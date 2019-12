Los libros de Perasso y De Vedia

Tomás de Vedia y Sebastián Perasso comparten varios lazos: nacieron, jugaron de backs y fueron campeones en el San Isidro Club (SIC) y sus padres, Ricardo y Emilio, han estado estrechamente vinculados a las décadas de oro de 1970 y 1980 del club de Boulogne y del seleccionado nacional. Pero en estos últimos años hay otra pasión que los une además de la del rugby: la escritura. Ambos se lanzaron a la maravillosa aventura de publicar libros y de contribuir a una veta bibliográfica que el rugby en la Argentina recién está explorando con mayor asiduidad.

Cheba Perasso, de profesión escribano, está cerca de dar a luz su décimo libro, que por ahora lleva el título de "Leyendas ovaladas" y que contiene 40 entrevistas a figuras emblemáticas del rugby argentino de todos los tiempos. Su primera publicación fue "Rugby Didáctico I", en 2007, y bajo esa misma dominación llegó al 7, en 2016. A través de esos libros, Perasso fue abordando la historia, las estadísticas, el coaching y el rugby infantil, al que además entrena en el SIC desde 2011. A esa serie le agregó la biografía de Carlos Veco Villegas (quien entrenó junto a su padre al SIC de los 70 y 80, además de los Pumas en los 70) y uno último llamado "El Interior", donde aborda su otra gran tarea: recorrer el país visitando clubes.

"A los 20 años leí mi primer libro y a partir de ahí nació mi pasión por la lectura y la escritura", me cuenta Perasso, quien además de formar parte de la subcomisión de rugby del SIC, de ser el responsable del coaching y de entrenar a los más chiquitos, va de un lado para otro: en los últimos nueve años visitó 180 ciudades, 100 clubes, dio 295 charlas y, a excepción de Venezuela, estuvo en todos los países de Sudamérica. Es un formador y un maestro del rugby.

Camada 69 (acaba de cumplir medio siglo), fue campeón del Nacional de Clubes con el SIC en 1993 y jugó hasta los 32 años. Sus días parecen de 48 horas, ya que al tiempo dedicado al rugby debe coordinarlo con su familia (mujer y dos hijos) y con su trabajo de escribano, el cual comparte con su padre, el Gringo Emilio Perasso. "Ya recorrí dos o tres veces todo el país y te puedo asegurar que se juega en todos lados, incluso en pueblitos perdidos. Y en todos, las raíces de este juego son las mismas", agrega.

Tommy de Vedia fue 3 veces campeón en una de las puntas del SIC, jugó en los Pumas al igual que Tacho, su padre, y probó el profesionalismo en Saracens y London Irish, en Inglaterra. Además de su tarea como comentarista en la televisión, ejerce su profesión de coach de neurociencia aplicada al alto rendimiento. Ahí apunta su reciente libro, "Mente fría, corazón caliente" (Club House), cuyas primeras páginas están dedicadas a un episodio que le cambió su foco de vida: la exclusión en el último corte del plantel de los Pumas que luego logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

"Ese día me pasó algo que fue determinante en mi vida. Me dije "no sos un ganador", me tuve que salir del rol del deportista y entendí que eso lo debía aprovechar para otras cosas, como mejorarme como persona", cuenta Tommy, quien en 2010, siendo aún jugador (ese año salió campeón con el SIC, anotando 7 tries) publicó su primer libro, "El ragbier poeta", en el cual aborda el género de cuento. Por ese entonces, fue uno de los pioneros en enseñar rugby en las cárceles.

Este reciente libro le abrió otra puerta a De Vedia, quien lleva puesto el don de la escritura (ha abordado distintos textos), que según él tiene que ver con su hermano Francisco, aunque hay un hilo conductor en su padre, que hace unos meses también publicó un libro: "La sangre es toda mía". "Mi viejo siempre fue un gran narrador", dice Tommy de quien fue un tercera línea todoterreno en el SIC y los Pumas y que cuya figura rugbística también le da forma al comienzo de "Mente fría.".