Así quedó el historial entre Boca y River, tras el triunfo del xeneize en el Superclásico

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El local se impuso en la Bombonera y estiró la ventaja sobre su clásico rival, al que le ganó en las tres últimas presentaciones por campeonatos locales
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Boca y River se enfrentaron este domingo en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Y el triunfo fue para el local, que venció por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo. River terminó el partido con dos hombres menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
En los últimos seis enfrentamientos entre ambos hubo cuatro victorias del xeneize y dos del Millonario. Boca festejó en el Apertura y Clausura de este año y acumula tres triunfos al hilo.
Historial del Superclásico
Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 267 veces a lo largo de la historia, con 95 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.
- Por ligas nacionales, apartado en el que se agrega el partido del domingo, se cruzaron en 219 oportunidades, con 81 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 empates.
- Por copas nacionales hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.
- En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras y el historial es más parejo: Boca cosechó 11 triunfos y River 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.
Los últimos cinco Superclásicos
- 1°/11/2026 - Torneo Clausura 2026 - Fecha 15: Boca 1-0 River.
- 19/4/2026 - Torneo Apertura 2026 - Fecha 15: River 0-1 Boca.
- 9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.
- 27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.
- 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River.
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