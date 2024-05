Facundo Díaz Acosta se perderá Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024 por una lesión

Escuchar

En una temporada soñada, en la que ganó su primer título ATP, nada menos que en Buenos Aires, Facundo Díaz Acosta se topó con un obstáculo que no le permitirá actuar en Roland Garros (el segundo Grand Slam del año, que comenzará el 26 del actual) ni en los Juegos Olímpicos , ya que al ausentarse del Bois de Boulogne no podrá sumar puntos para el ranking que le permitan estar entre los mejores cuatro singlistas argentinos y clasificarse para París 2024. El número 48 del mundo no pudo recuperarse de un edema óseo clavicular y debió confirmar su ausencia del major francés.

Díaz Acosta, lesionado, se perderá Roland Garros y, por ende, París 2024 JOSEP LAGO - AFP

Díaz Acosta jugó por última vez el 24 de abril. Aquella tarde, en Madrid, perdió frente al canadiense Denis Shapovalov en tres sets. Durante el encuentro, correspondiente a la primera ronda del Masters 1000 de la capital española, recibió atención médica y, más de una vez, dio la sensación de que se iba a retirar, pero finalmente completó el partido. Se bajó del torneo siguiente y regresó a Buenos Aires para la rehabilitación de una lesión que se había producido antes del certamen en la Caja Mágica. Sin embargo, todavía no está en condiciones de jugar y debió bajarse del Abierto de Francia (el año pasado, tras entrar en el cuadro principal como lucky loser, cayó en la primera ronda).

“Es una pena grande pero la prioridad es que se cure y preparar bien lo que resta del año”, le comentó a LA NACION Mariano Monachesi, el entrenador de Díaz Acosta desde que el jugador de La Lucila llegó a los doce años a la academia de Liceo Naval, frente al estadio Monumental.

La prueba de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 se disputará desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto, en Roland Garros. Habrá cinco competencias: singles masculino y femenino (64 jugadores), dobles masculino y femenino (32 equipos) y dobles mixtos (16 equipos). Cada país podrá tener en París un máximo de seis jugadores y seis jugadoras. En la competencia de singles (masculino y femenino) se permite un máximo de cuatro jugadores por país (con prioridad para los 56 que ingresan de manera directa), es decir que Díaz Acosta necesitaba encumbrarse como una de esas cuatro raquetas en el ranking del 10 de junio, el día después de Roland Garros, para ganarse una plaza en los Juegos.

Facundo Díaz Acosta no podrá jugar en Roland Garros este año Julian Finney - Getty Images Europe

Hoy, Díaz Acosta es el quinto mejor clasificado de la Argentina y ya no tendrá tiempo para intentar superar a Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (22°), Tomás Etcheverry (28°) y Mariano Navone (31°).

En octubre del año pasado, Díaz Acosta ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. En ese momento, el corte de entrada tenía a tres argentinos clasificándose para los JJOO por aceptación directa (Cerúndolo, Báez y Etcheverry) y, en ese contexto, Díaz Acosta sí estaba manteniendo su plaza en París 2024 como campeón panamericano. Pero hoy, sobre todo por la fantástica irrupción de Navone, quedó relegado al quinto lugar.

