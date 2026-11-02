Pumas en Dublín: varios sumaron minutos en sus clubes antes de incorporarse al plantel

Se juntaron la semana pasada en Londres, se dispersaron en sus clubes y la mayor parte del plantel se volvió a reunir el domingo en Dublín. Luego de la concentración en Londres, varios integrantes de los Pumas jugaron en sus equipos a días del choque ante Irlanda, el 6 de noviembre, perteneciente a la cuarta fecha del Nations Championship.

La principal novedad en la lista que dio a conocer Felipe Contepomi el último viernes fue la inclusión de Facundo Isa, que regresó a una convocatoria después de un año y medio. El santiagueño llega afilado a noviembre: en el encuentro que cerró la octava fecha del Top 14 fue una de las grandes figuras de Pau, que superó con autoridad 34-14 a un equipo alternativo de Toulouse.

Participativo en ataque, con su potencia característica para ganar la línea de ventaja, apoyó dos tries y también cumplió una gran tarea defensiva, liderando la estadística de tackles (15) y con dos pelotas recuperadas. El jugador de 33 años está atravesando un presente óptimo y se sumó al plantel puma en lugar de su compañero de club, Santiago Grondona, que sufrió una lesión.

Efraín Elías completó los 80 minutos en Toulouse, mientras que Tomás Rapetti ingresó en la segunda mitad como pilar derecho. Por su parte, Julián Montoya recibió una tarjeta amarilla en Pau por un tackle alto y fue reemplazado a los 66 minutos. En el otro encuentro de la jornada de domingo, Justo Piccardo apoyó uno de los tries de la goleada de Montpellier 69-10 sobre Castres. El centro fue indomable en ataque, con 10 tackles superados y 103 metros recorridos. Para Contepomi y su staff no fue una buena noticia que estos cinco jugadores sumen minutos el domingo; el test ante Irlanda será el viernes, por lo que sólo tendrán cinco días de descanso y además se incorporaron un día después que el resto de sus compañeros.

Marcos Kremer jugó el partido completo en el triunfo de Clermont 37-30 sobre Racing 92. Nuevamente se ubicó como segunda línea, un rol que no ocupará en noviembre. Tomás Albornoz sumó 69 minutos en Toulon, que superó a Perpignan 25-24 y sigue trepando en la tabla. El apertura tuvo un gran inicio de temporada en su club, aunque esta vez no lució. Juan Martín Scelzo ingresó en el triunfo del Stade Français sobre La Rochelle en una fecha que tuvo el debut de Nicolás Roger en Vannes.

El apertura santiagueño, que no fue convocado para los tests de noviembre, aportó diez puntos en el equipo recién ascendido, que también contó con Francisco Gorrissen, Matías Alemanno, Santiago Medrano y Bautista Pedemonte. Ninguno fue tenido en cuenta para preparar el test ante Irlanda. Otros que fueron omitidos en la lista son Lucas Paulos, Rodrigo Bruni y Facundo Bosch, titulares en la derrota de Bayonne 19-14 ante Bordeaux Bègles. Bosch cumplió su partido n° 100 en el club vasco y recibió el reconocimiento de sus compañeros.

En Inglaterra, Joaquín Moro tuvo un gran ingreso en la segunda etapa en la victoria de Leicester Tigers 22-16 sobre el Bristol Bears de Pedro Rubiolo, Matías Moroni y Benjamín Grondona. Rodrigo Isgró jugó apenas nueve minutos en la victoria de Harlequins frente Exeter Chiefs, mientras que Simón Benítez Cruz y Francisco Moreno jugaron en la caída de Newcastle Red Bulls ante Saracens. Ignacio Mendy sigue haciendo tries en Benetton, que superó a Edinburgh en una nueva jornada del United Rugby Championship. Además, Bautista Bernasconi apoyó uno y fue elegido como el mejor jugador de la cancha. El hooker perdió la pulseada con Leonel Oviedo en la lista de noviembre y deberá conformarse con el llamado a Argentina XV, que el viernes se medirá ante Inglaterra A en Bath.

A pocos días del encuentro ante Irlanda, los descansos son buenas señales en la cabeza de Felipe Contepomi, para llegar en mejores condiciones físicas y mentales a una gira demandante, de cuatro semanas consecutivas ante rivales del Seis Naciones. Juan Martín González, Guido Petti Pagadizábal, Mayco Vivas, Boris Wenger, Joel Sclavi, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Juan Cruz Mallía y Gerónimo Prisciantelli no vieron acción y llegarán más frescos, además de Pablo Matera, Tomás Lavanini, Leonel Oviedo, Agustín Moyano, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler, los que no se desempeñan en Europa. Por política de la Unión, los convocados de Irlanda descansaron para preparar con mayor antelación el primer choque de noviembre, en el que esperarán a unos Pumas necesitados.