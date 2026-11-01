China cumplió con la amenaza y borró de la programación a la Liga de España por el Caso Mbappé

La suspensión de las transmisiones de LaLiga en la televisión estatal china continúa vigente. Este sábado, CCTV volvió a dejar fuera de su programación todos los encuentros del campeonato español, una medida adoptada el lunes pasado tras las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme vinculado a Mao Zedong. La excepción fue Migu, la plataforma digital que posee los derechos exclusivos de LaLiga en China, que sí mantuvo gran parte de su oferta de partidos.

Según comprobó EFE, ninguno de los encuentros disputados entre viernes y sábado (Villarreal-Espanyol; Levante-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Celta de Vigo; Real Betis-Málaga; y Barcelona-Alavés) apareció en la grilla de CCTV. Tampoco figuraban los compromisos programados para la noche del domingo y la madrugada del lunes en horario local, entre ellos Racing de Santander-Real Madrid, Athletic-Real Sociedad y el clásico vasco. En la aplicación de la cadena todavía pueden encontrarse algunos partidos emitidos antes de la sanción, aunque el más reciente corresponde al Celta-Betis del 25 de octubre.

Una mujer pasa junto a un anuncio en el que aparece la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé, en Shanghái, China, el 30 de junio de 2026. (Chinatopix vía AP) CHINATOPIX

Otro dato llamativo es que no hay registros de encuentros del Real Madrid disponibles en la plataforma de CCTV, ni de la actual temporada ni de la anterior. Históricamente, la señal estatal solía ofrecer entre uno y dos partidos por jornada del campeonato español.

La situación es diferente en Migu, socio digital de LaLiga en el mercado chino hasta la temporada 2029/30. La plataforma mantuvo casi intacta su programación del fin de semana, aunque el partido entre Racing de Santander y Real Madrid no figuraba en el calendario. Además, tampoco aparecen disponibles encuentros previos del conjunto blanco, mientras que el resto de los partidos sí conservan resultados, resúmenes y repeticiones completas.

En los primeros días de la controversia, usuarios de redes sociales chinas señalaron que Migu también había retirado videos con goles de Mbappé en el último clásico entre Real Madrid y Barcelona, una medida que alimentó la percepción de un veto específico hacia el delantero francés.

Botellas de una bebida con electrolitos de Dongpeng Beverage Group, que presentan al francés Kylian Mbappé, se exhiben a la venta en un supermercado de Pekín, el martes 27 de octubre de 2026 Andy Wong - AP

El conflicto se originó cuando Mbappé reveló en una entrevista que uno de sus memes favoritos mostraba su rostro sobre el de un “dictador chino”, en una referencia que muchos asociaron con Mao Zedong. Aunque nunca mencionó al líder comunista de forma explícita, sus palabras generaron una fuerte reacción en China, donde varias empresas rompieron acuerdos comerciales con el futbolista y CCTV decidió suspender la emisión de partidos de LaLiga, contenidos relacionados con el jugador y campañas publicitarias en las que participaba.

Ante la magnitud del revuelo, Mbappé pidió disculpas en francés, inglés y chino. También LaLiga expresó su pesar por el episodio y su presidente, Javier Tebas, envió una carta al Grupo de Medios de China (CMG), organismo del que depende CCTV. La corporación confirmó haber recibido la comunicación y destacó que el club se sumó a las disculpas y manifestó respeto hacia China, aunque hasta ahora no precisó si considera suficiente ese gesto ni cuándo podrían restablecerse las transmisiones.

Kylian Mbappé se disculpó tras el comentario que hizo sobre el meme de Mao Zedong, pero sus partidos con Real Madrid sigue sin difundirse en China JOSE JORDAN - AFP

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino evitó pronunciarse sobre el futuro de las medidas adoptadas contra el futbolista y sobre la eventual reanudación de la cobertura de LaLiga en la televisión estatal. Mientras tanto, el campeonato español sigue prácticamente ausente de una de las pantallas deportivas más influyentes del país asiático.

No alcanzó con las disculpas

Cabe recordar que Mbappé, había pedido disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia”.

“En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente», apunta Mbappé.

La polémica llegó así hasta el Gobierno chino, que, a través del Ministerio de Exteriores, advirtió de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”.

Un autobús que muestra a Kylian Mbappé, en una campaña para la bebida electrolítica «Bushuila» del grupo Dongpeng Beverage, circula por una calle de Shanghái el 27 de octubre de 2026. JADE GAO - AFP

LaLiga, por su parte, reaccionó “lamentando profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos” y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China. Asimismo, Real Madrid, a través de su página oficial, pidió disculpas al pueblo chino por “cualquier malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de Mbappé, reafirmando su respeto hacia China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como hacia los millones de aficionados chinos que profesan afecto al club”.