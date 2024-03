Ranking de salarios: quiénes son los seis rugbiers con los mejores sueldos en el mundo de la ovalada

Escuchar

Así como el fútbol tiene su ranking de jugadores mejor pagos del mundo, el rugby también puede presumir del suyo. Es cierto que las cifras son menores, pero la ovalada también cuenta con sus propios millonarios. Un medio inglés compiló los seis mejores salarios brutos del rugby, sin contar bonus, recompensas ni contratos publicitarios. “En algunos casos, estos convenios pueden duplicar instantáneamente los sueldos de los deportistas” , se lee en Ruck.co.uk, el portal que publicó el escalafón. A continuación, el Top 6 de los rugbiers que más ganan en el mundo:

1. Owen Farrell (Racing 92, Francia): 1,2 millones de libras (1,5 millones de dólares anuales)

Racing 92 de Francia confirmó en enero el contrato por dos años para el apertura o centro que permanecerá en Saracens, de la Premiership inglesa, hasta el final de esta temporada. Se estima que el pase del capitán de la selección inglesa en el último mundial costará cerca de medio millón de dólares. “Racing 92 confirma la llegada de Owen Farrell (32 años) para el equipo. El internacional inglés firmará por dos años y se unirá el 1 de julio”, reza la publicación en redes sociales del club francés. Fue la transferencia del año y Farrell no jugó el Seis Naciones por una “cuestión mental”. No volverá a ponerse la camiseta inglesa al menos hasta comienzos de 2026, cuando expire su convenio con el club francés que lo convierte en el rugbier mejor pago del mundo: las reglas de la Rugby Union impiden ser convocados a los jugadores que militen en el extranjero.

Farrell en Saracens e Inglaterra

2. Finn Russell (Bath): 1 millón de libras (1,26 millones de dólares anuales)

Apertura o centro como Farrell, el escocés hizo el camino inverso: pasó de Racing 92, donde ganaba un millón de dólares, a Bath, en la Premiership, y con un contrato aún más redituable. Después de cuatro temporadas en Francia, se unió al equipo inglés el año pasado, tras firmar por tres campañas. “ Disfruté mi tiempo en el Racing 92 y aprendí un montón . Ahora es el momento de un nuevo desafío, en una nueva liga, y con el objetivo de llevar a Bath a lo más alto de la tabla de posiciones en la Premiership, además de competir por las copas domésticas y los torneos europeos”, dijo Russell al rubricar su contrato. Su equipo marcha segundo en el máximo torneo inglés, con 42 puntos, apenas dos unidades por debajo del líder, Northampton. El último fin de semana venció por 42-24 a Sale.

Finn Russell, con la copa Doddie Weir Cup tras ganar con Escocia el partido ante Gales (27-26) por el Seis Naciones ADRIAN DENNIS - AFP

3. Maro Itoje (Saracens): 850 mil libras (1,07 millones de dólares anuales)

Mucho se habló de la renovación del segunda línea con su actual club en la Premiership a fines del año pasado. Los portales especializados especulaban con que el equipo le había ofrecido un contrato a la baja: de 800 mil libras anuales a poco más de la mitad. Su altísimo salario había sido una de las razones por las que Itoje descartó hace dos años la propuesta de Racing 92. Finalmente, el 31 de enero de este año, Saracens anunció la continuidad de Itoje, favorecida en parte por la “ayuda” de la Rugby Union. La unión inglesa, para evitar que los jugadores emigren y así perderlos en la selección, alimenta con recursos propios los sueldos de los jugadores ingleses. Se los llama “contratos híbridos”. En el caso de Itoje, la Rugby Union colaboró con cerca de 160 mil libras -US$ 200 mil- para mantenerlo en Inglaterra y que pueda seguir representando a la Rosa.

“Saracens es mi casa y no puedo estar más contento por quedarme aquí. Mirando hacia atrás, estoy muy orgulloso de todo lo que conseguimos en los últimos diez años. Este es el mejor lugar para continuar con mi evolución”, dijo Itoje a la hora de firmar su nuevo contrato.

4. Dan Biggar (Toulon): 800 mil libras (1 millón de dólares anuales)

Se trata del único galés en la lista, que fue en ascenso en los últimos años: de Ospreys, en su país, a Northampton y de allí a Toulon, a fines de 2022. El capitán y apertura del seleccionado galés gana cerca de un millón de dólares al año en el club francés. A la hora de firmar el contrato, Biggar justificó su decisión: “Creo que era una oportunidad única y la tenía que agarrar. Jugar en un equipo de la talla e historia de Toulon es un poco como si te llamara un Real Madrid o un Barcelona en el fútbol”, comparó Biggar.

El galés Dan Biggar anota un try contra los Pumas en el último mundial, disputado en Francia ap - AP

Sin embargo, no todo es positivo en su nuevo club. En noviembre de 2023, el apertura que jugó ante los Pumas en el Mundial sufrió una aparatosa lesión: en pleno partido con Perpignan, como visitante, Biggar había comenzado su carrera para patear a los palos. Y no pudo hacerlo por una lesión en la parte baja de su espalda. Cayó al césped, no pudo continuar y debió ser reemplazado. Recién volvió a entrenarse en diciembre y volvió antes de la Nochebuena. Hubo incluso rumores de retiro, pero el apertura de 34 años anunció que cumplirá su contrato, que rige hasta mediados del año que viene .

5. Antoine Dupont (Toulouse): 700 mil libras (885 mil dólares anuales)

El francés es el primer medio-scrum de la lista de rugbiers con los mejores salarios. Luego de la decepción del Mundial en su país, el jugador de Toulouse se decidió por el rugby seven y probará suerte con su seleccionado en los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán a mitad de año. A los 27 años, Dupont decidió no jugar el Seis Naciones para enfocarse en el seven. En su debut en el circuito de rugby reducido, hace un mes, el francés fue ovacionado.

En el estreno, frente a Estados Unidos, Dupont vio en el banco el comienzo del partido. Con el número 25 en la espalda, ingresó a los 3m20s del segundo tiempo, cuando su conjunto estaba arriba por 19-7. Ciertamente, no tuvo mucha participación. La primera pelota que tocó ingresó a un scrum en ataque. Su acción más positiva llegó a continuación, cuando limpió un ruck a pura potencia y propició un nuevo try francés. Luego, formó como apertura y cometió un pass-forward que le entregó la última acción del partido a Estados Unidos, y el conjunto norteamericano logró descontar.

Antoine Dupont, en su debut como jugador de seven, durante el torneo de Vancouver (Canadá) JEFF VINNICK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

6. Handre Pollard (Leicester Tigers): 610 mil libras (770 mil dólares anuales)

Otro apertura o centro en la lista, Pollard ganaba aún más en el Montpellier francés (más de un millón de dólares al año), pero aceptó un recorte salarial para jugar en Leicester Tigers, de la Premiership inglesa. El sudafricano de 30 años, que también puede jugar de centro, firmó por dos años con opción a un tercero a fines de 2021. “Siempre quise venir a Inglaterra” , dijo Pollard, quien también jugó en su país y en Japón. Y agregó, cuando su pase a Leicester se hizo oficial: “Quise venir hace tres años, pero no existió la chance, así que tuve que ir a otro lado”. Ese “otro lado” fue Montpellier, donde jugó 29 partidos y anotó 175 puntos. “Tener una oportunidad en un club como este es algo que no se puede dejar pasar. Honestamente, fue una decisión fácil”, agregó.

Handre Pollard, con la camiseta de Sudáfrica, ensaya un tiro a los palos en el último mundial, disputado en Francia, y en el que se consagró campeón ANTONIN THUILLIER - AFP

