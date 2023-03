Pumas 7s venció al poderoso Fiji y pasó a las semifinales en Vancouver, donde fue campeón en 2022

escuchar

Argentina está nuevamente entre los mejores cuatro equipos en un torneo del Circuito Mundial de Seven. En un final dramático de un partido cambiante, Pumas 7s superó a Fiji y se instaló otra vez entre los semifinalistas. Una costumbre de un equipo que asimiló el hecho de competir en las alturas y al que los rivales ya miran de otra manera. Una potencia, Fiji, si bien está en un proceso de recambio, viene sufriéndolo: en los últimos tres mano a mano el seleccionado insular quedó eliminado por el dirigido por Santiago Gómez Cora. Primeramente, en los cuartos de final de Hamilton; luego, en las semifinales de Los Ángeles, seis días atrás, y ahora, en un cuarto de final que fue partidazo, tuvo de todo y concluyó 19-14 en favor de los argentinos.

Fiji empezó dominando y se puso en ventaja con un try de Jerry Tuwai, su principal figura, pero Argentina dio vuelta rápidamente el tanteador con la estrategia que está desarrollando en los últimos torneos: juego frontal, directo, con la potencia de Rodrigo Isgró, Matías Osadczuk y Luciano González como armas de quiebre. Además, estuvo fino en el traslado de la pelota, como en el try consumado por Osadczuk, que se gestó atrás de la mitad de la cancha y terminó con el jugador formado en SITAS en el in-goal. Dos minutos más tarde, llegó el de Marcos Moneta, también con ese juego frontal, que en esta ocasión tuvo a Isgró quebrando la defensa.

Compacto de Argentina 19 vs. Fiji 14

La segunda etapa fue vibrante de principio a fin. El vértigo se adueñó de la escena y los ataques se impusieron a las defensas, a pesar de que no hubo muchos tries. Manueli Maisamoa igualó luego de una secuencia larga y Pumas 7s tuvo sus oportunidades de ganar. Moneta cometió un knock-on cerca del in-goal y contó con otra chance, que, jugada con el pie, terminó con la pelota escapada por detrás de la franja de puntuación. También Isgró quedó cerca, en otra ocasión, mientras que los isleños tuvieron posibilidades de contraataque, pero les faltó precisión. Con el tiempo cumplido, se jugó durante tres minutos más, hasta que el balón que llegó a Moneta a 35 metros del in-goal. El Rayo aceleró como para justificar su apodo y su reencuentro con el try fue inevitable. El wing recuperó el nivel de 2021 y volvió a ser decisivo. En este fin de semana anotó tries en los cuatro partidos del seleccionado argentino.

Rodrigo Isgró recibe un topetazo sudafricano; es uno de los tractores del juego frontal que ahora practica Pumas 7s. Prensa UAR

En el primer turno del segundo día de competencia, el equipo había vencido a Sudáfrica por 12-0 en el encuentro pendiente de la rueda de grupos, por la zona B. En un duelo cerrado, dominado por las defensas, unos y otros se fueron igualados al descanso, pero el partido se abrió en el tramo final, primeramente por medio de Moneta, tras una gran apilada de Tomás Elizalde, y luego mediante Germán Schulz, que definió una buena jugada previa de Osadczuk. El triunfo no sólo le valió al ganador la clasificación como primero del grupo, sino también dejar fuera de la carrera por la copa a Sudáfrica, rival directo en el ranking de la temporada que decidirá cuatro cupos en los Juegos Olímpicos de París. Los Blitzboks además cayeron por 17-12 ante Kenia en la pelea por el 9º puesto, por lo que retrocederán algunos escalones en la tabla cuando termine el fin de semana. Hasta ahora están empatados en el segundo lugar con los argentinos, también dueños de 86 unidades.

Síntesis de Argentina 12 vs. Sudáfrica 0

Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, Pumas 7s participó en 16 torneos, y en ocho alcanzó las semifinales. Un reflejo de la regularidad de un seleccionado que tiene motivos como para ilusionarse con repetir el título de campeón de 2022 en la misma ciudad canadiense. Nueva Zelanda, el principal favorito y líder de la tabla anual, cayó en los cuartos de final a manos de Australia por 17-7. El otro choque de la etapa fue el que Francia le ganó a Gran Bretaña por 15-7.

Este domingo, a las 19.10 y con televisación de la plataforma Star+, Argentina se verá las caras con Irlanda, que superó a Estados Unidos por 15-10 con definición por muerte súbita y es uno de los adversarios a los que todavía no logró derrotar en la temporada: cayó por 21-17 en Hong Kong y por 19-14 en Dubái. Sin embargo, ahora tiene el traje de favorito.

Todos destacan la pasión con la que juegan los rugbiers argentinos. Prensa UAR