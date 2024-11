Pumas 7s: Gregorio Pérez Pardo y Santiago Zangara, el comienzo de la renovación del seleccionado argentino

Las metas se renuevan pero la premisa es la misma: mantenerse como una potencia del rugby seven. Aunque en esta temporada Santiago Gómez Cora anhela algo más: ampliar el plantel para alimentar la competencia interna y empezar a proyectar otros jugadores hacia Los Ángeles 2028. En la primera gira por el Circuito Mundial de Seven, que abacará Dubái el próximo fin de semana y Ciudad del Cabo el siguiente, se estrenarían Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.

Con características similares en el juego, ambos llegaron por distintos caminos al radar de Pumas 7s. Gómez Cora aborda diferentes métodos de búsqueda, a partir de métricas, tamaño e intuición. A Pérez Pardo, por ejemplo, lo conoció cuando éste jugaba en SIC un seven de menores de 19 años y lo incluyó en el sistema junto a Joaquín Dragotto.

Santiago Gómez Cora quiere agrandar el plantel para intensificar la competencia entre sus integrantes, con miras a Los Ángeles 2028. Martin Cossarini - La Nacion

Zangara, en cambio, se desarrolló en la academia de UAR luego de formarse en Tala, de Córdoba. Sin minutos en la temporada en el Dogos XV campeón del Super Rugby Americas, recibió llamado del head coach del seleccionado argentino para un trial en Córdoba. “Lo conocimos hace dos meses. De entrada, estaba muy lejos, pero entrenamiento tras entrenamiento fue metiéndose en el segundo equipo, y después en el primero. Lo pusimos a prueba contra Uruguay y rindió bien. Tiene una velocidad interesante y una potencia muy buena. Tiene que trabajar el juego aéreo, que no traen incorporado los jugadores”, destacó Gómez Cora.

Zangara, de 20 años, no tuvo protagonismo en la conquista de Dogos XV. “Fue un año complicado, con algunas lesiones al principio que remonté. Por suerte llegaron los trials, quedé en el plantel y ahora llegó la chance de viajar para participar en el circuito. Fue todo muy rápido. Es increíble lo que estoy viviendo”, valoró el cordobés en diálogo para LA NACION. “Mi rol va a ser el de ball carrier. Trato, desde mi lugar en la cancha, de darle obtención al equipo y poner la pelota adelante. Este equipo no se basa en individualidades; cada uno tiene que cumplir su rol para que el equipo funcione y lograr resultados”, añadió.

Santiago Zangara es del club Tala; empezó a seguir el seven por Germán Schulz, también oriundo de la entidad cordobesa, y luego se pasó madrugadas mirando la especialidad de la que ahora es parte. Martin Cossarini - La Nacion

Con 1,90 metros y 98 kilos, procurará hacer valer su aporte físico y atlético. Algo similar a lo de Germán Schulz, uno de sus ídolos, pero la idea es que rote como forward o back. “Siempre seguí el seven y más teniendo a Germán como referente del club. Tuve dos convocatorias a Dogos 7s y me encariñé rápido con esta disciplina”, indicó Zangara. “Al principio seguía el seven únicamente por Germán, porque era un ídolo. Luego, con el paso del tiempo, fui siguiendo todos los circuitos y los partidos. No me perdía ninguno. Me juntaba con mis amigos a la madrugada, aunque al otro día tuviera colegio, e igual veíamos todo”, detalló. En estas semanas de concentraciones, convivió con Schulz, uno de los más veteranos, que participó las últimas tres veces en Juegos Olímpicos. “La relación es la mejor; él siempre me transmite tranquilidad. Todo el grupo me hace sentirme parte desde el día 1 y me ayuda a desenvolverme en la cancha”, se complació.

También Pérez Pardo pesa 98 kilos, pero distribuidos en 1,92 metros. Largo de piernas, intentará convertirse en un especialista en la recepción de salidas, una faceta vital en el seven. “Nos gustan su intensidad y su juego aéreo, pero sobre todo, cómo se mantiene de pie en el contacto, que es un arma muy importante en el seven. Por lo general los jugadores están aislados o lejos, y él hace muy bien aquello”, lo elogió Gómez Cora. Formado en San Isidro, este año integró los Pumitas en el Rugby Championship y el Mundial M-20, pero sus cualidades se adaptan más al seven. “Me gusta mucho la especialidad, que creció un montón en los últimos años. Recuerdo de chico levantarme a las madrugadas para ver los circuitos. También los Juegos Olímpicos; los seguí mucho. Siempre me gustó el seven”, comentó el rugbier zanjero, de 19 años.

Gregorio Pérez Pardo tratará de cumplir una función que desempeñaba muy bien Rodrigo Isgró, que se marchó al rugby de 15: recibir pelotas aéreas; mantenerse en pie aun tackleado es una de sus virtudes. Martin Cossarini - La Nacion

En el circuito pasado, con París 2024 en el horizonte, debutó solamente Facundo Pueyrredón, que jugó un puñado de minutos en la serie final en Madrid. Pérez Pardo sería uno de los primeros en hacerlo en una temporada que consta de seis etapas más la final en Los Ángeles. “Las expectativas son muy altas, pero me propuse disfrutar y aprender desde donde me toque. Puedo aportar mucho en el juego aéreo, en el contacto y en poner la pelota adelante”, apuntó. Al igual que su compañero, valoró la recepción de un plantel que viene trabajando desde hace muchos años casi siempre con los mismos miembros: “Hay una calidad humana muy grande. Hay una predisposición para los jugadores nuevos que es genial para sentirnos más cómodos”.

Con la partida de Rodrigo Isgró al rugby de 15, Gómez Cora rastrea cualidades similares. Jugadores atléticos que puedan desempeñar distintos roles. “Nosotros buscamos ese puesto más complejo. Los playmakers y los velocistas también son complejos de encontrar, pero son más fáciles de resolver. La talla no es tan fácil. Necesitamos jugadores que nos sostengan y mantengan la posesión en el quiebre de líneas. Ellos son dos chicos que se mantienen de pie en el contacto. Muchas veces, cuando uno está aprendiendo, por ahí yerra el camino, y mantenerse de pie le da un margen. Ellos tienen mucho para dar al equipo en lo físico”, explicó el entrenador.

Noventa y ocho kilos cada uno, 192 y 190 centímetros respectivamente y versatilidad: con Pérez Pardo y Zangara, Pumas 7s añade fisicalidad y polifuncionalidad. Martin Cossarini - La Nacion

En la búsqueda de opciones, Pumas 7s cuenta con una dotación más extensa. Este fin de semana, un segundo equipo se consagró campeón del Seven de las Bodegas en Liceo Rugby Club, de Mendoza. “Tenemos un grupo de jugadores para el corto plazo, otro para el mediano y otro para el largo. Los que están en el corto van a ir incorporándose. Habitualmente usamos 16 jugadores en una temporada y la idea es usar ahora entre 18 y 20, darles rodaje, ver si están como para el alto rendimiento y seguir trabajando para Los Ángeles”, indicó Gómez Cora, que tratará de tener más alternativas para “incomodar” a los que ya ostentan un largo recorrido en el Circuito. El camino a los Juegos Olímpicos de 2028 ya empezó.

