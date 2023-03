Dogos XV perdió contra Peñarol un partidazo de 76 puntos en el Super Rugby Americas

escuchar

Intenso, cambiante. Y hasta un poco raro. El enfrentamiento entre Dogos XV y Peñarol por la tercera fecha del Super Rugby Americas fue eso, porque ganaba uno, vencía el otro y terminó imponiéndose el primero; porque tuvo 76 puntos en total, inusual cantidad en los torneos internacionales del continente; porque un equipo que tuvo jugadores de menos por amonestaciones sacó provecho del momento; porque el perdedor sigue primero en la tabla de posiciones.

El cuadro uruguayo se impuso por 41-35 revirtiendo un 24-32 en el club cordobés Tala. Las gradas del estadio de Villa Warcalde estuvieron completas: mucho público acudió con el entusiasmo de la primera victoria, lograda un par de semanas atrás en la misma cancha, más el incentivo del breve invicto y hasta la buena presentación ambiental por fuera de las tribunas, con luces y camiones de comida.

Hubo luces en el juego y también fuera de la cancha en el club Tala, de Villa Warcalde. SRA / Gaspafotos AGUILERA

Hubo premio para la gente. No en el resultado, claro, pero sí en un buen espectáculo. Atractivo, de propuestas generosas. Peñarol es el campeón defensor, y jugó como tal, aunque con bajones en su rugby. Tomó la delantera con tries de Santiago Álvarez y Juan Manuel Alonso, pero se topó con un penal de Julián Hernández y un try de Ernesto Giudice. A pesar de tarjeta amarilla para Lucas Bianchi, consiguió dos tries más y un inhabitual bonus ofensivo ya en la mitad inicial, que terminó 24-11 en favor del conjunto carbonero.

La segunda parte mostró una decida reacción de Dogos XV, que obtuvo 21 tantos seguidos mediante tries de Hernández (20 puntos en total), Román Pretz y Agustín Moyano y pasó al frente por 32-24. Pero lo que había resultado inocuo para Peñarol, las amonestaciones, no lo fue para el local: el equipo rojo recibió dos sin-bin, su rival usufructuó las bajas y con conquistas de Manuel Diana (distinguido como el mejor jugador del encuentro) y Manuel Ardao se llevó a Montevideo el triunfo y la conservación del invicto, tras uno de los compromisos más bravos que tenía en el calendario.

Compacto de Dogos XV 35 vs. Peñarol 41

Con la otra franquicia argentina del torneo, Pampas, había pasado casi lo opuesto este viernes: jugando mal, sacó un éxito por 27-16 sobre el último, American Raptors, en la cancha de CASI. La jornada se completará este domingo, cuando Cobras Brasil XV reciba a Yacaré XV, de Paraguay; queda libre Selknam, de Chile.

La palabra de Manuel Diana, el mejor del encuentro

Esto fue lo que dijo la figura de la cancha al finalizar el partido 💬pic.twitter.com/b6BZ2cDFnx — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) March 5, 2023

Pese a la caída, Dogos XV, uno de los tres equipos que ya han protagonizados tres cruces en el certamen, continúa al frente de la tabla de posiciones, que es la siguiente:

Dogos XV (Córdoba), con 11 puntos en 3 partidos

(Córdoba), con en Selknam (Chile), con 10 en 2

(Chile), con en Peñarol (Uruguay), con 9 en 2

(Uruguay), con en Pampas (Buenos Aires), con 9 en 3

(Buenos Aires), con en Yacaré XV (Paraguay), con 1 en 1

(Paraguay), con en Cobras Brasil XV , sin puntos en 2

, en American Raptors (Estados Unidos), sin unidades en 3

Peñarol gana un line-out, como también ganará el partido por un prolífico 41-35 en uno de los desafíos más exigentes de su agenda. SRA / Gaspafotos AGUILERA

LA NACION