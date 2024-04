Pumas en Europa: Lucio Cinti se lució con un try para Saracens en la Premiership y Julián Montoya anotó para Leicester

Escuchar

Lo que se anticipaba como un duelo atractivo con el plus de tener frente a frente a destacados jugadores de los Pumas, se diluyó mucho antes de empezar. Lejos en la tabla de la inglesa Premiership y después de dos exigidas victorias por copas europeas, Gloucester puso una formación alternativa. Y Saracens, uno de los aspirantes al título de campeón, no tuvo contemplaciones y, con el aporte goleador del argentino Lucio Cinti, lo aplastó por 46-24.

El back platense, que debutó en los Pumas en 2020, se afirmó el año pasado como el Nº 13 titular y pasó al poderoso Saracens, de Londres, viene teniendo una gran temporada en la liga. Junto a su compañero en el equipo de UAR y amigo desde la época del seleccionado juvenil de seven Juan Martín González, también titular este sábado, se convirtió en una pieza importante en el campeón vigente. Este sábado anotó el cuarto try de la campaña (dos por Premiership y dos por Copa de Campeones de Europa) en 13 partidos, diez de ellos, jugados desde el inicio.

Gloucester viene de dos compromisos exigentes por la Challenge Cup; victorias sobre Castres en los octavos de final y Ospreys en los cuartos lo ubicaron entre los cuatro mejores. Ya sin posibilidades de acceder a las semifinales de la Premiership y a resguardo del descenso (lleva 22 puntos a Newcastle, el colista), eligió hacer descansar a sus principales figuras y presentarse con una alineación alternativa, compuesta por varios jugadores provenientes de la academia. Entre los ausentes se contó a Santiago Carreras, además de a Matías Alemanno, que sobrelleva una lesión ligamentaria en una rodilla. Esto les dio la chance de ser titulares a Mayco Vivas y Santiago Socino, en una de sus últimas actuaciones como parte de los Cherry & White, ya que según la prensa francesa en la próxima temporada pasará a Agen, de la segunda categoría del país continental.

💪🐙 ¡LUCIO CINTI SIGUE EN UN MOMENTAZO! El Pulpo se anotó en el triunfazo de Saracens sobre Gloucester por 46-24.



⭐ Mirá la #Premiership en #StarPlusLA. pic.twitter.com/5MdNut7m6I — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 20, 2024

Sin equivalencias, a los 20 minutos Saracens ya ganaba por 22-0, incluido un hat-trick de Tom Parton. La ventaja llegó a ser de 32-0 antes de que Josh Hathaway anotara su propio triplete para Gloucester, pero el campeón no levantó el pie del acelerador. El try de Cinti llegó a los 22 minutos de la segunda etapa, en una acción de contraataque que rubricó quebrando un tackle y arrollando a un segundo defensor para aterrizar en el in-goal. En total hubo siete tries contra cuatro, lo que le valió un punto de bonus ofensivo a cada equipo.

Otro argentino que se anotó en el in-goal es Julián Montoya, que a los 11 minutos adelantó a Leicester en su visita al puntero, Northampton, coronando una acción que nació en la base de un maul. Sin embargo, el local reaccionó y se quedó con una importante victoria por 40-17 que le permite seguir arriba, a cinco puntos de Bath, que derrotó a Exeter por 26-13 como visitante.

¡La fortaleza del pack de Leicester! Julián Montoya y su tercer try en la temporada. 🇦🇷🐯



⭐ Mirá la #Premiership en #StarPlusLA. pic.twitter.com/i9rzii4B8A — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 20, 2024

El domingo habrá más presencia argentina: Matías Moroni y Eduardo Bello estarán en el banco de Newcastle en su visita a Bristol Bears. En cambio, Sale Sharks recibirá a Harlequins sin Agustín Creevy.

También en Francia hubo actividad. Los argentinos que se subieron a un marcador son los ex Pumas de Oyonnax: Lucas Mensa marcó su segundo try de la temporada y Domingo Miotti aportó 8 puntos con el pie en la derrota por 43-13 a manos de Racing 92.