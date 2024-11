Pumas 7s: la misma base, pero con la premisa de encontrar nuevos jugadores rumbo a Los Ángeles 2028

Transcurrieron 116 días desde el desenlace de los Juegos Olímpicos de París para Pumas 7s, aquella dura eliminación ante Francia, el campeón, en los cuartos de final. Un tiempo prudente como para masticar la bronca de un séptimo puesto, en una competencia en la que los argentinos estuvieron por debajo de las expectativas. Santiago Gómez Cora no volvió a subir a un avión. “Es la primera vez que voy a salir del país desde ese día. Mi vida diaria está en los hoteles y los aviones. En vacaciones trato de estar en mi casa”, comentó el entrenador en diálogo para LA NACION, dos días antes de emprender una nueva aventura con el seleccionado argentino de seven, que dentro de dos sábados se estrenará el Circuito Mundial 2024/2025, en Dubái.

Pumas 7s empezará un proceso que apunta a Los Ángeles 2028, en el cual procurará revalidar que es una de las potencias de la especialidad. La temporada contará con seis etapas en el tramo regular más la serie final, que esta vez será en la propia Los Ángeles, en la primera semana de mayo.

Aaron Grandidier Nkanang conquista el segundo try francés en el cuarto de final en el que Pumas 7s quedó eliminado de los Juegos Olímpicos París 2024, el gran objetivo de la última temporada; casi cuatro meses después del cimbronazo, el seleccionado encara el nuevo Circuito Mundial. CARL DE SOUZA - AFP

Dubái (30 de noviembre y 1 de diciembre) y Ciudad del Cabo (7 y 8 de diciembre) serán dos de los torneos en semanas consecutivas. Luego se desarrollarán a cabo los torneos de Perth (24 al 26 de enero), Vancouver (21 al 23 de febrero) y los sucesivos de Hong Kong (28 al 30 de marzo) y Singapur (5 y 6 de abril), antes de la serie final (3 y 4 de mayo). Se redujo una etapa respecto a la temporada pasada y por primera vez en la historia no habrá campeonatos en Europa.

Una de las premisas de Pumas 7s es la ampliación del plantel, para agrandar la base de jugadores y alimentar la competencia interna. Incomodar a los que están para que den un plus. “Tenemos un grupo de jugadores para el corto plazo, otros para el mediano y otros para el largo. Los que están en el corto van a ir incorporándose. Habitualmente usamos 16 jugadores en una temporada y la idea es usar ahora entre 18 y 20, darles rodaje, ver si están como para el alto rendimiento y seguir trabajando para Los Ángeles”, explicó Gómez Cora. En total hay alrededor de 28 que se entrenan en Casa Pumas.

Gregorio Pérez Pardo fue descubierto cuando jugaba un seven por SIC a fines del año pasado, se incorporó al seleccionado a inicios de 2024 y este viernes viajará a Dubái. Martin Cossarini - La Nacion

Para esta primera gira viajarán Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara, dos de los jugadores a los que el entrenador viene preparando en su “laboratorio”. El primero, formado en San Isidro Club, fue detectado a fines del 2023 en un seven, se incorporó al sistema de seven a principios de año y participó en el Mundial juvenil de rugby de 15 como parte de los Pumitas. Zangara, surgido del cordobés Tala, integró el plantel de Dogos XV en el Super Rugby Americas de 2024, pero no llegó a debutar. Mostró sus cualidades técnicas y físicas en los trials realizados luego de París 2024 y se metió en la primera lista de la temporada. Ambos polifuncionales, de gran porte físico, Pérez Pardo y Zangara pueden desempeñar funciones de forwards y también de backs. Gómez Cora tratará de cubrir el hueco que dejó Rodrigo Isgró tras su partida al rugby de 15.

Santino Zangara, del club cordobés Tala, sobresalió en las pruebas posteriores a los Juegos Olímpicos de París y formó parte, aunque sin llegar a jugar, del plantel de Dogos XV campeón del Super Rugby Americas. Martin Cossarini - La Nacion

Otra de las novedades rumbo a la gira es la inclusión de Facundo Pueyrredón, que sumó un puñado de minutos en la serie final de 2024 en Madrid y ahora tendría mayor protagonismo. Organizador de juego, el cordobés se paró como medio-scrum en el entrenamiento del miércoles y sería la principal variante de Joaquín Pellandini. Tras el retiro de Gastón Revol, y mientras Alejo Lavayén está en la recta final de su recuperación de una lesión en una rodilla, Pueyrredón es uno de los que procurarán aprovechar una oportunidad. Por un desgarro sufrido en la pretemporada, Tomás Elizalde no viajará a este primer compromiso del tour.

Entre los 12 seleccionados involucrados, el mejor de las primeras seis etapas se consagrará “campeón de la liga”, mientras que los ocho primeros clasificados pelearán en Los Ángeles por el título de campeón del Circuito Mundial. Los últimos cuatro lucharán por mantener la categoría con los mejores cuatro del Challenger Series. “Imagino un año en el que todos van a estar acomodándose. Nosotros tenemos la ventaja de una base firme, con una planificación hecha. En ella la renovación es constante, pero tenemos un grupo sólido. Lleva años construir un equipo. Obviamente, va a haber variaciones en cuando a resultados y rendimientos en general, pero la idea es mantenernos competitivos, no empezar en cero”, indicó Gómez Cora.

"Lleva años construir un equipo", advirtió Santiago Gómez Cora (de blanco), el entrenador de Pumas 7s, que piensa en ir preparando al seleccionado para Los Ángeles 2028. Martin Cossarini - La Nacion

Campeones de la porción regular de 2023/2024 y segundos en la serie final, los argentinos tiene todo como para afianzarse en la elite del seven. El grueso del plantel, que generó una identidad propia, decidió mantenerse en la especialidad, y la decepción de París 2024 puede funcionar como combustible para no estancarse y volver a soñar en grande.

