre los mejores ocho, que del 31 de mayo al 2 de junio definirán el campeón de la temporada en el Seven de Madrid.

Más allá de los números que indican que Canadá es el peor de los 12 equipos del Circuito habiendo terminado último en cinco de las seis etapas previas, los argentinos tenían prohibido confiarse, ya que en el primer día de acción el rival había estado a segundos de vencer a Nueva Zelanda, que empató sobre el final para ganar en suplementario, y le había hecho partido a Australia hasta caer 21-14 al sufrir dos tries en los últimos dos minutos.

En la primera acción del partido se advirtió la fiereza y concentración con que los Pumas 7s habían salido a jugar. Canadá recibió la salida, pero la presión albiceleste fue tal que los hizo retroceder hasta forzar la pérdida y el try sencillo para Germán Schulz. La primera mitad se jugó enteramente en terreno canadiense, y cada vez que los Pumas recuperaron la pelota apareció Rodrigo Isgró como una flecha para marcar dos tries más y hacer olvidar la ausencia de Moneta, cuyo regreso está pautado para los Juegos de París 2024.

Luciano González intenta zafar de la marca de dos jugadores de Canadá en el Seven de Singapur Bryan Foo / Gaspafotos

En el segundo tiempo, Gómez Cora hizo entrar a todo el banco, pero la intensidad no menguó y los Pumas 7s llegaron tres veces más al try para redondear otra gran actuación, con el aliciente de haber terminado con el in-goal inmaculado y sumar confianza de cara las instancias decisivas.

La victoria posterior de Nueva Zelanda ante Australia por 26-10 dejó a los argentinos en el primer lugar de la Zona A y deparó que el rival en cuartos fuera Irlanda. Un triunfo de los argentinos les asegurará el primer lugar en la temporada por primera vez en su historia.

Los cuartos de final comenzarán a las 8 con Gran Bretaña vs. Francia, de donde saldrá el rival de Argentina vs. Irlanda, que juegan a continuación. Estados Unidos vs. Nueva Zelanda y Sudáfrica vs. Australia completan el cuadro de los ocho equipos que pelearán por el título.

Irlanda se clasificó como mejor tercero luego de vencer a Gran Bretaña y caer ante Estados Unidos y Fiji en el Grupo C. Uno de los equipos más regulares de la competencia, todavía busca el primer título en su historia. Los Pumas 7s tienen individualidades y equipos para ir por toda la gloria.